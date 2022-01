CAMEROUN :: Promote 2022: Afriland First Bank parraine 20 PME :: CAMEROON

Un accord y relatif a été signé, hier, mercredi, 19 janvier 2022, entre la fondation Inter-progress, organisateur du 8ème Salon international de l’entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé́ (Promote 2022), et la banque camerounaise AFRILAND FIRST BANK. L'événement s'étalera du 19 au 27 février 2022.

Un accord qui consacre AFRILAND FIRST BANK, "partenaire majeur " de l’évènement. Aussi l’établissement bancaire s’engage-t-il à parrainer 20 petites et moyennes entreprises (PME). Explicite, Thierry NDONG le chargé de la Communication de la fondation Inter-progress fait savoir que ce parrainage consiste en le sponsoring de la participation de ces entreprises ( les 20 entreprises) , à ce salon. AFRILAND FIRST BANK leur permet ainsi d’acquérir des stands que ces PME n’auraient pas pu se réserver, faute de moyens financiers. Le géant camerounais de la banque est toutefois resté discret sur la valeur financière du soutien apporté aux 20 PME, même s'il a indiqué que les critères de sélection de celles-ci, sont : le potentiel, l’innovation, la disposition à participer au Salon.

Thierry Ndong argue que, le statut de "partenaire majeur " est l’une des innovations de ce Salon dont le thème est : « l’Industrialisation de l’Afrique, une clé́ de l’émergence du Continent ». Et le Suisse Pierre ZUMBACH le promoteur de Promote de renchérir que "nous sommes très encouragés que le premier partenariat conclu […] soit avec AFRILAND FIRST BANK, première banque camerounaise et de référence sur le continent. " Il a de ce fait, révélé que ce partenariat est paraphé dans un contexte où le Salon célèbre ses 20 ans au Cameroun.

Promote 2022, aux dires de ses organisateurs, a pour finalité́ d'inciter à l’industrialisation en Afrique, à travers une plateforme de discussions et d’échanges de haut niveau autour de la thématique retenue. La 8 ème édition se penchera notamment aux analyses, à l'appréciation et aux incitations adoptées dans les différents pays africains. À cause de la Covid-19, Promote n'a pu respecter sa périodicité ; elle, qui, se tient tous les deux ans, n'a pu se tenir en 2021, après l'édition de 2019.