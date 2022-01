CAMEROUN :: Drame du stade d’Olembe : Le président de la CAF accuse et exige… :: CAMEROON

Au sujet du drame qui s’est produit au stade d’Olembe Yaoundé et qui a fait des morts, des blessés et des dégâts matériels, le président de la Confédération Africaine du Football a donné une conférence à Yaoundé. Il accuse le comité local d’organisation et exige l’ouverture d’une enquête. De toute évidence, la réouverture du Stade d’Olembé qui a été provisoirement suspendu par Patrice Motsepe, président de la CAF dépend du résultat de l’enquête.

En attendant, la presse spécule, commente et analyse. Pour le journal Emergence qui a couvert la conférence « Patrice Motsepe accuse ». Au cours d’une conférence de presse donnée hier, le président de la CAF s’en est ouvertement pris au Comité local d’organisation. Résultat des courses, le prochain match que devait abriter le stade d’Olembé a été délocalisé. Le quotidien Mutations quant à lui remet la « Foule de questions » Sous forme d’interrogations. Quelles sont les responsabilités autour de la mort de 8 personnes lundi au stade ? La Caf délocalise les matches prévus dans cette arène jusqu’au rétablissement de la sécurité.

Le quotidien La Nouvelle Expression va plus loin pour interroger les astres pour évoquer « Comme un mauvais sort ». Les événements qui ont endeuillé le Cameroun lundi dernier viennent en rajouter à la grosse et longue polémique qui a entouré la construction de ce complexe. Ce qui a poussé la CAF à choisir, pour la suite de la compétition, le stade Ahmadou Ahidjo. Au détriment du Stade Paul Biya.

Dans la même dynamique, le président de la République, hôte de la rencontre sportive a, lui aussi prescrit une enquête pour faire la lumière sur ce drame. Une histoire d’enquêtes. Toute chose qui fait dire à Cameroon Tribune que « Place aux enquêtes ». Et le journal revient sur le drame. Au lendemain de l’incident survenu à l’entrée sud lundi (huit, morts et 38 blessés), le président de la République a adressé ses condoléances hier aux familles endeuillées et prescrit l’ouverture d’une enquête pour faire toute la lumière

sur ce drame.