ITALIE :: Christian Vieri : de la Lazio à l'Inter :: ITALY

Christian Vieri peut se vanter d'une carrière glorieuse, comportant de nombreux événements et réalisations. Il a souvent changé de clubs, passant plus d'un an seulement à l'Inter Milan. Vieri brisait souvent son régime d'entraînement et sortait en discothèque, ce qui ne l'empêchait pas de montrer un grand jeu sur le terrain. Le père de Christian a joué à "Bologne", à la "Juventus" et à la "Sampdoria".

Au début, Vieri n'avait pas beaucoup de technique, car il a grandi en Australie où le football classique n'est pas très populaire. Mais le travail acharné a transformé Christian en un grand joueur dont les fans de la Serie A se souviennent avec nostalgie.

Le joueur a débuté en Italie avec l'équipe de jeunes de "Santa Lucia". Vieri a ensuite joué à:

Venise;

Ravenne;

Pise;

Torino;

Prato;



Une promotion graduelle a conduit le joueur à la Juventus. Il y réalise une assez bonne saison, remportant la Super Coupe d'Europe et le titre de champion d'Italie. De façon inattendue, Vieri a décidé de rejoindre l'Atlético d'Espagne à la fin de la saison. Là-bas, il a marqué 24 buts en 24 matchs. Vieri retourne bientôt en Italie. Il a été acquis par la Lazio pour 25 millions d'euros. L'attaquant a aidé sa nouvelle équipe à remporter la Coupe de l'UEFA. En championnat, le club n'était qu'à un point du Milan dans la course au titre.

L'Inter à l'horizon

Pour l'Inter Milan, les années 1990 ont été un échec. Ils n'ont pas réussi à remporter la moindre coupe nationale, et le triomphe en Coupe de l'UEFA ne satisfait pas particulièrement les fans. Ils ont fait appel à des joueurs célèbres tels que Laurent Blanc et Christian Vieri pour sauver l'équipe. L'Inter a acheté le contrat du joueur à la "Lazio" pour 42 millions d'euros.

Conséquences du passage