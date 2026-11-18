En seulement 72 heures, l'Opération Halcomi IV a permis aux douaniers camerounais de saisir des centaines de milliers de cigarettes, des motos, des médicaments et des produits alimentaires de contrebande à travers l'Extrême-Nord, le Nord et l'Adamaoua.

La douane camerounaise verrouille le Septentrion

Soixante-douze heures. C'est le temps qu'il aura fallu aux équipes de l'Opération Halcomi IV pour quadriller les régions de l'Extrême-Nord, du Nord et de l'Adamaoua. Le bilan, rendu public par l'Administration des Douanes, donne la mesure de l'ampleur des trafics qui sillonnent cette partie du pays.

De Kousseri à Ngaoundéré, en passant par Maroua, Guider et Garoua, les brigades n'ont pas chômé. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 14 motocyclettes et un tricycle interceptés. Mais c'est du côté des produits de consommation que les douaniers ont réalisé les prises les plus spectaculaires. 27 cartons de cigarettes ont été saisis. Soit, au total, 270 000 bâtons. Un volume qui représente une somme considérable de taxes perdues pour l'État et un danger sanitaire majeur.

Le Maggi, les plastiques et les médicaments dans le viseur

Le communiqué officiel liste également 50 cartons de cubes culinaires Maggi. Des produits qui, bien souvent, échappent aux contrôles de qualité et à la traçabilité, avant d'atterrir dans les étals des marchés locaux.

Autre prise, plus inattendue : 10 colis d'emballages plastiques non biodégradables. Une saisie qui témoigne d'une attention portée à la protection de l'environnement, dans une région où la gestion des déchets est déjà un défi quotidien. Enfin, plusieurs ballots de médicaments et de marchandises diverses ont été interceptés, ainsi que deux véhicules immobilisés.

La question du trafic de médicaments est particulièrement sensible dans le Septentrion. Le commerce de produits pharmaceutiques de rue ou non homologués met en danger direct la santé des populations.

Le 8044 : la douane ne veut plus être seule

Face à cette recrudescence des activités illicites, l'Administration des Douanes a choisi de changer de méthode. Elle ne se contente plus de patrouiller physiquement, elle sollicite directement l'intelligence collective.

"L'Administration des Douanes invite les populations à collaborer en signalant toute activité suspecte via le numéro vert gratuit 8044, disponible 24h/24 et 7j/7", peut-on lire dans le communiqué.

C'est une petite révolution dans la communication de la douane. Pendant longtemps, les saisies étaient présentées comme le fruit d'un travail exclusif des services de renseignement. Aujourd'hui, l'institution reconnaît implicitement qu'elle a besoin des yeux et des oreilles des citoyens pour démanteler des réseaux bien structurés.

Ce qui reste non vérifié

Nous n'avons pas pu obtenir la valeur monétaire totale de ces saisies. Ni l'identité des propriétaires des véhicules immobilisés. Ni les destinations finales exactes de ces marchandises (revente locale, pays voisins, ou circuits plus longs ?). Nous n'avons pas non plus pu obtenir de détails sur la provenance exacte des médicaments saisis, qui peuvent parfois être fabriqués localement ou importés illégalement depuis des pays voisins.

Le numéro 8044, désormais, sera le premier juge des prochaines saisies.

C'est quoi, l'Opération Halcomi IV ?

C'est une vaste opération de contrôle et de saisie menée par la douane camerounaise dans les régions de l'Extrême-Nord, du Nord et de l'Adamaoua.

Combien de temps ça a duré ?

L'opération a duré 72 heures.

Qu'est-ce qui a été saisi exactement ?

Beaucoup de choses : 14 motos, 1 tricycle, 2 véhicules, 27 cartons de cigarettes (soit 270 000 bâtons), 50 cartons de Maggi, 10 colis de plastiques non biodégradables et des médicaments.

Pourquoi la douane demande l'aide des citoyens ?

Parce que les réseaux de contrebande sont bien organisés et que les agents ne peuvent pas être partout. La douane demande donc aux gens de signaler tout trafic suspect via le numéro vert 8044.

Le numéro 8044 est-il gratuit ?

Oui, c'est un numéro vert, disponible 24h/24 et 7j/7.

Où ont eu lieu les saisies ?

À Kousseri, Maroua, Guider, Garoua et Ngaoundéré.