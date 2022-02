AFRIQUE :: Hommage au top 100 des meilleures icônes du football africain.

Hommage aux "dieux" des stades africains: le top 100 des meilleurs joueurs africains de football ; c'est le titre de l'ouvrage footballistique de 332 pages d'un collectif d'auteurs qui rend hommage aux meilleurs footballeurs africains, une inspiration puisée dans la sagesse du Président de la République Paul BIYA selon les auteurs.

Véritable chef-d’œuvre présenté à un public dans un grand hôtel de la place à Yaoundé le 3 février 2022 au rang desquels des ministres, des diplomates des anciennes gloires et les supporters du ballon rond. Des écrits où le lecteur pourra trouver satisfaction et connaître l'histoire du football des temps 1900 et jusqu’à l'heure actuelle. Dédié au couple présidentiel camerounais, ces mêmes auteurs soutiennent que le chef de l'État actuel a beaucoup misé sur le football depuis des lustres raison pour laquelle des infrastructures sportives de rang mondial ont savamment été construites pour accueillir 24 pays soit la moitié de l'Afrique alors que le continent compte 54 Etats et la preuve de cette volonté se voit à travers les titres continentaux et mondiaux remportés par l’équipe nationale de football du Cameroun depuis l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême.

Cette cellule de rédaction conduite par la professeure titulaire des universités Justine Diffo Tchunkam, le doyen Désiré Tioua, Mme la vice-présidente de la FECAFOOT Céline Eko, de l'historien du football Simon Pierre NDONGO MINSOKO et du professeure émérite Marceline NNOMO ZANGA ; une équipe dynamique constituée de femme, une grande première en Afrique et dans le monde entier, ce qui laisse croire que beaucoup de bonnes choses peuvent partir de l'Afrique pour éclairer le monde. Le choix de ces 100 footballeurs parmi 500 au départ n'a pas été facile. Pour arriver à ce résultat, le comité scientifique a fait prévaloir l'excellence et le mérite. Pour aller plus loin, le palmarès, son auréole, son charisme et sa place auprès des instances du football mondial, comme le ballon d'or africain et européen, les distinctions CAF, FIFA, UEFA, ont guidé le choix du comité scientifique. Il a été aussi question de voir les compétitions telles que la coupe des confédérations, les jeux olympiques, les championnats FIFA et CAF etc. Pour plus de parité, les époques variées et diverses ont également été prises en compte considérant que les joueurs des années 1900 n'ont pas eu les mêmes faveurs médiatiques que ceux de nos jours qui sont vus plus facilement dans les masses-médias. C'est donc une construction des savoirs qui permet de visualiser les icônes du football africain.

Interview de la Professeure des universités Justine Diffo Tchunkam.

« Il faut dire que dans le sillage de la CAN Total Energies 2021 que le Cameroun a l'honneur et le privilège d'abriter, les femmes universitaires ont eu l'ingénieuse idée de sacraliser l'accueil de cette compétition internationale au Cameroun. Et pour honorer le Président de la République Paul BIYA, bâtisseur et illustre initiateur de ces stades ultramodernes qui abritent ces compétitions, nous avons écrit cet ouvrage Hommage aux "dieux" des stades africains: le top 100 des meilleurs joueurs africains de football. Le top 11 des meilleures joueuses africaines de football on n'en parle pas beaucoup. Et nous avons été accompagnés par la FECAFOOT. Son Excellence Albert Roger Milla, Joseph Antoine BELL, OMAM BIYICK, Engelbert MBARGA, Simon Pierre NDONGO MINSOKO pour que ce nectar sportif soit crédible, légitime et porte le sceau de la certificité bien que nous soyons dans le domaine du sport. Le Cameroun est à l'honneur, et le top 100 c'est la galaxie, c'est dans le monde, ce sont des grands joueurs du Sénégal, du Cameroun, du Mali, de l'Afrique du Sud , du Nigeria. Je ne vais pas vous dévoiler tous nos secrets que nous présentons aujourd'hui, vous allez attendre le 31 mars pour voir effectivement quels sont ces joueurs que nous avons primés. Pour l'instant l'ouvrage est là, il est disponible. Nous souhaitons que les amoureux du football, les citoyens patriotes qui adorent la vision de construction de notre pays, de l'image et du patrimoine sportif de notre pays prennent des pages d'insertion dans cet ouvrage afin qu'il soit plus complet au mois de mars qui est le mois de la femme. Pour l'instant la version de luxe coûte 50.000 CFA et la version ordinaire 25.000 CFA disponible auprès du comité de pilotage ».

Des propos recueillis auprès de la professeure émérite MARCELLINE NNOMO ZANGA.

« La communauté universitaire nationale et internationale s'est réunie pour pondre un ouvrage de référence sur l'excellence sportive. Notre pays accueille en ce moment un grand événement qui est la CAN Total Énergies 2021. C'est le contexte de parution de l'ouvrage. Nous nous sommes dit que voilà un évènement mondial puisque le Cameroun accueille 24 nations sur les 54 donc la moitié de l'Afrique qui se retrouve au Cameroun. Et les femmes universitaires, les enseignants chercheurs les experts du champs thématique du sport se sont mis ensemble pour produire un ouvrage de référence. Parce que ce qui restera dans le monde c'est la connaissance qui est le centre de tout et c'est pour cela qu'on parle de l'économie de la connaissance et du savoir. Les africains sont en retard parce qu'ils n'ont pas pris cette économie du savoir à cœur très tôt... l'Afrique doit se faire avec les africains et aussi les étrangers parce que la connaissance est un patrimoine mondial. Ça unis toutes les nationalités tous les continents donc l'Afrique ne doit pas arriver au rendez-vous de l'universel les mains vides. Je ne prétends pas dire que c’est le premier ouvrage, il y'a plus de 50 ouvrages sur le sport. Nous disons qu'il faut faire plus ».

Qui ne sera pas flatté à se procurer un ouvrage qui rassemble dans un même ouvrage les 100 meilleures icônes africaines du ballon rond ? A quelques jours de la sortie officielle de l'ouvrage le 31 mars 2022, les annonceurs des entreprises publiques et privées sont conviés à prendre des pages d'insertion dans cette œuvre qui va faire le tour du monde.