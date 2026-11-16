La chute spectaculaire de la facture alimentaire camerounaise ressemble à une victoire. Le rapport JMR d’octobre 2026 dit aussi qu’elle pourrait être un piège.

La baisse de 67 % des importations alimentaires n’est pas la fin de l’histoire

Les chiffres sont tombés. La valeur des importations des principaux produits alimentaires du Cameroun est passée de 81,5 milliards FCFA en avril 2025 à 26,9 milliards FCFA en juin 2026. Soit une contraction de 67 % en quatorze mois. Le chiffre est repris dans le Rapport de suivi conjoint (JMR) n°2 d’octobre 2026, publié par le Ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MINADER), un document conçu pour anticiper les crises alimentaires et coordonner les réponses.

À première vue, la nouvelle respire bon la souveraineté retrouvée. Le blé recule de 20,6 % (de 50,6 à 40,2 milliards FCFA entre le deuxième trimestre 2025 et un an plus tard). Les graisses végétales passent de 16 à 11,8 milliards FCFA, soit -26,3 %. Et l’Institut national de la statistique (INS) confirme que les achats de céréales à l’étranger ont coûté 466,9 milliards FCFA en 2025, en baisse de 14,1 % sur un an.

Mais il y a un « mais ». Et il est gros comme le déficit commercial camerounais.

Ce que la baisse des importations ne dit pas

Le premier réflexe, quand une facture baisse, c’est de chercher l’origine. Le JMR en avance plusieurs. D’abord, la politique d’import-substitution engagée depuis 2024, avec l’augmentation des superficies cultivées, notamment pour le riz. Ensuite, le relèvement des droits de douane : 5 % pour le riz ordinaire, 20 % pour le riz de luxe. Enfin, un facteur moins connu : la diminution des exportations informelles de céréales vers le Nigeria.

Ce dernier point mérite qu’on s’y arrête. En avril 2026, 1 000 nairas valaient 414 FCFA; en juin, 416 FCFA. Une quasi-stabilité qui coupe l’herbe sous le pied des vendeurs camerounais tentés par le marché nigérian. Résultat : une plus grande quantité de céréales reste sur le marché intérieur. Le maïs se maintient à un niveau bas. Pour l’acheteur, c’est une bouffée d’air. Pour le petit producteur, c’est une autre histoire. Le rapport le dit sans détour : les revenus peuvent devenir insuffisants pour financer la campagne agricole suivante.

Le prix de la stabilité : un déficit qui se creuse

Il faut regarder l’ensemble du commerce extérieur pour comprendre l’ampleur du paradoxe. En 2025, le déficit commercial du Cameroun a atteint 2 145,2 milliards FCFA, contre 1 747,3 milliards en 2024. Une aggravation de 22,8 %. Les exportations ont rapporté 3 084 milliards FCFA, en baisse de 5,2 %. Les importations, elles, ont progressé de 4,6 %, à 5 229,2 milliards FCFA. Le taux de couverture est tombé de 65,1 % à 59 %.

Autrement dit : le Cameroun importe moins de denrées alimentaires, mais il importe toujours plus, globalement, et il exporte moins. La baisse de la facture alimentaire est réelle. Elle n’est pas synonyme de rééquilibrage commercial.

Quand la sécurité ferme les marchés

La production nationale peut-elle prendre le relais ? C’est là que le JMR devient moins optimiste. Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les incidents sécuritaires sont passés de 676 au premier trimestre 2026 à 1 108 au deuxième, soit une hausse de 64 %. Ils ont causé 392 décès, contre 278 au trimestre précédent. Dans l’Extrême-Nord, 295 incidents ont été recensés sur la même période, en progression de 81 %.

Le rapport est explicite : enlèvements, extorsions et perturbations des marchés entravent les déplacements en zones rurales et l’accès des agriculteurs aux parcelles. Traduction concrète : on peut avoir les terres, les semences et les intentions. Si l’accès au champ est bloqué, la production ne suit pas.

Le JMR met en garde : « La baisse actuelle des importations de céréales pourrait, à terme, fragiliser la disponibilité sur le marché national. En cas de reprise des exportations vers le Nigeria ou d’une chute anticipée de la production locale, le pays s’exposerait à un risque de relative pénurie dans les trimestres à venir. » La citation est celle du rapport. Elle n’est pas rassurante.

Le PIISAH a des objectifs. Les chiffres, eux, sont têtus.

Le Plan intégré d’import-substitution agro-pastorale et halieutique (PIISAH) devait réduire les importations de riz de 70 %, avec une production nationale projetée à 464 500 tonnes en 2026. Pour le maïs, l’ambition était de passer de 2,7 à 3,6 millions de tonnes. Le ministre de l’Économie, Alamine Ousmane Mey, avait même évoqué une cible de 4,3 millions de tonnes pour le maïs.

Ces objectifs n’ont pas été atteints. Le président de la République a prolongé le programme jusqu’en 2030. La prolongation n’est pas un échec en soi. Mais elle dit une chose : la substitution agricole n’a pas encore produit les résultats escomptés à l’échéance fixée.

Ce qu’il faut retenir (et ce qu’il faut surveiller)

La baisse de 67 % de la facture alimentaire est un fait. Elle soulage la balance des paiements et le consommateur de maïs. Mais elle repose sur trois jambes fragiles : une politique douanière, un effet de change avec le Nigeria, et une production nationale qui reste en dessous des ambitions.

Le rapport JMR lui-même rappelle que 27 % de la population, soit près de 8 millions de personnes, résident dans des zones à risque d’insécurité alimentaire aiguë de niveau IPC/CH 3 ou plus en juin 2026. La baisse des importations ne change pas ce chiffre. Elle peut même, à terme, le fragiliser si la production locale ne prend pas le relais.

Une question, une seule, reste ouverte : le Cameroun a-t-il gagné en souveraineté alimentaire, ou a-t-il simplement déplacé sa dépendance ? La réponse ne viendra pas des statistiques d’importation. Elle viendra des champs, des marchés et des prochaines campagnes agricoles.