CAMEROUN :: SAMUEL ETO'O FILS DERANGE T'IL LE POUVOIR DE YAOUNDE? :: CAMEROON

Samuel Eto’o, le nouveau président de la Fédération Cameroun de Football a été oublié par le protocole de service lors de la cérémonie d’ouverture de la Can TotalEnergies le 9 janvier à Yaoundé. On l’a vu réapparaitre à la finale le 6 février dernier au stade d’Olembe.

Samuel Eto’o dérange t il le pouvoir de Yaoundé ? Le nouveau président de la Fecafoot est il victime de sa popularité ? le débat est lancé et les thèses s’affrontent.

La feuille du protocole ne le prédisposait pas aux avant postes au cours de la cérémonie d’ouverture de la Can TotalEnergies 2021. La raison : Samuel Eto’o n’est pas au Bureau de la Confédération Africaine de Football CAF qui a organisé la cérémonie.

Et puis, pendant la finale, il a réapparu, grandeur nature ovationné par le public. Le protocole a-t-il changé d’avis ? La presse commente « Nous pensons que le niveau du mercure a baissé dans la température en raison de ce que le Cameroun n’était pas qualifié. Conséquence la capacité de nuisance de Samuel Eto’o a baissé » Aussi, le journal Le Témoin pense que « Eto’o dans l’étau des pontes du régime » Depuis son élection à la tête de la Fédération Camerounaise de Football, l’ancien Capitaine des Lions Indomptables fait l’objet d’une cabale qui semble trouver ses sources au sommet de l’Etat.

La République Presse crie au scandale pointe du doigt les pontes du régime de Yaoundé et s’interroge « Qui en veut à l’enfant du peuple ». Le président de la Fécafoot fait l’objet de cabales ces derniers temps dont l’objectif est de détruire son ambition de relever le football camerounais. Même des pontes du régime sont dans le complot.

Le quotidien Mutations parle d’une réhabilitation qui a pour file ariane un « plan anti-Eto’o ». Mis sous l’éteignoir à l’ouverture de la CAN, le président de la Fécafoot a été ‘’ réhabilité ‘’ à la cérémonie de clôture. L’ancien capitaine des Lions indomptables est manifestement au centre d’enjeux de pouvoir. S’achemine t on vers une affaire Eto’o ? Rien n’est moins sur.

Toujours est il que le quotidien Le Messager parle d’ « ‘’Eto’o ‘’ du pouvoir ». En indiquant que, Victime expiatoire d’une campagne d’Eto’o bashing ourdie par certains apparatchiks du régime. Non sans avoir publié la photo du ministre de Sport et l’éducation physique, le journal pense que le nouveau président de la Fécafoot souffle le chaud et le froid.