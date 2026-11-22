Les primaires en vue de l'investiture des candidats du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) pour les municipales ont basculé dans l'affrontement judiciaire interne à Yaoundé VI. Virginie Simone Ngah a décidé de porter l'affaire devant les instances du parti.

Dans une correspondance datée du 21 novembre 2026, la présidente de l'OFRDPC du Mfoundi VI dénonce des faits qu'elle qualifie de « corruption » et « d'achat de conscience ». Elle vise directement le maire sortant, Jacques Yoki Onana.

Une saisine adressée à la Commission spéciale du Mfoundi

La lettre est adressée au président de la Commission spéciale d'investiture dans le Mfoundi. Virginie Simone Ngah y met en cause non seulement le maire sortant, mais aussi le président de l'Association des chefs du Mfoundi VI.

Elle conteste la manière dont les travaux de la commission communale se sont déroulés. Selon elle, les conditions d'un choix libre et équitable n'étaient pas réunies pour désigner la tête de liste du parti aux municipales du 7 février 2027.

C'est pour cette raison qu'elle affirme avoir, avec ses colistiers, refusé de prendre part au vote. Un refus de participer à un scrutin qu'elle juge déjà faussé.

De la salle de réunion à la plainte formelle

Avant cette lettre, Yaoundé VI avait déjà connu une réunion sous tension. La recherche d'un consensus entre les deux camps avait échoué.

Le maire sortant aurait rejeté la proposition de compromis qui lui était soumise. Sa rivale, elle, aurait quitté la salle au moment de passer au vote.

Le scénario est celui que la circulaire n°002/RDPC/PN du 11 novembre 2026 voulait éviter : pas de consensus, pas de vote apaisé. Un blocage total qui oblige désormais le Comité central à trancher.

Deux figures, deux camps, deux ans de rivalité

Jacques Yoki Onana n'est pas un simple maire sortant. Il dirige la commune de Yaoundé VI depuis 2017 et préside en même temps la section RDPC du Mfoundi VI. C'est un homme qui cumule le pouvoir local et le pouvoir partisan.

Face à lui, Virginie Simone Ngah. Présidente de l'OFRDPC du Mfoundi VI, 2e adjointe au maire, professeure de formation. Une rivale qui ne cache plus son ambition de prendre la tête de la commune.

Leur rivalité ne date pas d'hier. Elle remonte au 24 mars 2024, lors du 39e anniversaire du RDPC à Yaoundé VI. Ce jour-là, un conflit ouvert avait éclaté entre les deux, en public, sur fond de rivalités pour les municipales. Depuis, aucune réconciliation n'a été possible.

Une course contre la montre

Le timing rend l'affaire encore plus explosive. Le corps électoral a été convoqué pour les législatives et municipales du 7 février 2027. Et le dépôt des candidatures doit se faire au plus tard le mardi 24 novembre 2026 à minuit.

Il ne reste donc que quelques heures au dispositif spécial mis en place par le Comité central pour Yaoundé et Douala pour statuer. Valider, annuler, recommencer : chaque option a un coût politique.

Si le parti ignore la plainte, il sera accusé de couvrir la corruption. S'il l'accepte et annule tout, il sera accusé de sanctionner le maire sortant sans preuve.

Yaoundé VI, un test pour tout le RDPC

Ce qui se joue à Yaoundé VI dépasse la simple désignation d'une tête de liste. C'est un test pour la crédibilité des investitures du RDPC dans les grandes villes.

Virginie Simone Ngah a mis le parti devant ses responsabilités : enquêter sur des accusations de corruption et d'achat de conscience, ou assumer de les laisser sans suite.

La balle est désormais dans le camp du Comité central. Et à Yaoundé VI, tout le monde attend sa décision.