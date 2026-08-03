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Falaise de Dschang : deux corps ligotés retrouvés
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Cameroun - Falaise de Dschang : deux corps ligotés retrouvés

Deux corps d'hommes ligotés et en état de décomposition avancée ont été retrouvés dans un ravin de la falaise de Dschang. Sans pièce d'identité, ils ont été inhumés sur place. Le mystère reste entier.

Le dimanche 2 août 2026, la falaise de Dschang a livré un sinistre secret : les corps de deux hommes ligotés, en état de décomposition avancée, découverts au fond d'un ravin sans identité, sans explication, inhumés sur place sur ordre du procureur.

C'est une découverte qui glace le sang. Ce dimanche, la falaise de Dschang déjà marquée par la tragédie des éboulements de novembre 2024 a livré un nouveau secret macabre. Deux corps ligotés, en état de décomposition avancée, gisaient au fond d'un ravin. Pas de papiers d'identité. Pas d'explication. Juste deux hommes, ligotés, abandonnés, oubliés.

Qui étaient-ils ? Que leur est-il arrivé ? Et pourquoi leurs dépouilles ont-elles été inhumées sur place, sans enquête approfondie ?

Le dimanche 2 août 2026 : une macabre découverte

Ce dimanche 2 août 2026, la falaise de Dschang, dans la région de l'Ouest Cameroun, a été le théâtre d'une découverte macabre. Les corps de deux hommes, ligotés et en état de décomposition avancée, ont été retrouvés dans un ravin.

Alerté, le maire de la commune de Dschang, le Pr Émile Temgoua, a immédiatement mobilisé les sapeurs-pompiers ainsi que les services d'hygiène et de salubrité pour procéder aux premières constatations et à la récupération des dépouilles.

L'intervention s'est révélée particulièrement délicate en raison de l'état avancé de décomposition des corps.

Des corps ligotés, sans identité

Les deux hommes ne portaient aucune pièce d'identité. Aucun document, aucun indice permettant de les identifier. Cette absence d'éléments d'identification a considérablement compliqué le travail des enquêteurs.

Dans ces conditions, le Procureur de la République territorialement compétent a pris une décision radicale : autoriser l'inhumation immédiate des deux corps sur place, sur le site même de la découverte.

Le mystère reste entier

Les circonstances exactes de ces décès restent pour l'heure indéterminées. Aucune information officielle n'a encore été communiquée sur l'identité des victimes.

Plusieurs questions demeurent sans réponse :
- Qui étaient ces deux hommes ?
- Pourquoi étaient-ils ligotés ?
- S'agit-il d'un double meurtre ? D'un règlement de comptes ? D'un accident ?
- Depuis combien de temps leurs corps gisaient-ils au fond de ce ravin ?

La falaise de Dschang, déjà endeuillée par les éboulements de novembre 2024 qui ont fait de nombreuses victimes, ajoute une nouvelle page tragique à son histoire.

La falaise de Dschang : un lieu marqué par la tragédie

La falaise de Dschang n'est pas un lieu comme les autres. Le 5 novembre 2024, un double éboulement s'est produit sur ses flancs, ensevelissant des dizaines de personnes. Les recherches ont duré des mois. Des corps ont été extraits un à un des décombres, dans des conditions souvent dramatiques.

Aujourd'hui, la falaise est en cours de réouverture progressive à la circulation. Mais ce nouveau drame cette découverte macabre de deux corps ligotés rappelle que ce lieu continue de livrer ses secrets les plus sombres.

Une procédure inhabituelle

L'inhumation immédiate sur place, sans identification préalable, soulève des interrogations. Si elle se justifie par des impératifs sanitaires liés à l'état avancé de décomposition des corps, elle prive les familles potentielles de la possibilité de reconnaître leurs proches et de leur offrir une sépulture digne.

Le procureur a-t-il pris cette décision à la légère ? Était-il vraiment impossible d'identifier ces deux hommes ? L'enquête va-t-elle se poursuivre malgré l'inhumation ?

Autant de questions qui appellent des réponses.

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#Cameroun #Dschang #FalaiseDeDschang #FaitsDivers #Mystère

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