Suisse - LE CAPITAINE EFFOUdou KENNETH PREND LE BRASSARD DE LA PAROLE

Depuis plusieurs jours, les prises de parole du capitaine Effoutou Kenneth alimentent les conversations, enflamment les réseaux sociaux et suscitent de nombreuses réactions au Cameroun. Les accusations qu’il formule contre certaines personnalités de l’État nourrissent les spéculations et divisent profondément l’opinion. Entre ceux qui voient en lui un lanceur d’alerte courageux et ceux qui n’y perçoivent qu’une mise en scène, une évidence s’impose pourtant. Dans un État de droit, aucune déclaration, aussi spectaculaire soit-elle, ne peut se substituer au travail de la justice ni dispenser les institutions de vérifier les faits avant toute conclusion. Le premier devoir d’une société démocratique consiste à distinguer les allégations des preuves. L’émotion peut être légitime, mais elle ne saurait devenir une méthode de gouvernement.

Les réseaux sociaux ont cette particularité d’accélérer la circulation des accusations bien avant que les enquêtes ne permettent d’en apprécier la véracité. La prudence n’est donc pas un signe de faiblesse. Elle est une exigence de responsabilité. À cet égard, certains reprochent aux responsables de l’opposition radicale de France leur silence. D’autres estiment au contraire qu’il serait imprudent de transformer immédiatement des déclarations publiques en positions politiques sans disposer d’éléments matériels suffisamment établis. Dans toute démocratie, un responsable politique n’est pas tenu de commenter chaque accusation qui surgit dans l’espace médiatique. Il lui appartient également d’évaluer les conséquences de sa parole et d’éviter que celle-ci ne soit démentie par les faits quelques jours plus tard.

Un autre élément mérite cependant d’être observé avec attention. Au moment où cette affaire monopolise l’attention, une autre question continue d’alimenter les interrogations d’une partie de l’opinion, celle de l’absence prolongée du chef de l’État de la scène publique. Pour certains observateurs, cette situation constitue aujourd’hui un sujet institutionnel majeur, puisqu’elle touche au fonctionnement normal des institutions et à la communication de l’État. Dans ce contexte, il n’est pas interdit de s’interroger sur le fait que certaines polémiques très médiatisées puissent contribuer, volontairement ou non, à déplacer le centre du débat public.

Cette hypothèse relève toutefois de l’analyse politique et non d’un fait établi. Il serait également excessif de faire du capitaine Effoutou Kenneth la figure centrale de la vie politique camerounaise. Les sociétés démocratiques se construisent rarement autour d’un seul homme ou d’une seule parole. Les véritables transformations reposent sur des institutions solides, des débats contradictoires et des procédures judiciaires crédibles. Une succession de déclarations spectaculaires ne suffit pas à produire une démonstration politique. Elle peut attirer l’attention, provoquer le débat, parfois même divertir l’opinion, mais elle ne remplace ni l’enquête ni la preuve. Le risque est alors que la vie publique se transforme en un théâtre permanent où les révélations succèdent aux contre-révélations, où chacun devient procureur avant que les magistrats ne se prononcent. Cette logique de la surenchère médiatique entretient davantage la confusion qu’elle n’éclaire les citoyens.

Elle nourrit une forme de tragi-comédie politique dans laquelle les rôles semblent parfois s’inverser, les réseaux sociaux devenant tribunal, les influenceurs devenant juges et les rumeurs tenant lieu de verdicts. Le Cameroun traverse pourtant des défis autrement plus structurants. Les attentes économiques, les préoccupations sociales, la confiance dans les institutions et la préparation des échéances politiques constituent des sujets qui concernent directement l’ensemble des citoyens. À côté de ces enjeux, les affrontements verbaux et les polémiques individuelles risquent de détourner l’attention des véritables priorités nationales.

La sagesse recommande donc d’attendre les conclusions des enquêtes et les décisions des juridictions compétentes. Si les accusations sont fondées, elles devront produire des conséquences conformes au droit. Si elles ne le sont pas, elles devront être traitées avec la même rigueur. C’est précisément cette capacité à laisser la justice suivre son cours, sans céder à l’emballement médiatique, qui distingue un État de droit d’une démocratie gouvernée par les émotions. Les citoyens ont besoin de vérité, mais ils ont tout autant besoin de méthode, de preuves et de justice. Sans cet équilibre, le débat public court le risque de se réduire à une succession de scènes spectaculaires où la politique ressemble davantage à une tragi-comédie qu’à un exercice de responsabilité. Nous sommes dans une fanfaronnade orchestrée.

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