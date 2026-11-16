Membre titulaire du Comité central du RDPC, la ministre Madeleine Tchuente, considérée comme l'une des plus grandes élites de l'arrondissement depuis le décès d'André Sohaing, n'aurait jamais caché, selon certaines populations, son hostilité vis-à-vis des habitants de Batoufam.

« Combien de fois la ministre Tchuente a-t-elle mis les pieds à Batoufam ? », s'indignent ces populations.

Ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation du Cameroun depuis le 9 décembre 2004, celle qui est également chargée du transport des plis fermés lors des élections dans l'arrondissement n'aurait été aperçue à Batoufam, en 22 ans d'exercice de ses fonctions ministérielles, qu'à deux reprises.

La première fois, c'était en janvier 2019, lors des obsèques de Samuel Domngang, premier professeur titulaire de physique de l'histoire du Cameroun et président de l'Académie de physique du Cameroun. La ministre Tchuente aurait ensuite été aperçue à Batoufam, il y a quelques années, lors du conflit autour du nouveau poste de péage.

Sur les traces d'André Sohaing ?

En 2004, lors d'une rencontre entre les élites de l'arrondissement, André Sohaing, alors maire de la commune de Bayangam, aurait déclaré : « J'ai chassé Tchuente pour le remplacer par Tchuente au gouvernement. »

En effet, Maurice Tchuente, professeur émérite, agrégé en informatique théorique et en mathématiques, était membre du gouvernement jusqu'en 2004. Figure universitaire de premier plan et l'un des rares spécialistes de son domaine sur le continent, il est notamment à l'origine de la création du département d'informatique de l'université de Yaoundé. Il avait reçu plusieurs distinctions internationales pour ses travaux. Il avait finalement été remplacé au gouvernement, en 2004, par Madeleine Tchuente.

Valère Bessala expliquait, sur un plateau de télévision, comment des mains obscures auraient procédé, avant la publication de la liste du gouvernement, au remplacement du prénom Maurice par Madeleine, à l'insu du chef de l'État. Bien que cette information reste à vérifier, l'attitude d'André Sohaing tendrait, selon certains observateurs, à lui donner du crédit.

En bombant le torse pour avoir « remplacé un Tchuente par une Tchuente » au gouvernement, le maire de la commune de Bayangam témoignait une fois de plus, selon certains observateurs, de son mépris et de son amertume à l'égard des Batoufam.

Car, dit-on à Batoufam, le professeur Maurice Tchuente, originaire de l'arrondissement de Bayangam, aurait découvert ses origines batoufam à travers ses grands-parents. Ces derniers, partis très tôt de Batoufam, se seraient installés à Bayangam avant de s'établir finalement à Foumban, dans le Noun.

Le professeur, par ailleurs ancien ministre, ne cachait pas sa fierté d'appartenir à la communauté batoufam. Très tôt, il avait fait construire sa résidence secondaire dans ce groupement et, selon certaines sources, aurait fait transférer les reliques de ses parents de Bayangam vers Batoufam.

Dès lors, ses déboires auraient commencé avec André Sohaing, qui considérait les Batoufam comme une menace pour le contrôle de la commune, compte tenu du poids démographique de ce groupement qu'il aurait voulu maintenir sous son influence.

« Les rares fois où Sohaing avait été aperçu à Kakgnie, à la frontière entre Batoufam et Bandrefam, il envoyait ses hommes de main deux jours avant pour sonder les populations », explique l'un de ses anciens chauffeurs.

Aujourd'hui, malgré l'absence de nominations par décret présidentiel en faveur de ce peuple qui a pourtant tout donné au RDPC pour son rayonnement dans la Koung-Khi, Batoufam compte des élites devenues puissantes, tant dans le monde des affaires qu'à l'international.

Samuel Domngang, Claude Njomgang Briant, agrégé d'économie, Armand Noelala, agrégé d'économie, enseignant-chercheur et maître de conférences à la Faculté des sciences économiques et de gestion (FSEG) de l'Université de Dschang, et bien d'autres personnalités illustrent le potentiel intellectuel de Batoufam. Et pourtant, le groupement n'a jamais eu de haut cadre dans l'administration centrale.

Avec un adjoint au maire de Douala III, Toukam Rostand, un adjoint au maire de Douala V, Tamedjong, ainsi qu'un directeur des infrastructures à la Communauté urbaine de Douala, Batoufam n'a toujours pas eu de député à l'Assemblée nationale. Très peu de groupements à l'Ouest peuvent se prévaloir d'un tel potentiel de compétences.Batoufam a bien-sure eu un préfet, mais c'était sous Ahidjo.

Depuis l'annonce de la convocation du corps électoral, les discussions politiques à Batoufam sont marquées par de nombreuses indignations concernant la qualité du leadership des élites du RDPC dans l'arrondissement.

L'arrivée du PCRN aux côtés du MRC et du RDPC dans le jeu politique local semble également avoir accentué le ras-le-bol d'une partie des populations, qui attendent désormais des élites du RDPC qu'elles rendent des comptes.