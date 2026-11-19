Le Cameroun audite les allocations familiales des agents publics. 580 856 actes de naissance collectés, 27,9 milliards FCFA d'économies visées. Ce que l'on sait.

Yaoundé, 18 novembre 2026. Hôtel Hilton. Deux ministres, un comité de pilotage, et un chiffre qui donne le vertige : 27,9 milliards de FCFA. C'est la somme que l'État camerounais espère économiser chaque année en assainissant le fichier des allocations familiales versées à ses agents publics. Une projection. Pas un chèque encaissé. Mais un signal : la fraude aux « enfants fictifs » n'est plus un sujet tabou.

La deuxième session du Comité de pilotage de l'Audit des Allocations Familiales (AALFA) s'est tenue ce mercredi, sous la présidence du ministre des Finances, Louis Paul Motaze. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Le, vice-président du Comité, était à ses côtés. L'objectif affiché : vérifier l'authenticité des actes de naissance utilisés pour justifier les paiements, et récupérer les sommes indûment perçues.

Le chiffre qui résume tout : de 21 à 38 milliards

Le problème n'est pas nouveau. Il a été documenté. En moins de cinq ans, l'enveloppe budgétaire dédiée aux allocations familiales est passée de 21 milliards de FCFA à 38 milliards, selon les analyses de la base de données de la Solde citées par le ministère des Finances. En 21 mois, le nombre d'enfants déclarés par les agents publics est passé de 594 728 (juin 2024) à 923 307 (mars 2026), soit une hausse de 55 %. Aucune courbe démographique ne peut expliquer une telle explosion dans un corps professionnel limité.

C'est ce qui a mis la puce à l'oreille du gouvernement. L'audit AALFA a été lancé en juin 2026. Sa première phase s'est achevée le 15 juillet. La deuxième session du Comité de pilotage, ce 18 novembre, marque le passage à l'étape suivante : la vérification approfondie.

580 856 actes collectés, et après ?

Les chiffres de la première phase donnent la mesure du chantier. 580 856 actes de naissance ont été collectés sur les 968 275 attendus. 123 937 allocataires ont été concernés, sur 181 604 bénéficiaires recensés. Ce n'est pas un échantillon. C'est un recensement.

Les vérifications préliminaires ont fait ressortir plusieurs types d'anomalies : des enfants déclarés à plusieurs reprises, des incohérences biologiques dans certaines déclarations, et des situations de déclarations multiples jugées anormales. Des actes de naissance sans nom de mère, sans numéro de série, ou sans date de délivrance ont également été identifiés, selon des sources concordantes. Ces constats ne constituent pas, à eux seuls, une preuve définitive de fraude. Ils justifient l'authentification annoncée.

Le BUNEC entre en scène

La prochaine phase repose sur une institution précise : le Bureau national de l'état civil (BUNEC). En collaboration avec les centres d'état civil du territoire, il devra examiner chaque acte, confirmer sa validité, détecter les falsifications et corriger les erreurs. C'est un passage obligé. Sans authentification, les anomalies resteront des soupçons. Avec elle, elles deviendront des dossiers.

Le BUNEC n'est pas un acteur neutre dans le paysage administratif camerounais. Il est chargé de la supervision et du contrôle du système national de l'état civil. Mais sa capacité à traiter un volume de près d'un million d'actes, dans un pays où les registres restent largement manuels et où les centres sont inégalement équipés, est une question ouverte. Nous n'avons pas pu obtenir d'estimation du temps nécessaire à cette authentification avant publication.

27,9 milliards : attention au chiffre

C'est le chiffre qui circule. Selon les projections présentées lors de la réunion, la suppression des paiements liés aux enfants non recensés et aux cas de faux flagrants parmi les personnels en activité pourrait permettre d'économiser 2,325 milliards de FCFA par mois, soit 27,9 milliards sur une année.

Il faut être précis. Ce n'est pas de l'argent récupéré. C'est de l'argent qui, demain, pourrait ne plus être dépensé. La différence est fondamentale. Les montants effectivement recouvrés dépendront de l'aboutissement des contrôles et des procédures de régularisation. À ce jour, aucun bilan public de recouvrement n'a été communiqué.

Le gouvernement entend néanmoins engager les procédures nécessaires au recouvrement des sommes indûment perçues, dans le respect des mécanismes administratifs et réglementaires. Une équipe dédiée sera mise en place pendant deux mois pour recevoir les réclamations des agents. Ceux-ci pourront présenter des justificatifs complémentaires, contester les anomalies, et régulariser leur situation.

