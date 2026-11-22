Ils se sont réunies ce dimanche dans la salle de conférence de la CAPLAMI à Bafoussam. Coordonnée par Michel Fosso, chef de la communauté Bamougoum de l’Ouest, cette assemblée visait à poser les jalons de la constitution et de la structuration officielle de la « famille Bamougoum de la Mifi »,

Dans une atmosphère empreinte de convivialité et d’écoute mutuelle, les participants ont échangé sur les mécanismes nécessaires pour fédérer leurs énergies au sein de la Mifi. Les travaux, qualifiés de fructueux et porteurs d’espoir par les délégués, ont permis de consolider une vision commune : assurer le rayonnement et le développement durable de Bamougoum à travers une instance représentative et soudée.

Cette dynamique franchira une étape décisive très prochainement. La communauté Bamougoum de l'Ouest a en effet annoncé qu'elle supervisera les travaux relatifs à l'élection des membres du futur bureau de la famille Bamougoum de la Mifi. Pour concrétiser cette ambition, les organisateurs ont d’ores et déjà fixé la prochaine rencontre au 6 décembre prochain à 13h, toujours dans la salle de conférence de la CAPLAMI.