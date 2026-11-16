La société pétrolière publique a reversé 182,1 milliards FCFA à l’État au premier semestre 2026, soit 21 % de moins qu’en 2025. Un repli qui raconte moins une mauvaise conjoncture qu’un lent épuisement des champs et une mécanique comptable sous tension.

La SNH a reversé 182,1 milliards FCFA à l’État entre janvier et juin 2026. C’est 49,2 milliards de moins qu’il y a un an. Le premier trimestre a été catastrophique, le second a sauvé la mise. Mais le problème n’est pas seulement dans les chiffres : il est sous terre.

Un semestre en deux temps

Les états statistiques publiés par la Société nationale des hydrocarbures (SNH), arrêtés au 30 juin 2026, établissent un solde transférable de 182,1 milliards FCFA pour le compte de l’État. Ce montant ne représente pas la totalité des recettes pétrolières. Il correspond à ce que l’entreprise estime pouvoir reverser au Trésor après déduction des dépenses associatives (60,5 milliards FCFA), des engagements gaziers (40 milliards FCFA) et d’autres obligations (16,1 milliards FCFA).

La ventilation trimestrielle raconte une histoire heurtée. Entre janvier et mars, le solde s’est effondré à 49,3 milliards FCFA, contre 155,9 milliards un an plus tôt — une chute de 68,4 %. Puis, d’avril à juin, il est remonté à 132,9 milliards FCFA, soit 76 % de plus qu’au deuxième trimestre 2025. Le deuxième trimestre concentre à lui seul 73 % du total semestriel. Un rebond spectaculaire, mais qui masque une tendance de fond.

La production décroche, les ventes suivent

Les volumes vendus pour le compte de l’État ont reculé de 34,3 % au premier semestre 2026 : 4,635 millions de barils commercialisés, contre 7,059 millions sur la même période en 2025. La valeur de ces ventes atteint 237,9 milliards FCFA.

Cette baisse des ventes étatiques ne reflète pas exactement celle de la production totale du pays. Le Cameroun a produit 9,009 millions de barils au premier semestre 2026, en repli de 8 % sur un an. L’écart entre les deux pourcentages s’explique par des périmètres différents : la production totale inclut les parts de la SNH et de ses partenaires, tandis que les ventes pour l’État ne couvrent que la quote-part revenant au Trésor.

Reste que la tendance est lourde. En 2025, la production nationale s’est établie à 19,3 millions de barils, contre 21,3 millions en 2024, soit une baisse de 9,4 %. S&P Global Ratings anticipe une poursuite du déclin : 52 000 barils par jour en 2026, puis 43 800 en 2028.

Le gaz, amortisseur imparfait

Les ventes de gaz naturel ont apporté 68,4 milliards FCFA via Gazprom, 14,9 milliards via KPDC, 5,7 milliards via KEDA et 11,9 milliards via le GPL vendu à l’État et à Tradex. Ces montants ne compensent pas la baisse du pétrole. Et 6,8 milliards FCFA de revenus liés à KPDC n’avaient toujours pas été encaissés à la fin du deuxième trimestre.

Le précédent de 2025

Le semestre 2026 s’inscrit dans un mouvement engagé l’an dernier. Sur l’ensemble de 2025, le solde transférable a chuté à 364,6 milliards FCFA, contre 516,3 milliards en 2024, soit une baisse de 29,4 %. La production a reculé. Les cours n’ont pas sauvé la mise : le prix officiel moyen du baril est passé de 74,11 dollars au premier trimestre 2025 à 59,37 dollars au quatrième trimestre de la même année, selon les données de la SNH rappelées dans le texte source.

L’année 2026 a toutefois connu une embellie des cours au premier trimestre, avec un Brent moyen de 80,21 dollars, contre 63,63 dollars au trimestre précédent. Mais les volumes vendus pour l’État ont tellement diminué que la valeur des cargaisons n’a pas suivi. Business in Cameroon relève même que la valeur du brut vendu pour le compte de l’État a reculé de 62,4 milliards FCFA au premier semestre 2026, malgré la hausse des prix.

Une zone d’ombre comptable

Un écart intrigue les observateurs. Au premier trimestre 2026, la SNH déclarait un solde transférable de 49,253 milliards FCFA. Le Trésor public, lui, enregistrait 91,8 milliards FCFA sous la ligne « redevance SNH » — soit plus de 42 milliards d’écart. Des différences de calendrier, de périmètre ou de méthode de comptabilisation peuvent expliquer ce décalage. Mais l’ancien président du conseil d’administration de la SNH, Jean-Marie Atangana Mebara, a relancé les interrogations en évoquant des comptes détenus à l’étranger et des circuits financiers partiellement hors budget.

Nous n’avons pas pu obtenir de réponse de la SNH sur ces points avant publication. Le débat sur la traçabilité des revenus pétroliers reste ouvert.

Ce qui se joue

Le Cameroun a bâti son budget 2026 sur une hypothèse de 65,90 dollars le baril. Avec un Brent plus élevé, l’État pouvait espérer davantage. Mais la production s’érode, les champs maturent, et les volumes vendus pour le compte de l’État baissent plus vite que la production totale.

La SNH le sait. En avril 2026, lors de la commission paritaire sur les prix du brut à Paris, sa direction a évoqué « une production en baisse » et une stratégie d’exploration de nouveaux champs. Le problème n’est plus seulement conjoncturel. Il est structurel.

Une question, maintenant : si le pétrole rapporte moins, où l’État trouvera-t-il les ressources pour financer son budget ?

Pourquoi la SNH transfère moins d’argent à l’État en 2026 ?

Parce que les volumes de pétrole vendus pour le compte de l’État ont baissé de 34 % au premier semestre. La production nationale recule aussi, mais moins vite. Et les engagements gaziers et les dépenses associatives réduisent ce qui reste à transférer.

C’est quoi, exactement, le « solde transférable » ?

C’est ce que la SNH estime pouvoir reverser au Trésor après avoir payé les coûts de production, les engagements gaziers et d’autres obligations. Ce n’est pas la totalité des recettes pétrolières.

Le baril est cher au premier trimestre 2026, pourquoi la recette ne monte pas ?

Parce que la valeur des ventes dépend autant des volumes que du prix. Les volumes vendus pour l’État ont tellement chuté que la hausse des cours n’a pas suffi.

Est-ce que la production pétrolière du Cameroun va remonter ?

Les projections de S&P ne vont pas dans ce sens à court terme. La SNH parle de champs matures et d’une stratégie d’exploration, mais les nouveaux gisements prendront du temps.

L’écart entre la SNH et le Trésor, c’est grave ?

Des différences de calendrier ou de méthode peuvent l’expliquer. Mais tant que la SNH ne détaille pas publiquement le calcul, la question reste ouverte.