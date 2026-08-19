États-Unis - USS Lincoln : le fiasco naval américain face à l'Iran

USS Abraham Lincoln : 250 jours en mer, 5 000 marins épuisés, des missiles iraniens sur la base de Bahreïn. Comment Téhéran a vaincu le porte-avions américain sans le couler.

Le porte-avions USS Abraham Lincoln quitte le Moyen-Orient après huit mois de mission, victime d'une stratégie iranienne qui a transformé son déploiement en cauchemar logistique et humain.

« L'Iran n'a pas besoin de couler un porte-avions américain. Il suffit de l'empêcher de lancer des avions. »

Le constat, formulé par des analystes militaires, résume en une phrase la défaite stratégique américaine. L'USS Abraham Lincoln, déployé depuis janvier 2026, quitte le Moyen-Orient. Sa mission imposer un blocus naval à l'Iran et faire plier Téhéran a échoué.

Janvier 2026 : Trump menace l'Iran avec une « armada massive »

Le 8 janvier 2026, Donald Trump menace l'Iran. Le président américain annonce qu'une « massive armada » menée par le porte-avions USS Abraham Lincoln, accompagné d'autres navires de guerre, de bombardiers et d'avions de combat prend position dans la région, à portée de frappe du pays.

Les exigences sont claires. Selon le New York Times, les États-Unis et leurs alliés européens ont soumis trois demandes aux Iraniens:

1. La fin définitive de tout enrichissement d'uranium et l'élimination des stocks existants,

2. Des limites sur la portée et le nombre de leurs missiles balistiques,

3. La fin de tout soutien aux groupes proxy au Moyen-Orient, y compris le Hamas, le Hezbollah et les Houthis au Yémen.

L'ultimatum est lancé. La guerre, qui débutera officiellement le 28 février 2026 avec des frappes américano-israéliennes, semble inévitable.

La riposte iranienne : frapper la logistique, pas le navire

L'Iran ne dispose pas des moyens de couler un porte-avions nucléaire américain. Mais Téhéran a compris une chose essentielle : un porte-avions, aussi puissant soit-il, est une ville flottante de 5 000 personnes qui a besoin d'eau, de nourriture, de pièces détachées, de carburant et de courrier.

Dès les premiers jours de la guerre, les Gardiens de la Révolution iraniens frappent là où ça fait mal. Des missiles et des drones s'abattent sur la base navale américaine de Bahreïn, siège de la Cinquième Flotte. L'attaque détruit une grande partie de la base un centre logistique essentiel sur lequel la marine américaine comptait depuis des décennies.

« Les attaques iraniennes contre la base navale de Bahreïn ont forcé le déplacement d'un centre logistique critique et ont considérablement allongé la chaîne d'approvisionnement du groupe aéronaval de l'USS Abraham Lincoln. »

La destruction de cette plaque tournante contraint la US Navy à déplacer son principal centre logistique régional de Bahreïn vers Diego Garcia, une île de l'océan Indien. La ligne d'approvisionnement, autrefois courte dans le golfe Persique, se transforme en une chaîne maritime vulnérable de 2 200 miles.

250 jours en mer : le cauchemar des 5 000 marins

Les conséquences ne se font pas attendre. L'USS Abraham Lincoln, qui a quitté son port d'attache de San Diego le 21 novembre 2025, se retrouve pris au piège.

Le navire reste en mer plus de 250 jours sans escale. Un record moderne. À bord, 5 000 marins et marines endurent des conditions de vie qui se dégradent rapidement.

Les rapports des médias américains sont alarmants:

- Pénuries de nourriture : des barres énergétiques et des corn dogs remplacent les repas chauds.

- Problèmes sanitaires : douches moisies, toilettes en panne.

- Eau contaminée selon certains témoignages.

- Crise de santé mentale : plusieurs marins ont tenté de se jeter par-dessus bord.

Une épouse de marin présent lors d'une réunion publique avec le secrétaire à la Marine Hung Cao a déclaré que son mari à bord du navire « espère ne pas se réveiller demain ». Un autre marin a été repêché après être passé par-dessus bord. Selon les sénateurs démocrates, le navire a établi un record moderne de jours consécutifs en mer.

L'échec des exigences : le grand retournement

Les trois exigences initiales de Trump ? Elles ont disparu. La priorité a changé.

Le 15 août 2026, le vice-président JD Vance annonce un revirement stratégique. L'objectif numéro un de la guerre n'est plus d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, mais de maintenir les prix du pétrole et du gaz bas pour les Américains.

« L'objectif numéro un est de maintenir le pétrole et le gaz bon marché pour les Américains dans tout notre pays. »

Les prix ont flambé. Le baril de Brent dépasse les 87 dollars, soit 45 % de plus qu'en janvier. Le prix moyen de l'essence aux États-Unis est passé de moins de 3 dollars à plus de 4 dollars le gallon. Et la guerre, qui devait être rapide, s'enlise.

Trump contredit publiquement Vance, affirmant que les armes nucléaires restent la priorité. Mais la Maison-Blanche est en pleine confusion stratégique.

Les conséquences : un porte-avions sur dix immobilisé

Le Pentagone annonce le remplacement de l'USS Lincoln par l'USS George Washington. Mais le problème est plus vaste.

Les États-Unis ne disposent que de dix porte-avions. Pour maintenir un navire en station permanente, il en faut deux supplémentaires pour le radoub et l'entraînement. Six des dix porte-avions pourraient ainsi être bloqués près du détroit d'Ormuz, n'en laissant qu'un seul prêt à s'occuper du reste du monde.

Le conflit avec l'Iran, désormais dans son sixième mois, a déjà exigé le transfert de grandes quantités de missiles et de systèmes antimissiles depuis l'Asie, affaiblissant la posture américaine face à la Chine.

L'Iran, lui, se réjouit. Les analystes iraniens parlent de « défaite complète » des États-Unis dans la région. Et Pékin observe, souriant, l'affaiblissement de son principal rival.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp