Cameroun - Claude Le Roy prend la défense de Samuel Eto'o

Claude Le Roy défend Samuel Eto'o : « Il a déjà beaucoup fait pour le Cameroun ». CAN, JO, Francophonie… Pourquoi l'ancien sélectionneur appelle au pardon.

Le "sorcier blanc" du football camerounais sort du silence et adresse un message aux détracteurs de celui qu'il considère comme un fils : Samuel Eto'o a assez donné.

« Eto'o mérite notre pardon. »

La phrase est lâchée. Elle vient d'un homme qui connaît mieux que quiconque le football camerounais : Claude Le Roy, 78 ans, celui qui a lancé un jeune Samuel Eto'o en équipe nationale à 17 ans. Celui que l'on surnomme le "sorcier blanc". Et ce message, adressé à tous les Camerounais, risque de faire trembler les détracteurs de l'actuel président de la FECAFOOT.

Une déclaration qui tombe à pic

La déclaration de Claude Le Roy intervient dans un contexte particulier pour Samuel Eto'o. Le 5 août 2026, le Comité d'appel de la CAF a annulé toutes les sanctions prononcées contre le président de la FECAFOOT une suspension de quatre matches et une amende de 20 000 dollars infligées après le quart de finale Cameroun-Maroc de la CAN 2025. Une victoire judiciaire pour Eto'o, qui retrouve l'intégralité de ses prérogatives.

Mais cette décision n'a pas éteint les critiques. Depuis son élection à la tête de la FECAFOOT en décembre 2021, Samuel Eto'o est régulièrement attaqué. Certains lui reprochent une gestion autoritaire, d'autres pointent des tensions avec le MINSEP ou des affaires extra-sportives. Pourtant, comme le rappelle Claude Le Roy, le bilan sportif parle de lui-même.

« En tant que joueur, il a tout donné »

Claude Le Roy ne mâche pas ses mots. Dans sa déclaration, il énumère ce que Samuel Eto'o a apporté au Cameroun :

« En tant que joueur, il a offert au Cameroun des CAN et une médaille d'or olympique. »

Les chiffres sont implacables. Samuel Eto'o a remporté deux Coupes d'Afrique des nations (2000 et 2002) et la médaille d'or des Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Il est le meilleur buteur de l'histoire de la CAN avec 18 réalisations. Quatre fois élu meilleur joueur africain, il a marqué l'histoire du football mondial.

Pour Claude Le Roy, ces titres suffisent à faire taire les critiques. « Il ne doit plus rien aux Camerounais », insiste-t-il. Une formule forte, presque définitive, qui place Eto'o au rang des légendes qui ont déjà payé leur dû à leur pays.

« En tant que président, il continue de gagner »

Mais Le Roy ne s'arrête pas au palmarès de joueur. Il salue également le travail d'Eto'o à la tête de la FECAFOOT :

« Après les médailles d'or remportées par les U17 aux Jeux de la Francophonie, voici une CAN qu'il donne à nouveau au pays en si peu de temps. »

Une référence aux succès récents du football camerounais sous la présidence d'Eto'o. En novembre 2025, il a été réélu avec un score écrasant de 85 voix sur 87. Un plébiscite qui témoigne de la confiance des acteurs du football camerounais.

Surtout, en août 2026, les Lionnes Indomptables ont remporté la CAN féminine, un sacre qui renforce la position d'Eto'o. Quelques mois plus tôt, en janvier 2026, il quittait Rabat sous le feu des critiques après l'élimination des Lions en quart de finale de la CAN masculine. La revanche est belle.

Une relation père-fils vieille de trente ans

Pour comprendre le poids de cette déclaration, il faut revenir sur la relation entre les deux hommes. Claude Le Roy a été le premier à faire confiance à Samuel Eto'o. En 1998, il le convoque en équipe nationale du Cameroun alors qu'il n'a que 17 ans.

« J'ai lancé Samuel Eto'o. Nous avons remporté la Coupe d'Afrique des Nations et, je crois que c'est cela qui a lancé ma carrière… »

Depuis, les deux hommes entretiennent une relation privilégiée. Eto'o appelle Le Roy « papa ». Le Roy, lui, voit en Eto'o un fils. Cette complicité donne un poids particulier à ses paroles. Quand le "sorcier blanc" parle, le football camerounais écoute.

Pourquoi cette déclaration divise

Les propos de Claude Le Roy ne manqueront pas de faire réagir. D'un côté, les partisans d'Eto'o y verront une reconnaissance méritée. De l'autre, ses détracteurs estimeront que les titres passés ne doivent pas exonérer d'un examen critique de sa gestion présente.

Car les critiques existent. Samuel Eto'o a été condamné en Espagne à 22 mois de prison avec sursis pour fraude fiscale. Des soupçons de corruption ont été évoqués. Certains acteurs du football camerounais lui reprochent une gestion opaque. Des tensions récurrentes avec le MINSEP ont émaillé son mandat.

Claude Le Roy, lui, balaie ces critiques d'un revers de main. Dans une déclaration précédente, il avait déjà estimé qu'Eto'o « n'aime pas le faux » et qu'il est « un bosseur, un produit de l'excellence ». Il avait dénoncé les « coups bas de ces petits gens » et les procès « mal nés » intentés contre lui.

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