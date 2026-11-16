Pour la première fois, les dirigeants américain, chinois et russe doivent se retrouver ensemble à Shenzhen, le 19 novembre. Le contrôle des armements nucléaires figure parmi les enjeux annoncés de cette rencontre exceptionnelle.

Trump, Xi et Poutine : le sommet qui pourrait changer l'ordre mondial

Le 19 novembre 2026, Shenzhen accueillera une rencontre diplomatique hors norme. Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine doivent s'asseoir autour de la même table. Trois dirigeants. Trois puissances nucléaires. Et des intérêts stratégiques qui ne convergent pas toujours.

L'annonce est désormais officielle. Pékin a confirmé lundi 16 novembre la tenue de ce sommet trilatéral dans la grande métropole chinoise, située dans le sud du pays, à proximité de Hong Kong.

La rencontre intervient en marge du 33e sommet des dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), organisé à Shenzhen les 18 et 19 novembre.&x20;

Une question domine déjà les commentaires diplomatiques : les trois dirigeants peuvent-ils s'entendre sur les questions les plus sensibles de la sécurité internationale ?

Shenzhen, théâtre d'une rencontre diplomatique inédite

La confirmation chinoise donne une dimension nouvelle à un projet évoqué depuis plusieurs semaines par les responsables russes et américains.

Le Kremlin avait déjà annoncé, le 14 novembre, qu'un accord avait été trouvé pour organiser cette rencontre le 19 novembre. Le porte-parole Dmitri Peskov avait alors confirmé que Vladimir Poutine participerait à une réunion trilatérale avec Xi Jinping et Donald Trump, en marge de l'APEC.

Pour Pékin, cette réunion représente une première : les dirigeants des trois pays doivent se rencontrer physiquement dans un format trilatéral inédit.

Le ministère chinois des Affaires étrangères présente cette rencontre comme une occasion d'échanger sur la paix mondiale et la stabilité stratégique dans les relations entre grandes puissances.

Le message est diplomatique, mais sa portée dépasse largement les relations bilatérales habituelles.

Le nucléaire au cœur des discussions entre Trump, Xi et Poutine

L'un des dossiers les plus sensibles concerne le contrôle des armements nucléaires.

Donald Trump souhaite aborder la réduction des arsenaux nucléaires avec ses homologues russe et chinois. Cette ambition intervient dans un contexte marqué par les tensions internationales et les interrogations sur l'avenir des mécanismes de contrôle des armements.

Les États-Unis et la Russie disposent des deux plus importants arsenaux nucléaires mondiaux. La Chine possède également une capacité nucléaire en développement.

Mais les positions des trois capitales sont loin d'être identiques.

Pékin a traditionnellement estimé que Washington et Moscou devaient d'abord réduire leurs arsenaux respectifs avant que la Chine accepte de participer à des négociations comparables.

La difficulté est donc considérable : comment construire un accord commun entre trois puissances dont les capacités militaires et les intérêts stratégiques sont différents ?

À ce stade, aucune annonce officielle ne permet d'affirmer qu'un traité nucléaire est déjà négocié ou qu'un accord sera signé à Shenzhen.

Il s'agit d'un objectif diplomatique, pas encore d'un résultat.

Ukraine, Iran et Corée du Nord : les autres dossiers sensibles

Le sommet pourrait également être marqué par les conflits et les tensions qui traversent plusieurs régions du monde.

La guerre en Iran et la situation en Corée du Nord figurent parmi les questions susceptibles d'être abordées, selon les informations rapportées par le New York Post à partir d'une source américaine.

La guerre en Ukraine constitue un autre dossier particulièrement délicat.

Donald Trump poursuit ses efforts diplomatiques en faveur d'un règlement du conflit. Toutefois, les informations disponibles ne permettent pas de confirmer que l'Ukraine figurera officiellement à l'ordre du jour de la réunion trilatérale.

La position chinoise mérite également attention. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a rapporté que Xi Jinping avait exprimé des réserves sur l'idée de traiter le conflit ukrainien dans ce format, estimant que les Européens devaient également être à la table des discussions.&x20;

Cette question pourrait donc révéler les limites de la coopération entre les trois dirigeants.

Xi Jinping, Trump et Poutine : trois stratégies, un même rendez-vous

Pour Xi Jinping, accueillir cette rencontre à Shenzhen permet de placer la Chine au centre d'une séquence diplomatique internationale majeure.

Pour Donald Trump, le sommet offre une occasion de discuter directement avec deux dirigeants qu'il considère comme des interlocuteurs essentiels dans la gestion des crises internationales.

Vladimir Poutine, de son côté, pourra participer à une rencontre réunissant les deux autres grandes puissances nucléaires et permanentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

Mais réunir les trois dirigeants ne signifie pas qu'ils partagent les mêmes objectifs.

Washington cherche à préserver ses intérêts stratégiques et à limiter les risques nucléaires. Pékin entend défendre son autonomie diplomatique et militaire. Moscou souhaite préserver sa place dans les grandes négociations internationales.

Le sommet sera donc autant une démonstration de dialogue qu'un exercice de confrontation des intérêts.

Un sommet historique, mais quels résultats attendre ?

La portée symbolique de cette réunion est considérable. Les trois pays occupent une place déterminante dans les équilibres militaires et diplomatiques mondiaux.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a indiqué que l'organisation était prête à soutenir les efforts de dénucléarisation qui pourraient découler de cette rencontre, selon Reuters.&x20;

Reste une difficulté fondamentale : les déclarations communes ne suffisent pas à établir un nouvel ordre de sécurité internationale.

Il faudra des engagements précis, des mécanismes de vérification et une volonté politique durable.

Le 19 novembre, Shenzhen accueillera donc bien davantage qu'une simple rencontre entre trois présidents. Le rendez-vous permettra de mesurer jusqu'où Washington, Pékin et Moscou sont prêts à aller pour gérer leurs rivalités.

Le monde attendra moins les photographies officielles que les décisions concrètes qui pourraient en sortir.

Quand Trump, Xi Jinping et Poutine vont-ils se rencontrer ?

La rencontre est annoncée pour le jeudi 19 novembre 2026 à Shenzhen, en Chine.

Pourquoi ce sommet est-il historique ?

Il s'agit de la première rencontre physique organisée dans un format trilatéral entre les dirigeants américain, chinois et russe.

Quel sera le principal sujet des discussions ?

La réduction des arsenaux nucléaires figure parmi les priorités que Donald Trump souhaite aborder. Pékin évoque plus largement la paix mondiale et la stabilité stratégique.

L'Ukraine sera-t-elle au programme ?

Son inscription officielle à l'ordre du jour n'est pas confirmée. Des réserves chinoises sur cette question ont été rapportées par le président allemand.

Elon Musk accompagnera-t-il Donald Trump ?

Le New York Post a rapporté cette possibilité, mais aucune confirmation officielle indépendante de sa participation n'est établie dans les informations consultées.