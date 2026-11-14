Vortex Engineering annonce son entrée au Cameroun dans un document investisseurs, sans préciser ni client, ni volume, ni calendrier, sur un marché dominé par OMOA et les géants américains NCR et Diebold.

Vortex au Cameroun : l’annonce est là, les détails manquent

Le document date du 28 octobre 2026. Il est publié par Vakrangee Limited, société cotée sur les Bourses indiennes NSE et BSE, à l’occasion de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2026-2027.À la page consacrée aux performances de sa filiale Vortex Engineering, une phrase : « extension de son empreinte internationale avec une entrée au Cameroun, en Afrique centrale ».C’est tout. Pas de nom de banque. Pas de nombre de machines. Pas de calendrier. Pas de montant.

L’information circule depuis le 13 novembre dans la presse économique camerounaise. Elle est reprise par Investir au Cameroun, Sika Finance, Africa Business Insight. Tous citent le même document. Tous constatent la même chose : l’annonce existe, mais elle est vide. « Il reste impossible de déterminer si cette entrée correspond à des ventes déjà réalisées, à un accord de distribution ou à une autre forme de présence commerciale », note Investir au Cameroun.

Une entrée annoncée n’est pas une entrée réalisée. C’est une intention commerciale, couchée dans un document réglementaire. Rien de plus, rien de moins.

Le marché : 944 DAB, 41 millions de retraits, 3 818 milliards FCFA

Le Cameroun comptait 944 guichets automatiques bancaires en activité en 2024, selon le rapport de la BEAC sur les services de paiement dans la CEMAC. Ces machines ont enregistré 41,02 millions de retraits pour une valeur cumulée de 3 818,2 milliards de FCFA. Le pays concentre près de 47 % des 2 015 distributeurs recensés dans les six États de la CEMAC.

La clientèle cible est identifiée : 19 banques commerciales agréées. Un marché étroit, donc. Et déjà verrouillé.

OMOA, l’Opérateur Monétique Afrique, revendique environ 700 automates installés au Cameroun, soit près de 70 % du parc national, selon des données communiquées en juillet 2025. L’entreprise ivoirienne, présente dans le pays depuis une trentaine d’années, ne fait pas que distribuer. Elle gère, maintient, supervise. Ses dirigeants parlent de 450 000 cartes personnalisées et de 1,8 million de transactions traitées annuellement au Cameroun.

Les fabricants américains NCR Atleos et Diebold Nixdorf fournissent une partie des machines qui tournent sous la supervision d’OMOA et d’autres prestataires locaux comme Kami Services. Vortex arrive sur un terrain où les places sont prises, les contrats signés, les habitudes installées.

Ce que Vortex apporte : des machines, et un logiciel

Vortex Engineering n’est pas un inconnu. Créée en 2001 à Chennai, dans le Tamil Nadu, l’entreprise fabrique des distributeurs automatiques commercialisés sous la marque Ecoteller. Elle a expédié 15 742 DAB depuis le début de ses activités, tous marchés confondus, à la date de sa présentation d’octobre 2026.

Son argument ne se limite pas au matériel. Vortex propose Perfo, un logiciel de supervision qui permet aux banques de suivre à distance les niveaux de liquidités, les incidents techniques, les transactions et le taux de disponibilité des équipements. Perfo fonctionne avec des automates de plusieurs fabricants, y compris NCR et Diebold Nixdorf. C’est un point d’entrée possible : vendre le logiciel là où les machines sont déjà installées, avant de vendre les machines elles-mêmes.

Vakrangee mentionne également une commande de 540 automates attribuée par une banque publique indienne, pour un contrat de 37,79 crores de roupies, taxes comprises, portant sur la fourniture, l’installation et la maintenance en Inde. Ce contrat ne concerne pas le Cameroun. Il donne toutefois la mesure de ce que Vortex sait faire : des déploiements à volume, avec maintenance incluse.

L’Afrique, terrain d’expansion

Le Cameroun n’est pas le premier marché africain de Vortex. Les documents de Vakrangee font état de présence ou d’intérêts commerciaux au Nigeria, au Ghana, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, en Zambie, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Mozambique, au Botswana, à Djibouti et en République démocratique du Congo. Le groupe cherche à développer ses débouchés au-delà de l’Inde, où il a expédié plus de 10 000 automates, en Afrique et en Asie du Sud.

Le Cameroun s’inscrit dans cette logique. Une tête de pont en Afrique centrale, dans un pays qui concentre près de la moitié du parc de DAB de la zone CEMAC. La logique est industrielle. Elle est aussi stratégique : la BEAC exige depuis janvier 2024 que le traitement des transactions soit effectué dans la zone CEMAC à l’horizon 2026. Les prestataires qui peuvent traiter localement ont un avantage réglementaire. Vortex, en s’implantant, se positionne sur ce créneau.

C’est qui Vortex Engineering ?

Un fabricant indien de distributeurs automatiques de billets, basé à Chennai, dans le Tamil Nadu. Créé en 2001. Il fabrique les DAB de la marque Ecoteller et un logiciel de supervision appelé Perfo. C’est une filiale de Vakrangee Limited, une société cotée sur les Bourses indiennes.

Qu’est-ce qu’ils viennent faire au Cameroun ?

Ils annoncent leur entrée sur le marché camerounais. Mais concrètement, on ne sait pas s’ils ont déjà un client, un contrat de distribution, ou juste une intention. Le document dit « entrée au Cameroun ». Il ne dit rien d’autre.

Pourquoi le Cameroun les intéresse ?

Parce que c’est le plus gros marché de DAB de la zone CEMAC. 944 machines sur 2 015 dans la région. 41 millions de retraits en 2024. Et 19 banques clientes potentielles. C’est petit, mais c’est dense.

Est-ce que OMOA est menacé ?

Pas à court terme. OMOA revendique 700 machines, soit 70 % du parc camerounais. Il gère, il maintient, il supervise. Vortex arrive sans client annoncé. Pour prendre des parts, il faudra qu’il convainque une banque de changer de prestataire ou d’ajouter un fournisseur. Ce n’est pas impossible, mais ce n’est pas fait.

Qu’est-ce que ça change pour moi, usager des DAB ?

À court terme, rien. Les machines ne vont pas pousser dans la rue demain. À moyen terme, si Vortex arrive à s’implanter, ça peut créer de la concurrence sur les prix et les services. Mais on n’y est pas.

Ils ont déjà vendu des machines au Cameroun ?

On ne sait pas. Le document ne le dit pas. Il mentionne une « entrée », sans préciser s’il s’agit de ventes réalisées, d’un accord signé ou d’une simple orientation commerciale.

C’est quoi cette histoire de logiciel Perfo ?

C’est un logiciel qui permet aux banques de surveiller leurs DAB à distance : niveau de liquidités, incidents techniques, transactions, disponibilité. Il fonctionne avec des machines de plusieurs marques, y compris NCR et Diebold. C’est peut-être l’entrée de Vortex : vendre le logiciel d’abord, les machines ensuite.

Vortex a répondu à vos questions ?

Non. Nous avons essayé de joindre Vakrangee en Inde et Vortex, sans succès avant publication. Si une réponse arrive, l’article sera mis à jour.