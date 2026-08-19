Cameroun - Didier Badjeck : son véhicule termine dans la brousse, il accuse

Le colonel Didier Badjeck a survécu à un accident entre Yaoundé et Kribi. Il porte plainte pour tentative d'assassinat et évoque « des mains invisibles ».

L'ancien porte-parole de l'armée camerounaise a été victime d'un accident de la route sur l'axe Yaoundé-Kribi. Indemne, il a immédiatement évoqué la piste d'un acte prémédité et a déposé plainte pour « tentative d'assassinat ».

Jeudi soir. Un 4x4 file sur la route qui relie Yaoundé à Kribi. Soudain, la trajectoire dévie. Le véhicule quitte la chaussée et termine sa course dans la brousse. À son bord : le Colonel retraité Dr. Didier Badjeck, ancien porte-parole de l'armée camerounaise, figure médiatique connue pour ses prises de position tranchées. Miraculeusement indemne, l'officier supérieur n'a pas tardé à sortir du silence. Son verdict est sans appel : il ne s'agit pas d'un simple accident. Pour lui, des « mains invisibles » ont orchestré cette tentative de l'éliminer. Une plainte pour « tentative d'assassinat » a été déposée.

Le choc : un accident qui aurait pu être fatal

Selon les informations recueillies, son véhicule 4x4 a quitté la route, probablement à la suite d'une perte de contrôle, avant de s'enfoncer dans la brousse. Malgré la violence du choc, le colonel à la retraite et son chauffeur sont sortis indemnes. « Ses jours ne seraient pas en danger », rapportaient les premières sources. Mais l'état physique, s'il est intact, laisse place à une inquiétude bien plus profonde.

« Mains invisibles » : l'accusation qui change tout

Là où beaucoup n'auraient vu qu'un tragique fait divers, Didier Badjeck voit un acte prémédité. Dans son témoignage, l'ancien officier supérieur a catégoriquement écarté la thèse de l'accident fortuit. Il évoque « des mains invisibles » qui se seraient acharnées contre lui.

Selon ses dires, les circonstances de la sortie de route ne sont pas anodines. Il suspecte un acte délibéré, une tentative de l'éliminer physiquement. Il a d'ailleurs annoncé avoir porté plainte contre X à Yaoundé pour « tentative d'assassinat ». Cette plainte, déposée auprès des services compétents, officialise sa position : il ne laissera pas cet incident passer sous silence.

Une mission poursuivie malgré le choc

Un détail renforce le caractère exceptionnel de l'affaire. Malgré le traumatisme et la violence de l'accident, le Colonel Badjeck et son chauffeur ont décidé de poursuivre leur route jusqu'à Kribi. Une détermination qui interroge. Était-il impératif qu'il soit à Kribi ? S'agit-il d'une mission personnelle ou professionnelle ? Les détails de ce déplacement restent encore flous, mais ce choix de continuer la route après un tel accident témoigne d'une volonté de fer, ou peut-être d'une urgence que rien ne pouvait arrêter.

Le contexte : un homme au cœur de multiples polémiques

Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, il faut la replacer dans son contexte. Le Colonel Didier Badjeck est une figure clivante du paysage médiatique et politique camerounais. Ces dernières semaines, il est au centre d'une tempête judiciaire et médiatique.

Accusé par le capitaine Kenneth Effoudou de tentative de viol sur une collaboratrice en 2017, il est également visé par des accusations de détournement de fonds de la part de Dr. Olive Ngobo. Cette dernière l'accuse d'avoir détourné des centaines de millions de francs CFA du magazine « Honneur et Fidélité ».

Badjeck a vigoureusement riposté à ces attaques. Le 7 août 2026, il répondait publiquement aux accusations sur InfoTV, dénonçant une « cabale » et annonçant des poursuites judiciaires en France et au Cameroun. Dans ce climat de guerre des clans, l'accident survient à un moment de tension maximale.

Les zones d'ombre d'un accident suspect

L'affaire soulève de nombreuses questions. L'enquête permettra-t-elle de déterminer si le véhicule a été volontairement percuté ? Les freins ont-ils été trafiqués ? L'état de la chaussée était-il particulièrement dangereux ce jour-là ? Les « mains invisibles » évoquées par Badjeck désignent-elles des adversaires politiques, des militaires rivaux, ou des personnes qu'il aurait pu offenser lors de ses récentes prises de parole ?

Aucune de ces pistes n'est pour l'instant confirmée. La justice devra faire la lumière sur ce qui pourrait n'être qu'un accident tragique, ou bien une tentative d'assassinat déguisée.

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