FSNC: Issa Tchiroma suspend le maire de Lagdo de toutes fonctions politiques

Issa TCHIROMA BAKARY est le président fondateur du Front pour le Salut National du Cameroun ( FSNC). Il est par ailleurs ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

En date du 17 janvier 2022, il a pris une décision suspendant le maire de la commune de Lagdo, Luc KAGA, de toute fonction politique dans son parti dont il est cadre. Lagdo est un arrondissement du département de la Benoué, dans la région du Nord Cameroun. C'est aussi le fief du FSNC, parti d'ISSA TCHIROMA BAKARY .

Le président du FSNC parle d'un "camarade en infraction, de se conformer aux règles de gestion des communes édictées par la réglementation en vigueur au Cameroun et un respect de l'éthique, dont le non-respect entacherait l'image du FSNC et portait atteinte à la fortune publique ( Sic)", peut-on lire dans la décision signée ISSA TCHIROMA BAKARY.

Et de poursuivre qu" en attendant que siège la commission de discipline du comité central du FSNC, le président national du FSNC decide de la suspension du camarade KAGA Luc, de toutes activités au sein du FSNC ." À en croire le document y relatif et dont Camer.be a obtenu copie, il est plus précisément, reproché au maire de Lagdo " pour avoir posé des actes contraires à l'éthique et aux intérêts des populations de Lagdo et porté atteinte à l'image du parti, foulant aux pieds les promesses de campagne."

Nos tentatives d'avoir le contact du maire de Lagdo et cadre du FSNC pour avoir sa version des faits, n'ont malheureusement pas été couronnées de succès. Nous n'avons toutefois pas renoncé, et espérons bien l'avoir au téléphone dans les meilleurs délais.