Ce que l'audit ne dit pas encore

La question de la fraude organisée reste ouverte. Des enquêtes de presse ont évoqué une « chaîne de complicité » impliquant le fonctionnaire qui déclare, l'officier d'état civil qui signe, le tribunal qui valide par jugement supplétif, et l'agent de saisie qui encode sans vérifier. Cette description est rapportée. Elle n'a pas été confirmée par une source officielle dans le cadre de l'AALFA. Nous la signalons comme une hypothèse documentée par des médias, pas comme un fait établi par l'audit.

Ce que l'audit ne dit pas non plus, c'est combien de dossiers sont réellement frauduleux. Les anomalies sont nombreuses. Leur qualification juridique, elle, dépendra de l'authentification. Un acte de naissance sans numéro de série peut être une erreur matérielle. Il peut aussi être un faux. La différence se jouera au BUNEC.

L'enjeu dépasse les 27,9 milliards

Derrière les chiffres, il y a une question de confiance. Chaque franc versé à un enfant fictif est un franc qui ne va pas à une école, à un hôpital, ou à une route. La formule est simple. Elle est vraie. Et elle explique pourquoi l'opération AALFA, malgré ses limites, est suivie de près.

Le ministre Motaze a reconnu que l'audit aurait dû commencer dès 2024, et qu'il n'a été inscrit au budget qu'en 2025, puis repoussé en raison des élections. Ce retard a un coût. Il se mesure en milliards.

Ce mercredi 18 novembre, à Yaoundé, les deux ministres n'ont pas annoncé de résultats définitifs. Ils ont présenté une méthode et une projection. La question n'est plus de savoir si la fraude existe. Elle est de savoir combien elle a coûté, et combien l'État parviendra réellement à récupérer.

Qu'est-ce que l'opération AALFA ?

C'est l'Audit des Allocations Familiales, une opération lancée par le gouvernement camerounais en juin 2026 pour vérifier l'authenticité des actes de naissance utilisés par les agents publics pour percevoir des allocations familiales.

Combien l'État camerounais espère-t-il économiser ?

Les projections présentées évoquent 2,325 milliards de FCFA par mois, soit environ 27,9 milliards de FCFA sur une année. Ce sont des économies potentielles, pas des sommes déjà récupérées.

Pourquoi cette opération a-t-elle été lancée ?

Parce que le nombre d'enfants déclarés par les agents publics a augmenté de 55 % en 21 mois, passant de 594 728 en juin 2024 à 923 307 en mars 2026. Cette hausse est jugée anormale au regard de la démographie.

Quels types d'anomalies ont été détectés ?

Des enfants déclarés plusieurs fois, des incohérences biologiques dans les déclarations de naissance, des déclarations multiples, et des actes de naissance sans nom de mère, sans numéro de série ou sans date de délivrance.

Combien d'actes de naissance ont déjà été collectés ?

580 856 actes ont été collectés lors de la première phase, sur les 968 275 attendus. 123 937 allocataires ont été concernés, sur un total de 181 604 bénéficiaires recensés.

Qui va vérifier les actes de naissance ?

Le Bureau national de l'état civil (BUNEC), en collaboration avec les centres d'état civil répartis sur le territoire national.

Les fonctionnaires concernés peuvent-ils contester ?

Oui. Une équipe dédiée sera mise en place pendant deux mois pour recevoir les réclamations. Les allocataires pourront présenter des justificatifs complémentaires et régulariser leur situation.

Est-ce que les sommes déjà versées vont être récupérées ?

Le gouvernement dit vouloir engager des procédures de recouvrement. Mais aucun bilan public des sommes effectivement récupérées n'a été communiqué à ce jour. Les 27,9 milliards évoqués sont des économies potentielles, pas des recouvrements.

Qui dirige l'opération AALFA ?

Le Comité de pilotage est présidé par le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, avec le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Le, comme vice-président.

Cette fraude concerne-t-elle tous les agents publics ?

L'audit porte sur les agents publics en activité. Des enquêtes de presse ont également évoqué des cas de policiers et militaires retraités ayant déclaré des enfants fictifs pour gonfler leurs pensions, mais ce volet n'est pas explicitement couvert par l'AALFA dans les communications officielles.