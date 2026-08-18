Le Cameroun rend hommage aux héros de la Nation

Le 14 août 2026, la journée du souvenir est sortie des casernes militaires pour devenir une action plus inclusive. C’est-à-dire un hommage de la Nation rendu à ceux qui ont servi la Patrie, notamment les militaires tombés dans l’accomplissement de leur devoir, les anciens combattants, les anciens militaires, les vétérans ainsi que les victimes de guerre, de service et leurs familles. Le ministre délégué chargé de la défense était aux avant-postes de cet évènement solennel.

Nos héros doivent rester vivants

La sagesse populaire indique un héros ne meurt jamais, sa mémoire et sa bravoure doivent rester vivantes pour servir d’exemple et de boussole notamment à la jeunesse.

L’ONACAM (Office National des Anciens Combattants, Anciens Militaires et Victimes de Guerre du Cameroun) dont la mission principale est d'assurer la mémoire du monde combattant et d'accompagner l'insertion socio-professionnelle des veuves et des anciens militaires a pris sienne ces préoccupations avec l’organisation de la journée du souvenir, un hommage mérité aux combattants de la Nation.

Hommage mérité

Pour l’Edition 2026, c’est le colonel Alfred Fuller, président de l’ONACAM qui a planté le décor de cette solennité en déclinant L’objectif de cette journée qui est de « Rendre hommage aux héros de la Nation ; raviver le devoir de mémoire ; sensibiliser les populations à l’histoire et aux sacrifices consentis pour la Patrie ; valoriser les anciens combattants, anciens militaires et victimes de guerre ; rapprocher les générations ; transmettre les valeurs de patriotisme, de courage, de devoir et de solidarité ; renforcer le sentiment d’appartenance à la Nation ; mobiliser particulièrement la jeunesse autour de la préservation de la paix et de l’unité nationale ».

La presqu’île de Bakassi comme illustration

La Journée du Souvenir est donc à la fois : un hommage aux morts pour la Patrie ; une reconnaissance envers ceux qui ont servi ; un soutien moral aux victimes de guerre, de service et à leurs familles ; un devoir de mémoire ; un moment de transmission de l’histoire nationale ; une occasion de renforcer le patriotisme et la cohésion nationale. Pourquoi le 14 août ? Cette date rappelle la rétrocession de la presqu’île de Bakassi au Cameroun, intervenue le 14 août 2008. Cette date possède ainsi une forte portée symbolique en matière de souveraineté et d’intégrité territoriale.

La prise d’armes et la marche patriotique

Et, comme illustration de ce patriotisme exalté, il y a eu comme clou des cérémonies, la marche qui a suivi la cérémonie de prise d’armes. La marche patriotique qui a relié le Monument aux Morts à la Place de l’Indépendance (Esplanade de l’Hôtel de Ville) avait pour itinéraire ; Monument aux Morts → Ministère de la Défense → Poste Centrale → Boulevard du 20 Mai → Carrefour « J’aime mon pays » → montée Abbia → Place de l’Indépendance. L’occasion était donnée aux jeunes, aux anciens combattants, aux militaires, aux institutions, aux associations et aux citoyens de marcher ensemble en hommage à ceux qui ont servi la Patrie.

Appel à la jeunesse

Une marche patriotique qui sonne comme un appel à la jeunesse de participer à la Journée du Souvenir pour savoir « d’où vient mon pays. » et respecter « ceux qui l’ont servi. » pour «contribuer à préserver sa paix, son unité et son avenir. » A l’ONACAM, on confesse que « L’engagement patriotique de la jeunesse peut s’exprimer chaque jour par le respect des autres, le civisme, le travail, l’honnêteté, le respect des institutions, la solidarité et la préservation de la paix. Aimer son pays, ce n’est pas seulement parler de patriotisme. C’est aussi agir en citoyen responsable ».

Appel à la conscience collective.

Au finish, La Journée du Souvenir n’est pas une simple cérémonie. C’est un rendez-vous de la conscience nationale. Elle nous rappelle que derrière les mots « Patrie », « paix », « souveraineté » et « unité nationale », il y a des hommes et des femmes qui ont servi, souffert et parfois donné leur vie, une exhortation à « SE SOUVENIR DE CEUX QUI SONT TOMBÉS POUR LA PATRIE, HONORER CEUX QUI ONT SERVI, TRANSMETTRE AUX GÉNÉRATIONS FUTURES LES VALEURS DE COURAGE, DE SACRIFICE ET D’UNITÉ NATIONALE. »

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