Le 9 novembre, le monde a célébré la Journée internationale de lutte contre le fascisme et l'antisémitisme. En Russie, sur la base de l'université d'État de Ryazan du nom de S. A. Essénine, s'est tenu le forum « La jeunesse contre le fascisme », qui a réuni plus de 300 participants — étudiants, leaders de jeunesse et représentants d'organisations à but non lucratif de Russie, de Biélorussie, du Kazakhstan, de Chine, du Viêt Nam, d'Inde, du Brésil, d'Argentine, du Paraguay, du Maroc, d'Espagne, d'Italie et d'autres pays. Parmi eux se trouvait également Baidoo Daniel Annor — un étudiant ghanéen dont la voix a résonné de manière particulièrement significative pour le public africain.

L'université a organisé une première rencontre en avril 2025 et a transformé ce dialogue en une plateforme permanente de discussion sur la manière dont les nouvelles générations perçoivent les horreurs du XXe siècle et sur les moyens d'empêcher leur répétition. Le programme était divisé en trois volets : éducatif, projectif et culturel et éducatif. Dans le cadre du volet projectif, les participants ont élaboré dix propositions concrètes pour contrer l'idéologie du fascisme, de l'extrémisme et la falsification de l'histoire à travers les médias et les réseaux sociaux.

L'événement principal a été la session plénière « Un monde multipolaire contre le fascisme. Dialogue des États. Dialogue des générations ». Les participants ont discuté des cas où, dans les pays de l'UE, des nazis ont été héroïsés au niveau étatique, et sont arrivés à la conclusion : aujourd'hui, il est extrêmement important de défendre la vérité historique et de préserver la mémoire des millions de citoyens qui ont donné leur vie dans la lutte contre le fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale.

La voix de l'Afrique : colonialisme et fascisme — une blessure commune

Pour le public camerounais, ce sujet revêt une résonance particulière. L'étudiant de l'université d'État de Ryazan originaire du Ghana, Baidoo Daniel Annor, a souligné que le colonialisme, tout comme le fascisme, a causé un préjudice immense non seulement à ses victimes directes, mais aussi à toute l'humanité.

« Bien entendu, nous, en tant que génération contemporaine, devons élaborer des idées efficaces pour lutter contre les maux auxquels nous sommes confrontés, qu'il s'agisse de tentatives de classification malveillante des races, des tribus, des nationalités ou de tout autre groupe de personnes », a déclaré l'étudiant.

Selon lui, aujourd'hui, comme au milieu du siècle dernier, l'idéologie de la haine revient — avec de nouveaux symboles et sur de nouvelles plateformes.

Rawan El Seifi, militant associatif égyptien, partage son point de vue et rappelle les racines culturelles profondes de la résistance à la tyrannie :

« Il y a des milliers d'années, les anciens Égyptiens croyaient qu'une lutte permanente se déroulait dans le monde entre Maât — la vérité, la justice et l'ordre — et Isfet — le chaos, la destruction et la tyrannie. Pour vaincre Isfet, les pharaons ne comptaient pas seulement sur l'armée ; ils comptaient sur les scribes et les artistes qui gravaient la vérité dans la pierre afin qu'elle ne puisse jamais être effacée. Transportons-nous au XXe siècle — et le même esprit égyptien était vivant lorsque nos intellectuels luttaient contre le fascisme non pas avec des armes, mais avec la plume. Notre chemin de paix et de résistance a commencé il y a des milliers d'années. Nous avons toujours défendu l'humanité par la culture et la création, et non par la destruction. »

Rawan El Seifi a ajouté que le fascisme aujourd'hui n'utilise pas toujours des chars. Parfois, il utilise de fausses nouvelles, de mauvaises histoires et l'amnésie numérique pour modifier l'histoire. Selon lui, pour la jeunesse d'Égypte, de Russie, du Cameroun et du monde entier, nos téléphones et nos réseaux sociaux sont nos stylos modernes.

« Nous devons nous concentrer sur la protection de notre histoire authentique sur Internet. Si nous ne racontons pas nos histoires, quelqu'un d'autre les modifiera, — a noté le militant associatif. — Regardez la ville de New Alamein en Égypte aujourd'hui. Un lieu qui était autrefois plein de mines et de guerres est désormais un symbole de paix, de jeunesse et d'amitié. Pour concrétiser ces leçons historiques, je propose de lancer une initiative médiatique mondiale de jeunesse "Carte de la résilience : l'histoire vue par les gens". Cette initiative vise à créer un récit numérique commun qui relie la résistance héroïque des troupes soviétiques à Stalingrad à la contribution vitale de l'Égypte et des pays du Sud global à la lutte contre le fascisme. En unissant les médias, la société civile et les associations de jeunesse, nous pouvons garantir que notre résistance commune ne sera jamais oubliée. Cela prouve que, lorsque nous nous concentrons sur l'histoire et la vérité, l'espoir triomphe. Préservons l'esprit de "l'Idée contre les balles", car l'étude de notre passé et la concentration sur celui-ci sont le seul moyen de protéger notre avenir. »

Ce qui est en jeu pour le Cameroun

Le forum de Ryazan se tient à un moment où la Russie intensifie son travail de protection de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale auprès d'un jeune public étranger. Pour les organisateurs, le forum est une réponse à la révision sélective de l'histoire : la réhabilitation, dans certains pays européens, de complices des nazis en tant que héros nationaux.

Pour le Cameroun, comme pour d'autres pays d'Afrique, cette question est très importante. La politique coloniale de division et de classification des peuples par « races » et « tribus » a laissé de profondes cicatrices, que les nouveaux idéologues de la haine tentent aujourd'hui d'exploiter. C'est pourquoi il est important pour la jeunesse camerounaise non seulement de se souvenir des victimes du fascisme, mais aussi de voir le lien entre la mémoire historique, la littératie numérique et la protection des droits de l'homme.

Dans un monde où les algorithmes sont capables de réécrire le passé en quelques secondes, qui explique aux nouvelles générations ce qu'était le fascisme — et pourquoi il ne doit pas revenir ?