Sénégal - Officiel : Patrick Vieira prend les commandes des Lions de la Teranga

Officiel : Patrick Vieira devient sélectionneur du Sénégal. Entre espoir et scepticisme, la FSF mise sur le champion du monde 1998.

La Fédération sénégalaise de football a officialisé ce mardi la nomination de Patrick Vieira, ancien champion du monde 1998, à la tête des Lions de la Teranga, pour sa toute première expérience de sélectionneur national.

C'est fait. Le Sénégal a un nouveau capitaine à la tête de ses Lions et ce n'est pas n'importe qui.

Ce mardi, la Fédération sénégalaise de football a mis fin à des semaines de rumeurs, de tractations et de tensions internes : Patrick Vieira, champion du monde 1998, devient officiellement le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Un choix qui divise déjà entre l'aura d'une légende du football mondial et un bilan d'entraîneur encore sans trophée majeur.

Un feuilleton qui touche à sa fin

Cela faisait des semaines que le nom circulait dans les couloirs de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Ce mardi 18 août 2026, le suspense a pris fin. Sur ses réseaux officiels, l'équipe nationale du Sénégal a annoncé, sans détour : « Monsieur Patrick Vieira est le nouvel entraîneur de l'équipe nationale A du Sénégal. » Une phrase sobre, presque austère, pour clore un dossier qui aura été tout sauf simple.

Car derrière cette annonce se cache un long bras de fer. Le prédécesseur de Vieira, Pape Thiaw, avait quitté ses fonctions après une Coupe du monde 2026 jugée décevante et le litige financier qui l'oppose encore à la fédération n'est, à ce jour, toujours pas soldé. Une ombre qui a plané sur toute la procédure de recrutement, et qui continue d'alimenter les critiques sur la gestion de la FSF.

Un profil inattendu, mais pas illogique

À 50 ans, Patrick Vieira n'est pas un inconnu du football africain, ni du Sénégal : né à Dakar, le milieu de terrain emblématique de l'Arsenal des « Invincibles » et champion du monde avec la France en 1998 possède des racines profondément sénégalaises. Mais sur le plan strictement technique, son parcours d'entraîneur reste contrasté : New York City FC, Nice, Crystal Palace, Strasbourg, puis Genoa qu'il avait quitté sans nouveau projet depuis la fin de son aventure italienne.

C'est précisément ce bilan, sans trophée majeur en tant que technicien, qui cristallise les critiques d'une partie des supporters sénégalais. « Grand joueur mais piètre entraîneur » : la formule circule déjà sur les réseaux, portée par ceux qui doutent de sa capacité à faire mieux que Pape Thiaw, pourtant vainqueur de la CAN et du CHAN durant son mandat.

D'autres, à l'inverse, saluent une nomination ambitieuse : l'expérience internationale de Vieira, son passage par plusieurs championnats majeurs, et son lien affectif avec le pays sont autant d'arguments avancés par ses soutiens.

Vision 2030 : le nom d'un projet, pas encore d'un plan détaillé

Selon plusieurs sources sénégalaises, le projet associé à l'arrivée de Vieira porterait un nom : « Patrick Vieira Vision 2030 ». Un intitulé qui laisse entendre des ambitions de long terme qualification pour la Coupe du monde 2030, présence en finale de la CAN 2027 mais dont les contours précis n'ont, à ce stade, pas été confirmés officiellement par la fédération.

Il en va de même pour les conditions contractuelles. Des médias locaux évoquent un contrat de quatre ans et un salaire mensuel compris entre 35 et 45 millions de FCFA légèrement supérieur à celui négocié en son temps par Pape Thiaw. Ces chiffres, non confirmés par un communiqué officiel de la FSF, doivent à ce stade être considérés avec prudence.

Un staff encore à construire

Autre inconnue : la composition de l'encadrement technique. Des noms circulent, notamment celui de Christian Lattanzio, adjoint historique de Vieira sur plusieurs de ses précédents postes, ainsi que ceux de Kristian Wilson et Matt Cook, respectivement chargés de la performance et de la préparation physique lors de ses expériences passées. Rien n'est toutefois arrêté, et la FSF a indiqué que « la date de la présentation officielle et les prochaines étapes de son installation feront l'objet d'une communication ultérieure ».

Ce qui attend le Sénégal

Pour Vieira, l'urgence sera double : rassurer une partie de l'opinion publique qui doute déjà, tout en imposant rapidement une méthode de travail à un groupe qui sort d'un cycle marqué par des résultats contrastés. Le calendrier ne laissera guère de répit, entre les éliminatoires à venir et l'échéance de la CAN 2027.

Une chose est certaine : l'arrivée d'un champion du monde 1998 à la tête des Lions de la Teranga ne passera pas inaperçue, ni au Sénégal, ni dans le reste du football africain.

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