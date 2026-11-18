Un nouveau sinistre frappe le poumon commercial de la frontière Cameroun-Tchad, réactivant la question d’une sécurité incendie toujours repoussée.

Kousséri, 18 novembre 2026. Il est à peine 10 heures lorsque la fumée commence à monter au-dessus des tôles du marché central. Sur les images diffusées par plusieurs médias camerounais dans la matinée, on distingue des flammes derrière les bâtiments, une foule qui recule, un camion de secours garé tant bien que mal près des étals. Le feu est déjà grand. Il ne sera pas maîtrisé tout de suite.

Le constat, à ce stade, tient en quelques lignes. Plusieurs commerces ont été touchés. Le nombre exact reste inconnu. L’origine du sinistre, elle aussi, reste à établir. Aucun bilan humain n’a été communiqué dans l’immédiat. Les sapeurs-pompiers camerounais de la 402e Compagnie d’incendie de Kousséri ont été déployés. Selon une pratique désormais installée entre les deux rives du Logone, les renforts de N’Djaména ont été sollicités.

Une intervention sous tension, entre deux pays

La coopération entre les pompiers de Kousséri et ceux de la capitale tchadienne n’est pas nouvelle. Elle a déjà été décisive en mai 2016, lorsque plus de 100 boutiques du grand marché étaient parties en fumée et que les soldats du feu tchadiens, arrivés par le pont de Ngueli, avaient réussi à stopper la progression des flammes. En 2021, puis en 2022, des sinistres successifs avaient confirmé cette dépendance opérationnelle : sans le renfort de N’Djaména, la petite caserne de Kousséri ne peut pas contenir un incendie de cette ampleur.

Ce mercredi, la même mécanique s’est remise en place. Les hommes de la 402e compagnie ont attaqué le feu de front. Les Tchadiens ont suivi. Mais à l’heure où ces lignes sont écrites, aucune source officielle n’a confirmé que le sinistre était totalement éteint. Camerounweb évoquait, en fin de matinée, un feu « grand » et qui « n’arrive pas à être maîtrisé » au moment de la publication de ses premières informations.

Un marché, une frontière, une économie

Le marché central de Kousséri n’est pas un marché ordinaire. Situé face à N’Djaména, relié à la capitale tchadienne par un double système de ponts, il sert de plaque tournante à un commerce transfrontalier qui implique le Cameroun, le Tchad et, en amont, le Nigeria. Les marchandises venues de Fotokol et d’Amchide-Banki y transitent. Une partie de l’approvisionnement de N’Djaména en dépend.

Chaque incendie au marché central de Kousséri ne détruit donc pas seulement des boutiques. Il coupe une artère économique.

En mars 2021, un sinistre avait détruit plus de 23 boutiques et causé des pertes estimées à un milliard de francs CFA. En mai 2022, huit boutiques avaient été complètement consumées. En mars 2026, cinq kiosques avaient brûlé entre l’agence BICEC et la pharmacie Al Markaz. À chaque fois, les mêmes causes sont évoquées par les commerçants et les observateurs : des installations électriques vétustes, des branchements anarchiques, des groupes électrogènes stockés à proximité des marchandises, et une propagation rapide favorisée par la densité des étals.

Ce mercredi, aucune de ces causes n’a été confirmée. Mais la répétition du scénario interroge.

L’appel d’offres de 2025, et ce qu’il dit du retard

Il existe un document public qui rend la situation plus difficile à accepter. En juillet 2025, les services du gouverneur de l’Extrême-Nord ont lancé un appel d’offres pour des « travaux d’électrification et d’alimentation en eau assortis d’un système de protection contre les incendies en vue de la sécurisation du marché central de Kousséri ». Le lot 2 prévoyait explicitement la construction de « deux réserves d’incendie » et l’installation d’un surpresseur. Le montant global estimé dépassait 69 millions de francs CFA.

Autrement dit : la sécurisation du marché était identifiée, budgétée, et lancée administrativement. Elle n’était pas achevée au moment où le feu est parti.

Nous n’avons pas pu joindre les services du gouverneur ni la commune de Kousséri pour savoir où en étaient les travaux ce mercredi. Le marché disposait-il, au matin du 18 novembre, des réserves d’incendie prévues ? Les branchements électriques avaient-ils été repris ? Aucune réponse officielle n’était disponible à l’heure de publication. Cette absence de réponse n’est pas une preuve de negligence. C’est une question ouverte, et elle doit le rester jusqu’à ce qu’une autorité y réponde.

Ce qui se joue derrière les flammes

Il y a une tentation, face à ce type d’événement, de traiter l’incendie comme une fatalité climatique ou un accident isolé. La répétition des sinistres à Kousséri, Garoua, Douala et Yaoundé impose une autre lecture. Les marchés camerounais brûlent parce qu’ils sont construits sur des réseaux électriques qui n’ont pas été pensés pour leur charge actuelle, parce que l’occupation de l’espace empêche souvent les secours d’accéder, et parce que la maintenance préventive reste rarement une priorité budgétaire locale.

Le feu du 18 novembre 2026 n’est pas encore expliqué. Mais il s’inscrit dans une série. Et c’est la série qui fait problème.

Sur place, ce mercredi, des commerçants ont commencé à évaluer ce qu’ils avaient perdu. Certains n’avaient pas de registre. D’autres avaient leurs marchandises stockées dans l’arrière-boutique, là où les flammes sont passées. Le commerce à Kousséri se fait largement en dehors des circuits formels, ce qui rend toute estimation officielle fragile. Le vrai bilan, pour beaucoup, ne sera pas un chiffre publié dans un communiqué. Ce sera ce qu’ils ne pourront pas racheter.

Une question, maintenant, se pose à Kousséri comme elle s’est posée après chaque incendie : les travaux de sécurisation seront-ils accélérés, ou faudra-t-il un nouveau sinistre pour que le calendrier change ?