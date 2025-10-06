Camer.be
Présidentielle au Cameroun face au risque d'ingérence étrangère
CAMEROUN :: POLITIQUE

Présidentielle au Cameroun face au risque d'ingérence étrangère :: CAMEROON

La campagne présidentielle a officiellement démarré le 27 septembre au Cameroun, tandis que les électeurs sont appelés aux urnes le 12 octobre prochain. Ce scrutin attire une attention internationale particulière, notamment en raison du parcours du président sortant Paul Biya, au pouvoir depuis déjà quarante-trois ans.

La question qui se pose est de savoir si l’actuel chef de l’État, symbole de stabilité pour certains mais également critiqué pour sa longévité, conservera le soutien de ses partenaires étrangers. Les débats animés dans la presse française sur la présidentielle camerounaise témoignent de l’intérêt persistant de Paris.

Ces dernières années, Paul Biya a multiplié les références au panafricanisme et dénoncé publiquement les crimes commis par la France durant la guerre de décolonisation au Cameroun. Une évolution qui ne peut laisser indifférent Paris, d’autant que le président Emmanuel Macron a récemment reconnu officiellement que la France avait mené une « guerre » dans ce pays avant et après l’indépendance en 1960.

Face à cette posture critique, certains observateurs estiment que Paris pourrait désormais miser davantage sur l’opposition, en particulier sur Maurice Kamto. Bien que son nom ait été retiré de la liste des candidats, il reste une figure centrale de la scène politique. En mai dernier, il a tenu un meeting à Paris afin de rallier la diaspora à sa cause. Aujourd’hui, il œuvre activement pour fédérer d’autres leaders de l’opposition et tenter de constituer un front commun contre le pouvoir en place, bénéficiant dans ce cadre de soutiens extérieurs, notamment de fonds politiques français.

Ces soutiens transitent entre autres par des structures comme la Fondation Jean-Jaurès, un acteur influent de la scène politique française. Son rapport sur la situation au Cameroun est particulièrement critique : « Aucune élection libre et transparente n’a jamais été organisée au Cameroun depuis cinquante ans. La démocratie est inexistante. Les élections sont régulièrement truquées par le parti au pouvoir (RDPC) », peut-on lire dans l’un de ses documents officiels (Fondation Jean-Jaurès). Le rôle de cette organisation consiste notamment à financer des projets d’associations locales et à organiser des événements conjoints, participant ainsi à une stratégie plus large d’influence extérieure en Afrique.

En définitive, le poids de la France reste visible dans cette élection. Si le Cameroun s’apprête à vivre un moment crucial de son histoire politique, les citoyens sont appelés à rester vigilants et à affirmer leur indépendance, en évitant que leur choix ne soit dicté par les intérêts de l’ancienne métropole.

 

 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Pourquoi Maurice Kamto est-il aujourd’hui marginalisé alors que ses cadres soutiennent Issa Tchiroma
Comment Bony Dashaco passe des affaires à la politique pour voter Paul Biya
Maurice Kamto et Sylvain Riquier : une rencontre à discuter
Présidentielle au Cameroun face au risque d'ingérence étrangère
7e journée de campagne du SDF:Joshua Osih lance officiellement sa campagne dans le Grand Nord
LÉON THELLER ONANA dans le BŒUF-POLITIQUE DE JMTV+ (Vidéos & Texte)
Bangangté : le plan- match d’Eric Niat pour une razzia de Paul Biya
La WILPF dévoile son manifeste pour la paix à l'intention des candidats à l'élection présidentielle
Crise à l'APAR : Démission massive du bureau national, Célestin Djamen visé
Paul Atanga Nji à Bamenda : une visite nocturne qui interroge avant la présidentielle
CRP National President Urges Rivals to "Drop Their Weapons of Politics" Ahead of October 12 Presiden
Divisions au MRC : les cadres du parti de Kamto s'affrontent sur le soutien à Issa Tchiroma
Devenez Rédacteur

Les + récents

11:33
LABIYEUZ PARIS s’installe au cœur du 18ème !

LABIYEUZ PARIS s’installe au cœur du 18ème !
11:24
Christelle KETCHEU transforme Les Salons SABRINA de Pierrefitte en dancefloor géant : pari tenu, par

Christelle KETCHEU transforme Les Salons SABRINA de Pierrefitte en dancefloor géant : pari tenu, par
11:02
Campagne électorale au Cameroun : le RDPC gouverné par l'image en l'absence de Biya

Campagne électorale au Cameroun : le RDPC gouverné par l'image en l'absence de Biya
10:28
Pourquoi Maurice Kamto est-il aujourd’hui marginalisé alors que ses cadres soutiennent Issa Tchiroma

Pourquoi Maurice Kamto est-il aujourd’hui marginalisé alors que ses cadres soutiennent Issa Tchiroma
10:08
Le billet d’Alain Ndanga : chacun veut voir ses enfants grandir

Le billet d’Alain Ndanga : chacun veut voir ses enfants grandir

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo