FRANCE :: UNE AUTRE COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS BIENTÔT À PARIS

C'est tout simplement une rencontre au sommet entre influenceurs et humoristes africain sur la même scène.

Un premier test est prévu le 03 avril 2022 au théâtre du Gymnase Marie Belle dans le 10ème arrondissement de Paris.

L'idée qui sous-tend ce projet consiste à prendre de vrais influenceurs sur les réseaux sociaux et les mettre au côté des humoristes africains professionnels.

Une idée de génie qui a déjà fait son bout de chemin avec une réunion de concertation la semaine dernière sur les champs élysées avec la participation d'acteurs culturels de premier plan.

L'ambition étant de faire triompher l'afrique culturel à travers ses multiples talents et donner du sourire à tous ceux et celles qui croient en eux pour devenir encore plus meilleur et mieux influencer notre entourage au profit de l'afrique positive.

Le premier rendez-vous est pris pour le 03 avril 2022 au théâtre du Gymnase Marie Bell à partir de 18h précise, 33 Bd. de Bonne Nouvelle, 75010 Paris