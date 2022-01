COMORES :: Ali Ahamada testé négatif au Covid-19 :: COMOROS

Le gardien de but comorien pourra être aligné ce soir contre le Cameroun.

C’est du moins ce que notre confrère Hervé Penot du journal l’équipe annonce sur son compte Twitter.

Les Comores qui affrontent les lions indomptables ce soir à Olembe ont vu 12 membres de leur délégation testés positifs au Covid-19. Parmi ces 12 membres, on retrouve le coach principal et deux gardiens de but. Le troisième gardien étant blessé, les Cœlacanthes s’apprêtaient à jouer avec un joueur de champ au goal.

Hier dimanche en conférence de presse d’avant match, le coach adjoint a déclaré avoir déjà fait le choix du joueur qui sera aligné aux goals.

Heureusement pour les comoriens Ali Ahamada (31 ans, sans club), le deuxième gardien dans la hiérarchie des gardiens de but comoriens, a été testé négatif ce lundi matin. Il lui reste à faire quelques tests supplémentaires pour confirmer sa présence dans les buts ce soir.