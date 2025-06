CAMEROUN :: KAMTO ET LES PRÉMISSES D’UN BASCULEMENT : LE MRC CHERCHE-T-IL UNE GUERRE CIVILE DEGUISEE ? :: CAMEROON

Ce que nous observons depuis une semaine en France et au Cameroun est une montée de tension politique. C’est une trajectoire calculée, dangereuse et potentiellement explosive. Il ne s’agit plus d’une opposition classique, d’un débat idéologique ou d’une campagne prématurée. Non. Ce que nous voyons, ce sont les signes avant-coureurs d’une tentative délibérée de provocation sociale, d’un embrasement que certains, depuis l’ombre, espèrent transformer en chaos. Le MRC, parti que d’aucuns qualifiaient de hors-jeu, tente désormais d’employer sa marginalité comme levier de désordre. Ce sont ces foules, ces appels à la mobilisation, ces bains de foule improvisés qu’il faut aujourd’hui redouter. Il faut aller plus loin : ce n’est pas un regain d’activisme, mais d’une manœuvre soigneusement fomentée.

Il s’agit, sous couvert de légitimité populaire, de pousser le pays au bord de la rupture. Il faut le dire clairement : un Cameroun déstabilisé permettrait à certaines puissances occidentales, qui agissent en coulisses, de reprendre la main sur la Centrafrique, de surveiller le Tchad et d’influencer la situation au Congo RDC. Nous devons rester vigilants face à cette manipulation de haut niveau qui, comme toujours, se manifeste en période électorale. Depuis Paris, depuis les tribunes feutrées de la diaspora militante, le discours de Maurice Kamto et de ses relais a glissé subtilement : du plaidoyer démocratique à une stratégie du choc. Le langage a changé. Le ton s’est durci. Et les foules, elles, sont chauffées à blanc. Non pas pour débattre, mais pour en découdre. Chaque rassemblement non déclaré, chaque démonstration de force sur la voie publique, vise moins à convaincre qu’à provoquer une réaction. L’objectif devient clair : créer un incident, un affrontement, une répression, pour ensuite crier au scandale et rallumer la mèche, afin de diffuser les images à l’échelle internationale. Mais peut-on jouer avec la colère d’un peuple comme on brandit une pancarte ?

Peut-on prétendre incarner l’avenir tout en jetant délibérément les citoyens dans la gueule du chaos ? Un homme d’État, s’il en est un, se reconnaît à sa capacité de contenir, d’élever, de canaliser les tensions vers des issues pacifiques. Ce n’est pas ce que fait aujourd’hui le MRC. La stratégie est connue. Elle n’est pas nouvelle. De nombreux pays africains l’ont vécue : des partis d’opposition qui, face à leur faible poids institutionnel, tentent de déplacer le combat dans la rue. Non pour convaincre, mais pour déstabiliser. Ce qui se joue ici n’est plus de l’ordre politique, mais du pré-insurrectionnel. Les autorités doivent en être pleinement conscientes. Il ne s’agit pas d’interdire arbitrairement, ni d’étouffer le débat. Il s’agit d’anticiper une stratégie de la tension. Celle du MRC vise à pousser les forces de l’ordre à la faute, à transformer la moindre bousculade en drame, à internationaliser chaque geste en criant à la dictature – pour mieux masquer l’impuissance d’une opposition sans véritable programme, sans véritable structure. Et pendant ce temps, les visages de l’opposition se succèdent comme dans un marché de pacotille. Cabral Libii, Elimbi Lobè, Bayebeck… des noms que l’on brandit, mais qui n’unissent pas. Et, en toile de fond, Kamto. Charismatique pour certains, opportuniste pour d’autres. Mais en tout cas, prêt à prendre le risque de l’instabilité pour nourrir une ambition personnelle.

Le Cameroun, pays riche de ressources, de culture, d’intelligence, ne peut se permettre une guerre civile. À l’heure où nous parlons d’État, de République, de symbole national, ceux qui cherchent à manipuler l’émotion populaire pour provoquer des débordements portent une lourde responsabilité. Il ne s’agit pas de brimer la liberté d’expression, mais de préserver la paix civile. Et cela, dans un contexte aussi fragile, relève d’un devoir de vigilance. Le vrai homme d’État est celui qui construit sans détruire, qui incarne la République sans l’exposer au spectacle de la rue. Le Cameroun mérite mieux que des tensions téléguidées. Il mérite des idées, pas des mises en scène.