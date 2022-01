CAMEROUN :: PLUS DE 17 MORTS DANS UNE BOITE DE NUIT HUPPÉE DE YAOUNDE CE DIMANCHE :: CAMEROON

Incendie survenue au Livs Night-Club de Yaoundé aux environs de 2h du matin. Sur les 17 morts enregistrés à 9h du matin dont 14 sur le champ deux sont décédés parmi les neuf cas transférés dans cet hôpital. Les victimes conduites aux urgences de l'hôpital central de Yaoundé sont dans un état critique selon le Directeur de l'hôpital central de Yaoundé, le Pr. Joseph Fouda.



Dr Fanne Mahamat épouse Ousmane, directrice de la promotion de la santé au Ministère de la Santé Publique a été emportée par cet incendie. Nous informé le quotidien gouvernemental Cameroon Tribune



Parmi les sept blessés actuels, cinq sont dans un état critique.Plusieurs autorités descendues sur le site de l'incendie au quartier Nlongkak. Le ministre d'Etat, SGPR, Ferdinand Ngoh Ngoh, a tenu une réunion avec d'autres ministres dont le Minat, Paul Atanga Nji, le Minsanté, Manadoua Malachie, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, le DGSN, Martin Mbarga Nguele et le SED Galax Landry Etoga.



L'origine de l'incendie encore inconnue, les enquêtes sont en cours tout plus de précisions. Un coup dur pour les familles et le Cameroun surtout en cette période de CAN.

LISTE DES MORTS IDENTIFIES DEJA SURPLACE PLUSIEURS CORPS SONT MECONNAISSABLES

1-Fane Mahamat (femme. Médecin)

2- Ateba Henri (autorité aéronautique)

3-makoundy Etondo Charles

4-Nfangwen Mongnam Barthélémy(employé yaoba)

5-lomba samba (communauté urbaine de douala)

6- Gatsi Tameze Mike (Douala)

7-Noah Emmanuelle Lionelle (femme)

8- At Sop Tchatagne Franck (EIFORCE)

9-col Biloa Ekengue patrice ( autorité aéronautique)

10-Jida Simplice ( employé yaoba)

11-Donkeng Marc Gaël (client)

12- Abouna Mahamat koiss(frère de la décédée Fane Mahamat)

13- Moussa Mohamed

14-Ngono Christelle

(femme)

15- Nka Esther ( femme caissière yaoba)