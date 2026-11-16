Portés par des buts d'anthologie de Mahamadou Nagida et Ryan Fosso, les Lions Indomptables ont dominé la Namibie (3-0) pour devenir la première nation qualifiée pour la CAN 2027.

Ils avaient laissé un goût de trop peu au match aller à Douala (victoire 2-0). Les Lions Indomptables n'ont pas laissé planer le suspense plus longtemps. Ce lundi, face à des Brave Warriors dépassés, le Cameroun a validé sa qualification pour la CAN 2027. Sans trembler. Et avec la manière.

Un boulet de canon pour ouvrir la voie

Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir les Lions montrer les crocs. Dès la 12e minute, Mahamadou Nagida a fait parler la poudre. Une demi-volée surpuissante, un boulet de canon qui laisse le portier namibien impuissant sur sa ligne. 0-1. Le stade a rugit, la Namibie a vacillé.

Ce but a libéré les hommes de David Pagou. Il faut dire que l'enjeu était clair : une victoire, et le Cameroun devenait la première équipe qualifiée pour la grand-messe continentale. Une première dans l'histoire des éliminatoires, avant même les pays hôtes (Tanzanie, Ouganda, Kenya).

Le génie de Mbeumo, la finition de Fosso

La première mi-temps s'est terminée sur un avantage d'un but. Les Namibiens, dos au mur, ont tenté de revenir. Mais ils sont tombés sur un Bryan Mbeumo inarrêtable. L'homme à tout faire de la sélection a été le détonateur de la deuxième mi-temps.

À la 58e minute, Mbeumo élimine son vis-à-vis et ouvre le chemin du but à Ryan Fosso. La suite ? Une petite louche lobée, tout simplement spectaculaire. Un geste d'une précision chirurgicale pour doubler la mise (0-2). Le but du break, celui qui tue le match.

Alioum enfonce le clou

La Namibie n'a pas eu le temps de respirer. Treize minutes plus tard, Saïdou Alioum a fini le travail. Une reprise de volée limpide à la 71e minute, pour porter le score à 3-0. Un but qui résume la soirée : la domination totale d'un Cameroun qui n'a jamais douté.

Avec cette victoire, les quintuples champions d'Afrique valident leur billet pour la 23e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire. Un record. Une habitude. Presque une routine pour un pays qui ne conçoit pas une CAN sans lui.

Ce que cette qualification dit de l'avenir

Dans le vestiaire, on ne cachait pas la satisfaction. « On a fait le job, proprement », souffle un membre du staff technique. Nous n'avons pas pu obtenir de réaction officielle du sélectionneur David Pagou, retenu par ses obligations d'après-match. Mais sur le terrain, ses hommes ont parlé pour lui.

Cette qualification précoce offre un avantage de taille : du temps. Du temps pour préparer le tournoi, pour tester des joueurs, pour peaufiner les automatismes. Là où certaines équipes vont s'arracher jusqu'à la dernière journée, le Cameroun peut désormais se projeter.

Un bémol, cependant : les pays hôtes seront chez eux, dans une région (Afrique de l'Est) où le climat et les conditions de jeu seront différents. Le Cameroun devra s'adapter. Mais ce soir, les Lions peuvent savourer.

Une question, maintenant : cette génération dorée est-elle enfin prête à ramener la coupe à Yaoundé ? Le chemin est encore long, mais les premières pierres sont posées.

Le Cameroun est-il qualifié pour la CAN 2027 ?

Oui. En battant la Namibie 3-0, les Lions ont validé leur billet. C'est officiel.

Quel est le score du match ?

3-0 pour le Cameroun. Les buts ont été marqués par Nagida (12e), Fosso (58e) et Alioum (71e).

Qui est le premier qualifié pour la CAN 2027 ?

C'est le Cameroun. Avant même les pays hôtes (Tanzanie, Ouganda, Kenya).

Combien de fois le Cameroun a-t-il participé à la CAN ?

C'est la 23e fois. Un record en Afrique.

Où se jouera la CAN 2027 ?

En Afrique de l'Est, dans trois pays : le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.