Cameroun - Christabelle Silatsa «La sculpture sur fruits et légumes: l’art, la gastronomie, se rencontrent»

À quelques kilomètres du cœur de Bangangté, le CFP/SNT (TechnoPark) se positionne comme un espace dédié à la formation professionnelle, à l’innovation et à l’entrepreneuriat. Dans ses ateliers, les métiers traditionnels se réinventent pour répondre aux nouvelles exigences du marché, notamment dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de l’agroalimentaire et des services.

Parmi les formations proposées figure une spécialité à la fois artistique, gastronomique et professionnelle : la sculpture sur fruits et légumes. À première vue, elle peut apparaître comme un simple exercice de décoration. Pourtant, derrière un melon transformé en fleur, une pastèque sculptée en panier ou une carotte métamorphosée en motif floral se cachent de véritables compétences : précision, créativité, maîtrise des outils, connaissance des produits alimentaires, sens esthétique et capacité à transformer une matière première en valeur ajoutée.

Pour mieux comprendre ce métier, ses débouchés et les opportunités qu’il offre aux jeunes, nous avons rencontré Madame Christabelle Richelle Silatsa, responsable de la formation en sculpture sur fruits et légumes au sein du Centre de Formation Professionnelle de la TechnoPark de Bangangté.

À travers cet entretien, elle nous présente les particularités de cette discipline, les compétences enseignées, les profils recherchés et les possibilités professionnelles qui s'offrent aux apprenants.

Madame Christabelle Richelle Silatsa, pouvez-vous vous présenter et nous dire quel est votre rôle au sein de la TechnoPark de Bangangté ?

Je suis Madame Christabelle Richelle Silatsa et je suis responsable de la formation en sculpture sur fruits et légumes au sein du Centre de Formation Professionnelle de la TechnoPark de Bangangté. Mon rôle consiste principalement à accompagner les apprenants dans l'acquisition des techniques de sculpture, de décoration et de présentation des fruits et légumes.

Je veille également à développer chez eux la créativité, la précision et le sens professionnel nécessaires pour exercer ce métier dans les restaurants, les hôtels, les services traiteurs ou encore dans le cadre de leur propre activité entrepreneuriale.

Quand on parle de sculpture sur fruits et légumes, de quoi s’agit-il exactement ?

La sculpture sur fruits et légumes est une discipline qui consiste à transformer des fruits et des légumes en véritables œuvres décoratives, tout en conservant leur caractère alimentaire.

Il peut s'agir de fleurs, de feuilles, de paniers, d'animaux, de motifs géométriques ou encore de compositions destinées à décorer un buffet ou une table.

C'est donc un métier qui associe art, gastronomie, technique et créativité.

Pourquoi avoir intégré cette spécialité dans l’offre de formation professionnelle de la TechnoPark ?

Parce que nous avons constaté qu'il existe un véritable potentiel professionnel derrière cette activité.

Dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et de l'événementiel, la présentation des plats et des buffets est devenue très importante. Un repas doit être bon, mais il doit également être visuellement attractif.

Nous voulons donc permettre aux jeunes de transformer leur créativité en compétence professionnelle et, surtout, en opportunité économique.

Quelles sont les principales compétences qu’un apprenant doit acquérir ?

L'apprenant doit d'abord apprendre à connaître les fruits et légumes : leur texture, leur maturité, leur résistance et leur comportement lorsqu'ils sont travaillés.

Il doit ensuite maîtriser les outils et les différentes techniques de découpe et de sculpture. Mais la technique seule ne suffit pas. Il faut également développer le sens artistique, la patience, la précision, l'hygiène et la capacité à concevoir une composition harmonieuse.

Enfin, nous accordons une grande importance à la dimension professionnelle : savoir travailler pour un client, respecter une commande, gérer son temps et calculer le coût d'une prestation.

Est-ce une formation destinée uniquement aux professionnels de la restauration ?

Non, absolument pas.La formation peut intéresser les cuisiniers, les pâtissiers, les traiteurs, les restaurateurs et les professionnels de l'hôtellerie, mais également toute personne qui possède une fibre artistique et souhaite développer une activité.

Un jeune peut apprendre la sculpture sur fruits et légumes et ensuite proposer ses services pour des mariages, des cérémonies, des anniversaires, des réceptions, des buffets ou des événements professionnels.

Quels fruits et légumes peuvent être utilisés pour réaliser ces sculptures ?

Il existe énormément de possibilités. Nous pouvons travailler avec des pastèques, des melons, des ananas, des papayes, des courges, des carottes, des concombres, des radis, des tomates, des aubergines et bien d'autres produits.

L'intérêt est également d'utiliser davantage les produits locaux. Le Cameroun dispose d'une grande diversité agricole et cette richesse constitue une excellente matière première pour développer cette activité.

