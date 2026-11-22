À quelques semaines du Nguon, prévu du 4 au 13 décembre 2026 à Foumban, au Cameroun, la communauté bamoun de France s’est retrouvée ce dimanche 22 novembre à Bagneux. À l’initiative de l’ASBAF, la salle Gabriel Cosson a accueilli un après-midi consacré à l’histoire, aux arts et aux saveurs du pays bamoun.

En ouverture, Fatima, présidente du comité d’organisation, a souhaité la bienvenue aux invités et présenté le programme de cette journée culturelle. Puis Pierre de Gaétan Njikam, président du Nguon en France et homme politique, a retracé la genèse de ce grand rassemblement. En revenant sur plus de cinq siècles d’histoire, il a rappelé la place qu’occupe le Nguon dans la mémoire du peuple bamoun.

Cette histoire se découvrait aussi au fil des stands. Les objets d’art et les tissus exposés donnaient à voir les savoir-faire du pays bamoun, tandis que les livres invitaient à en approfondir l’histoire. Autour des spécialités proposées à la dégustation, la découverte s’est poursuivie à table, dans la convivialité qui a marqué l’après-midi.

De Bagneux à Foumban, le rendez-vous de décembre se prépare aussi dans la diaspora. Ce dimanche, les Bamoun de France ont fait vivre cet héritage en le partageant avec leurs invités, à travers les récits, les objets et la cuisine du peuple Bamoun.