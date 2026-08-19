Cameroun - Tension MINSEP-FECAFOOT : Biya seul recevra les Lionnes

Tension entre le MINSEP et la FECAFOOT : Mouelle Kombi rappelle à Samuel Eto'o que seul Paul Biya peut recevoir les Lionnes et le trophée de la CAN féminine 2026.

Par une lettre officielle datée du 19 août 2026, le ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, a recadré le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, en lui signifiant que la réception des Lionnes Indomptables et la présentation du trophée de la CAN féminine relèvent de la seule prérogative du Président de la République.

« C'est à Monsieur le Président de la République qu'appartiennent tant la prérogative que le privilège solennel de recevoir les Lionnes Indomptables. »

La phrase est cinglante. Elle porte la signature du professeur Narcisse Mouelle Kombi. Et elle révèle, en creux, les tensions qui continuent d'opposer le ministère des Sports à la FECAFOOT de Samuel Eto'o, même au lendemain d'un triomphe historique.

TROPHÉE HISTORIQUE DES LIONNES : PREMIER SACRE APRÈS TROIS FINALES PERDUES

Le 16 août 2026 restera gravé dans l'histoire du football camerounais. Ce dimanche-là, au stade Moulay El Hassan de Rabat, au Maroc, les Lionnes Indomptables ont écrit une page inédite de leur palmarès.

Devant le Premier ministre Joseph Dion Ngute représentant du président Paul Biya et Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, les Camerounaises ont infligé une défaite cuisante au Malawi sur le score de 3 buts à zéro. Un doublé de Marie Gisèle Ngah Manga (19e et 45+3e) et une réalisation de Naomie Eto (29e) ont offert au Cameroun son premier titre continental en CAN féminine, après trois finales perdues en 2004, 2014 et 2016.

Les joueuses de Valentine Nguele, devenue la première sélectionneuse à remporter la CAN avec le Cameroun, ont également arraché leur qualification directe pour la Coupe du monde 2027. Michaely Bihina a été élue meilleure gardienne, tandis que Monique Ngock a été sacrée meilleure joueuse du tournoi.

Le président Paul Biya, en séjour privé à Genève, a adressé ses félicitations aux « intrépides » Lionnes. « Félicitations à nos valeureuses, talentueuses et intrépides Lionnes Indomptables ! Merci pour le magnifique trophée de la CAN 2026 », a-t-il écrit.

UNE LETTRE QUI RÉVÈLE LES TENSIONS ENTRE LE MINSEP ET LA FECAFOOT

Mais dans l'ombre de cette liesse populaire, une correspondance officielle du ministère des Sports, datée du 19 août 2026 et dont nous avons obtenu copie, jette une lumière crue sur les relations toujours tendues entre le ministre Narcisse Mouelle Kombi et le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o.

La lettre, adressée à « Monsieur le Président de la Fédération Camerounaise de Football », répond à une demande d'audience formulée par Samuel Eto'o. Celui-ci souhaitait organiser, en présence du ministre, la présentation officielle du trophée de la CAN féminine.

La réponse de Mouelle Kombi est sans équivoque.

« LA PRÉROGATIVE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE » : LE RECADRAGE PROTOCOLAIRE

Le ministre des Sports rappelle d'emblée que c'est à « Monsieur le Président de la République qu'appartiennent tant la prérogative que le privilège solennel de recevoir les Lionnes Indomptables et de se voir présenter le Trophée triomphalement conquis ».

Il précise qu'« il Lui reviendra, conformément aux usages, de leur adresser les félicitations, au nom de la Nation tout entière et, éventuellement, de les honorer, selon des modalités à Sa Très Haute Convenance ».

Le ministre souligne également avoir fait partie de la délégation conduite par le Premier ministre à Rabat, « sur Très Hautes Instructions du Chef de l'État », et avoir raccompagné les Lionnes et leur trophée jusqu'à Yaoundé le 17 août.

La conclusion est ferme : « Il nous semble plus en congruence avec les traditions républicaines de nous en remettre aux Hautes Directives de la Très Haute Hiérarchie, en ce qui concerne l'ordonnancement calendaire et protocolaire des suites de l'heureux événement ».

UNE RELATION MARQUÉE PAR DES FRICTIONS RÉCURRENTES

Cette lettre s'inscrit dans un contexte de tensions chroniques entre le MINSEP et la FECAFOOT. Depuis l'arrivée de Samuel Eto'o à la présidence de la Fédération en décembre 2021, les désaccords se sont multipliés.

Le ministre Narcisse Mouelle Kombi a régulièrement été accusé d'ingérence dans la gestion de l'équipe nationale. Des tensions ont éclaté autour des nominations d'encadrement technique, de la gestion des primes et de l'organisation des stages.

Samuel Eto'o, de son côté, revendique une gouvernance autonome du football camerounais, conformément aux textes de la FIFA. Interrogé par France 24, il avait déclaré : « Même si nous avons des désaccords, c'est mon patron. Mais quand nous avons les points de vue différents, je trouverai toujours le meilleur canal pour m'exprimer ».

UN DIFFÉREND PROTOCOLAIRE AUX SOURCES POLITIQUES

Au-delà du simple différend protocolaire, cette lettre révèle une réalité plus profonde : la mainmise de l'État sur les symboles du succès sportif. En rappelant que seul le Président de la République peut recevoir le trophée, Mouelle Kombi affirme la primauté du pouvoir politique sur l'institution footballistique.

Le geste est d'autant plus significatif qu'il intervient alors que la FECAFOOT, sous la présidence de Samuel Eto'o, a obtenu des succès majeurs : la qualification des Lions à la CAN 2025, les médailles d'or des U17 aux Jeux de la Francophonie, et désormais ce premier titre continental féminin.

Mais pour le ministre des Sports, ces réussites ne sauraient effacer les règles protocolaires. La réception des champions, à ses yeux, est un acte régalien.

LES LIONNES, PRISONNIÈRES D'UNE GUERRE D'INSTITUTIONS ?

À l'heure où nous écrivons, les Lionnes Indomptables sont rentrées à Yaoundé, accueillies en héroïnes par une foule en liesse. Mais derrière les acclamations, la bataille des protocoles fait rage.

La lettre de Mouelle Kombi est un avertissement clair adressé à Samuel Eto'o : l'État camerounais ne compte pas laisser la FECAFOOT s'approprier seul la gloire des Lionnes.

Reste à savoir comment le président de la Fédération, qui a lui-même félicité les joueuses en les recevant au siège de la FECAFOOT, accueillera ce recadrage.

Une chose est sûre : la guerre des institutions n'a pas dit son dernier mot. Et les Lionnes, au sommet de leur gloire, risquent d'en être les premières otages.

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