Est-ce un métier qui demande beaucoup de matériel ?

Pas nécessairement pour commencer.On peut débuter avec quelques outils adaptés, notamment des couteaux de sculpture, des outils de précision et du matériel permettant de travailler proprement et en toute sécurité.

Avec l'expérience, le professionnel peut progressivement compléter son équipement. L'investissement initial peut donc être relativement accessible, ce qui constitue un avantage pour un jeune qui souhaite entreprendre.

Quelle place accordez-vous à la créativité dans votre formation ?

La créativité est essentielle. Deux personnes peuvent recevoir le même fruit et réaliser deux sculptures complètement différentes.

Nous encourageons donc les apprenants à observer, à expérimenter et à créer leurs propres modèles. L'objectif n'est pas simplement de reproduire ce que l'on a appris, mais progressivement de devenir capable de concevoir ses propres créations.

La créativité permet également de se différencier sur le marché.

Quels sont les débouchés professionnels après cette formation ?

Les débouchés sont nombreux. L'apprenant peut travailler dans un restaurant, un hôtel, une pâtisserie, une entreprise de traiteur ou une structure événementielle. Il peut également devenir décorateur de buffets ou proposer des prestations personnalisées.

Mais l'un des grands avantages de cette formation est la possibilité de créer sa propre entreprise. Une personne bien formée peut travailler à son compte et intervenir directement chez les clients.

Peut-on réellement vivre de la sculpture sur fruits et légumes au Cameroun ?

Oui, à condition de considérer cette activité comme un véritable métier et non comme un simple passe-temps.

Le potentiel existe particulièrement dans l'événementiel, les cérémonies, les hôtels, les restaurants et les services traiteurs. La demande peut être développée grâce à la qualité du travail, à la communication et à l'innovation.

Un entrepreneur peut également associer la sculpture à d'autres prestations : décoration de buffets, décoration événementielle, service traiteur ou formation.

Quelle est la place de l’hygiène et de la sécurité alimentaire dans cette activité ?

Elle est fondamentale.Nous travaillons avec des produits alimentaires destinés à être consommés. Il faut donc respecter les règles d'hygiène depuis la réception des fruits et légumes jusqu'à leur préparation, leur conservation, leur transport et leur présentation.

Un beau travail qui ne respecte pas les normes d'hygiène n'est pas un travail professionnel. Nous insistons donc beaucoup sur la propreté, la manipulation correcte des aliments et la conservation des produits.

Quel message adressez-vous aux jeunes qui pensent que les métiers manuels et artistiques ne permettent pas de réussir ?

Je leur dirais de ne pas sous-estimer les métiers manuels.

Aujourd'hui, le monde professionnel recherche des personnes capables de faire quelque chose de concret, de créer de la valeur et de résoudre des problèmes. La sculpture sur fruits et légumes en est un bon exemple : elle transforme un produit agricole ordinaire en une création qui peut avoir une valeur commerciale importante.

Il faut apprendre un métier, le maîtriser, être créatif et surtout apprendre à entreprendre.

Pour terminer, pourquoi un jeune devrait-il choisir la formation en sculpture sur fruits et légumes à la TechnoPark de Bangangté ?

Parce que c'est une formation originale, pratique et porteuse d'opportunités.

Elle permet de développer simultanément des compétences techniques, artistiques et entrepreneuriales. Elle peut ouvrir les portes de la restauration, de l'hôtellerie et de l'événementiel, mais elle peut également permettre de créer sa propre activité.

J'encourage donc les jeunes à venir découvrir cette formation. Ils pourraient être surpris de constater tout ce qu'il est possible de réaliser avec un simple fruit ou un simple légume lorsqu'on possède la technique, la créativité et la volonté de réussir.

En Conclusion

À travers les propos de Madame Christabelle Richelle Silatsa, la sculpture sur fruits et légumes apparaît bien plus qu'une activité décorative. Elle constitue un véritable métier à la croisée de l'art culinaire, de l'agriculture, de l'événementiel et de l'entrepreneuriat.

Dans un contexte où la valorisation des produits locaux et la création d'emplois constituent des enjeux majeurs, cette spécialité offre une piste intéressante pour les jeunes qui souhaitent développer une compétence originale et potentiellement créer leur propre activité.

À la TechnoPark de Bangangté, l'objectif est ainsi de transformer la créativité en compétence, puis la compétence en emploi et en opportunité entrepreneuriale.

Madame Christabelle Richelle Silatsa et son équipe invitent donc les jeunes à regarder autrement les métiers de la gastronomie : derrière chaque fruit et chaque légume peut se cacher une véritable opportunité professionnelle.

CFP-SNT – Département Cuisine, Bar & Restaurant / sculpture sur fruits et légumes

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