Cameroun - BTS 2026 : 14,19% de réussite, un naufrage

BTS 2026 : seulement 14,19% de réussite au Cameroun. 13 407 recalés sur 15 623 candidats. Le système éducatif en crise. Décryptage des chiffres et des causes.

Sur 15 623 candidats au BTS 2026, seuls 2 216 ont décroché leur diplôme, soit un taux de réussite national de 14,19 % un chiffre qui place cette session parmi les plus désastreuses de l'histoire de l'enseignement supérieur camerounais.

Le verdict est tombé. Les résultats du BTS 2026, publiés par le MINESUP, sonnent comme un électrochoc. Sur 15 623 jeunes qui se sont présentés à l'examen national, seulement 2 216 ont été déclarés admis. Cela représente un taux de réussite de 14,19 %. Autrement dit, huit candidats sur dix repartent avec un échec. Dans la région du Littoral, qui concentre le plus grand nombre de candidats (3 624), seuls 517 ont décroché leur diplôme, soit un taux de 14,27 %. Dans l'Adamaoua, le score est encore plus alarmant : à peine 10 % de réussite. Comment expliquer qu'après deux années de formation supérieure à vocation professionnelle, 85,81 % des étudiants échouent à un examen censé les qualifier pour le marché du travail ?

Le constat : un taux de réussite historiquement bas

Les chiffres sont sans appel. Sur les 15 623 candidats enregistrés au niveau national, seuls 2 216 ont été déclarés admis. Cela signifie que 13 407 jeunes n'ont pas obtenu leur diplôme cette année. Un résultat qui place la session 2026 parmi les plus difficiles et qui relance les interrogations sur les performances du système d'enseignement supérieur et de formation professionnelle.

Pour comprendre l'ampleur du choc, il suffit de comparer avec les années précédentes. En 2025, le taux de réussite au BTS était de 40,48 %, soit une progression de 2,09 % par rapport à 2024. Le passage de 40 % à 14 % en un an est plus qu'une baisse : c'est un effondrement.

Les disparités régionales : un pays à deux vitesses

Le détail régional enfonce le clou. Les trois grandes régions concentrent plus de la moitié des candidats :

Région Candidats Admis Taux de réussite Littoral 3 624 517 14,27 % Centre 3 218 457 14,20 % Ouest 2 190 300 13,70 % Extrême-Nord 10,87 % Est 10,31 % Adamaoua 10,00 %

Dans les régions dites « enclavées », le constat est encore plus alarmant. L'Extrême-Nord affiche 10,87 % de réussite, l'Est 10,31 %, et l'Adamaoua plonge à 10 %. Dans ces territoires, seulement un candidat sur dix environ a réussi à décrocher son BTS. « On fabrique donc des générations entières de recalés », s'insurge Journal du Cameroun.

Les causes : un système en faillite

Comment expliquer un tel désastre ? Les analyses convergent vers plusieurs facteurs structurels.

Des établissements sans moyens. De nombreuses écoles ouvrent des filières sans disposer des plateaux techniques nécessaires à une formation de qualité. Les étudiants paient des frais, suivent des cours, font des stages mais à l'arrivée, le système les recale massivement.

Des enseignants sous-payés et démotivés. La précarisation des enseignants du supérieur au Cameroun est le résultat de multiples facteurs historiques, économiques et politiques. Un enseignant mal rémunéré ne peut pas offrir un encadrement pédagogique de qualité.

Des programmes déconnectés du marché du travail. Les formations proposées ne répondent pas toujours aux réalités économiques du pays. Le BTS étant présenté comme une formation à finalité professionnelle, son efficacité ne peut être dissociée de la capacité du système à garantir aux étudiants un enseignement de qualité.

Un MINESUP qui laisse prospérer des « usines à diplômés ». Des critiques dénoncent l'existence d'établissements privés qui privilégient la quantité des inscriptions au détriment de la qualité de l'enseignement. Sans contrôle réel, ces écoles continuent de produire des diplômés sans compétences.

Les conséquences : un avenir hypothéqué

Le plus grave est que ce taux de 14,19 % hypothèque l'avenir du pays. Le Cameroun a besoin de techniciens supérieurs pour industrialiser, pour numériser, pour produire. Or on leur barre la route dès la sortie de l'école.

Derrière chaque candidat recalé se trouve un jeune ayant investi du temps, des ressources et plusieurs années de sa vie dans l'espoir d'acquérir une qualification professionnelle. Pour les 13 407 non admis, il faudra reprendre le chemin de la préparation avec, pour beaucoup, la perspective d'une nouvelle tentative. Une perspective incertaine dans un système qui ne semble pas offrir de garanties de réussite.

Ce que disent les chiffres

Le BTS 2026 n'est pas juste un mauvais résultat. C'est la preuve d'une faillite. Faillite de la gouvernance, faillite de la qualité, faillite de l'ambition. Tant que l'on continuera à privilégier la quantité d'écoles au détriment de la qualité de la formation, le Cameroun continuera à former des chômeurs diplômés.

« À ce rythme, le BTS n'est plus un diplôme de qualification, c'est un coupe-tête », écrivent les analystes de Cameroun Actuel. Une formule choc qui résume parfaitement l'état de l'enseignement supérieur professionnel camerounais.

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