Le rapport conjoint MINADER-PAM révèle une dégradation rapide : 8 millions de Camerounais en insécurité alimentaire aiguë, des déplacés à bout de souffle et une soudure qui s'annonce brutale.

Mokolo, district de l'Extrême-Nord. 1 420 enfants admis pour malnutrition aiguë sévère en trois mois. Kousseri : 1 248. Makary : 1 128.

Ce ne sont pas des projections. Ce sont les chiffres du deuxième trimestre 2026, compilés dans le Rapport de suivi conjoint (JMR) du MINADER et du Programme alimentaire mondial (PAM). Des chiffres qui disent une réalité : au Cameroun, la faim n'est plus une menace lointaine. Elle est là.

En juin 2026, 8 millions de personnes vivaient dans des zones exposées à une insécurité alimentaire aiguë de phase 3 ou supérieure. Cela représente 27 % de la population estimée à 30,2 millions d'habitants. En avril, ils étaient 22 %. En mai, 26 %. La progression est constante. Implacable.

Le visage des déplacés

Dans les régions en proie aux violences Extrême-Nord, Nord-Ouest, Sud-Ouest , 2,7 millions de personnes sont concernées. Mais les 5,4 millions restants vivent dans des zones non affectées par les affrontements. La faim ne fait pas de distinction géographique. Elle frappe les déplacés, mais elle ronge aussi les familles qui ont tout perdu.

Le rapport du PAM est sans appel. 48,3 % des ménages déplacés ne disposent plus d'aucune réserve alimentaire, contre 30,8 % des ménages non déplacés. Sans réserves, sans terres, sans revenus stables, ils dépendent entièrement des marchés. Et des prix qui flambent.

La qualité de l'alimentation s'effondre. Seuls 32,8 % des ménages déplacés ont une consommation alimentaire jugée acceptable, contre 35,8 % au premier trimestre. Chez les non-déplacés, la baisse est également là : de 65,2 % à 62,4 %.

Pour survivre, ils s'endettent. 72,1 % des ménages déplacés ont eu recours à l'emprunt. Plus de la moitié (53,9 %) ont adopté des stratégies négatives de consommation : sauter des repas, réduire les portions, manger moins varié. Des stratégies qui épuisent un peu plus des corps déjà fragiles.

Le Nord s'enfonce

L'Extrême-Nord concentre les alertes les plus graves. Les admissions pour malnutrition aiguë sévère dans les centres de prise en charge ont explosé entre avril et juin. Les épidémies de choléra et de rougeole viennent s'ajouter à ce tableau déjà sombre. Les enfants sont les premières victimes. Ils n'ont pas les défenses nécessaires.

Le rapport ne cache pas la gravité de la situation. Il note que la proportion de la population en insécurité alimentaire aiguë est passée de 22 % en avril à 26 % en mai, pour atteindre 27 % en juin. Sur l'ensemble du trimestre, la moyenne s'établit à 25 %, soit environ 7,6 millions de personnes. Une moyenne qui masque une accélération en fin de trimestre.

Et le pire est à venir

Les perspectives pour le troisième trimestre 2026 ne laissent présager aucune accalmie. Le JMR anticipe une progression de la consommation alimentaire insuffisante dans plusieurs régions. Les hausses projetées sont de 13,2 % dans le Centre, 7,4 % dans le Nord-Ouest et l'Ouest, et 7,2 % dans l'Extrême-Nord.

La période de soudure approche. Les stocks s'épuisent. La dépendance aux achats sur les marchés s'accroît. Les prix, déjà élevés, pourraient flamber. Le rapport identifie ces facteurs comme les principaux moteurs de l'aggravation attendue.

Face à ce scénario, les recommandations du JMR sont claires : stabiliser les marchés alimentaires, renforcer les capacités de stockage, et soutenir l'autoproduction des populations vulnérables. Des mesures de bon sens. Mais qui tardent à se traduire dans les faits.

Le silence des autorités

Le rapport est formel : les données disponibles ne justifient pas encore le déclenchement du Plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire. Une décision technique, sans doute. Mais qui pose question. Car si 8 millions de personnes sont en phase 3 ou supérieure, à quel moment considère-t-on qu'une crise est suffisamment grave pour activer les mécanismes d'urgence ?

Nous avons tenté de joindre le MINADER pour obtenir des précisions sur le calendrier de mise en œuvre des recommandations. Sans succès avant publication. Le PAM, de son côté, n'a pas souhaité commenter les décisions souveraines du gouvernement camerounais.

Ce que l'on sait, c'est que la faim ne attendra pas. Les enfants de Mokolo, de Kousseri et de Makary non plus. Et la soudure, elle, est déjà là.

C'est quoi ce rapport dont tout le monde parle ?

C'est le Rapport de suivi conjoint (JMR). En gros, c'est une enquête faite tous les trois mois par le ministère de l'Agriculture (MINADER) et le Programme alimentaire mondial (PAM) pour voir combien de personnes n'ont pas assez à manger au Cameroun. Le dernier, sorti en octobre 2026, analyse les mois d'avril, mai et juin.

8 millions de personnes, ça veut dire quoi concrètement ?

Ça veut dire que 27 % de la population camerounaise, soit plus d'un Camerounais sur quatre, vit dans une zone où la faim est une réalité quotidienne. Ils n'ont pas assez de nourriture pour vivre normalement. C'est ce qu'on appelle la phase 3 d'insécurité alimentaire : quand on n'a plus de réserves et qu'on doit vendre ses biens ou s'endetter pour manger.

Pourquoi les déplacés sont-ils les plus touchés ?

Parce qu'ils ont dû fuir leurs maisons. Ils n'ont plus de champs, plus de récoltes, plus de réserves. Ils sont obligés d'acheter tout ce qu'ils mangent sur les marchés. Et quand les prix montent, ils n'ont plus rien. Le rapport dit que 48,3 % des ménages déplacés n'ont carrément plus aucune réserve alimentaire.

C'est quoi la "période de soudure" dont parle le rapport ?

C'est la période entre la fin des réserves de l'année précédente et la nouvelle récolte. En général, c'est là que les prix montent et que les familles paysannes ont le plus de mal à se nourrir. Le rapport dit que le troisième trimestre 2026 va être très dur à cause de ça, surtout dans le Centre, l'Ouest et l'Extrême-Nord.

Pourquoi le gouvernement n'a pas déclenché le plan d'urgence ?

Le rapport dit que les données ne justifient pas encore le déclenchement du "Plan de préparation aux crises de sécurité alimentaire". C'est une décision technique et politique. Mais pour beaucoup, quand on voit 8 millions de personnes en danger et des enfants qui meurent de malnutrition, on se demande ce qu'il faut de plus pour agir.