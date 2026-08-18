Cameroun - Paul Biya de retour à Yaoundé jeudi 20 août, annonce RFI

Paul Biya devrait regagner Yaoundé jeudi 20 août après 73 jours d'absence. Le président camerounais rentre pour accueillir les Lionnes Indomptables.

Après plus de deux mois d'absence hors du Cameroun, le président Paul Biya est attendu jeudi 20 août 2026 à Yaoundé, selon des informations concordantes rapportées par le journaliste Polycarpe Essomba de RFI.

Le jeudi 20 août 2026 pourrait marquer un tournant. Après 73 jours d'absence, le président camerounais Paul Biya est attendu à Yaoundé. C'est le journaliste Polycarpe Essomba de RFI qui a lancé l'information, évoquant des « sources concordantes et puisées à bonnes sources ». Un retour qui coïnciderait avec l'accueil des Lionnes Indomptables, championnes d'Afrique de football, annoncé par le Premier ministre Joseph Dion Ngute. Mais au-delà de l'événement sportif, c'est tout un pays qui retient son souffle. Que signifie ce retour après une absence record ? Et que cachent les derniers jours de ce séjour prolongé en Europe ?

Une absence qui interroge : 73 jours hors du Cameroun

Le 7 juin 2026, Paul Biya quittait Yaoundé pour un « court séjour privé en Europe ». Deux mois et demi plus tard, il n'est toujours pas rentré. Cette absence de 73 jours constitue un record historique pour le chef de l'État camerounais. Pendant ce temps, les rumeurs ont enflé : hospitalisation en Suisse, malaise lors de la fête nationale du 20 mai, vacance du pouvoir… Le gouvernement a tenté de rassurer. Le 2 août, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi affirmait au micro de RFI : « Le président Paul Biya est en vie. Le président Paul Biya n'a pas démissionné ». Mais sans apparition publique, sans image, sans discours, le doute persistait.

L'annonce du 20 août : Polycarpe Essomba brise le suspense

C'est finalement un journaliste qui a donné la date. Polycarpe Essomba, correspondant de RFI, a écrit sur les réseaux sociaux : « EXCLUSIF, selon des informations concordantes et puisées à bonnes sources, le président de la République devrait regagner Yaoundé dans les prochaines 48 heures. […] Rdv donc pour jeudi 20 août. À moins que… » Une annonce qui a immédiatement fait le tour du web et des groupes WhatsApp camerounais.

Si la date est confirmée, Paul Biya aura passé 73 jours hors du Cameroun, un record absolu. Une absence qui a nourri toutes les spéculations, y compris sur son état de santé. Pourtant, le président n'a jamais cessé d'exercer le pouvoir. Il a signé des décrets, remanié l'armée, promu des généraux. Une stratégie de communication nouvelle : plutôt que de se montrer, il gouverne par décrets.

Le retour : un symbole pour les Lionnes Indomptables

Le timing du retour n'est pas anodin. Dimanche 16 août, les Lionnes Indomptables ont remporté leur première Coupe d'Afrique des nations féminine en battant le Malawi 3-0 à Rabat. Un sacre historique pour le football camerounais. Le Premier ministre Joseph Dion Ngute, présent au Maroc, avait déjà annoncé une nouvelle qui a surpris les observateurs : « le président Paul Biya, absent du Cameroun depuis le 7 juin pour un "court séjour privé" en Suisse, sera de retour à Yaoundé pour accueillir les championnes ». Selon Cameroon Tribune, Paul Biya et son épouse Chantal Biya attendent les Lionnes à Yaoundé avec la Coupe.

Cette déclaration du chef du gouvernement constitue le premier signe officiel d'un retour imminent. Le président, qui n'est pas apparu en public depuis plus de deux mois, pourrait ainsi faire sa réapparition aux côtés des héroïnes du football camerounais. Un symbole fort, qui permettrait de renouer avec la population.

Les coulisses d'un séjour suisse sous tension

Paul Biya, 93 ans, est le doyen des chefs d'État dans le monde. Son séjour en Suisse, officialisé comme un « court séjour privé », aurait en réalité une dimension médicale. Selon Jeune Afrique, il aurait été pris en charge dans une clinique privée de Genève à la suite d'un malaise lors de la fête nationale du 20 mai. Une information que le gouvernement n'a jamais confirmée, préférant évoquer un « séjour privé ».

Pendant son absence, Paul Biya a continué de signer des décrets : nominations de généraux, accords de financement avec la Banque islamique de développement pour près de 28 milliards de francs CFA, remaniements militaires. Une activité présidentielle qui, pour ordinaire qu'elle puisse paraître, intervient dans un contexte sensible. Ses partisans ont multiplié les sorties médiatiques pour rassurer des citoyens inquiets.

Un retour sous haute surveillance

Le retour de Paul Biya à Yaoundé, s'il est confirmé, sera un événement politique majeur. Il mettra fin à des semaines d'incertitude et de spéculations sur la vacance du pouvoir. Mais il soulève aussi des questions : le président, affaibli par l'âge et les rumeurs sur sa santé, pourra-t-il reprendre pleinement ses fonctions ? Le poste de vice-président, créé en avril dernier, reste vacant. Le nouveau gouvernement promis après les élections n'a toujours pas été nommé.

Le retour de Paul Biya pourrait être l'occasion de relancer la machine institutionnelle. Mais il pourrait aussi raviver les débats sur l'avenir politique du Cameroun. À 93 ans, après plus de 43 ans au pouvoir, Paul Biya reste une figure incontournable, mais dont l'absence prolongée a révélé les fragilités du système.

En attendant jeudi

Jeudi 20 août, 18 heures à Yaoundé, 19 heures à Paris. C'est l'heure à laquelle le président Paul Biya est attendu sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Un retour qui, s'il est confirmé, marquera la fin de 73 jours d'absence et le début d'une nouvelle séquence politique pour le Cameroun. Reste à savoir si le président, après ce long séjour, sera en mesure de reprendre le cours normal de ses fonctions. Une chose est sûre : tout le pays aura les yeux rivés vers le ciel, ce jeudi 20 août.

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