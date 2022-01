CAMEROUN :: Déclaration du MPDR sur l'’assassinat de Maître Kemende Henry, Sénateur du Social Democratic Front :: CAMEROON

Le MPDR a appris avec effroi, stupeur et immense colère, l’assassinat lâche, barbare et insoutenable, de Maître KEMENDE HENRY, Sénateur du Social Democratic Front.

Le MPDR observe qu’il s’agit de la continuité d’une succession de crimes inqualifiables, perpétrés par des groupuscules terroristes au nom d’un simulacre de quête d’indépendance, et surtout soutenu par des milieux, des nébuleuses, des réseaux ainsi que des personnalités dont certaines sont dorénavant bien identifiées à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. A ce propos il est profondément regrettable, que non contents de faire de la situation dans les deux régions troublées, leur fonds de commerce, certains politiciens se présentent publiquement en soutiens des criminels.

Le MPDR condamne énergiquement l'assassinat de Maître KEMENDE HENRY et invite toutes les forces vives du pays, sans distinction de bord politique ni de chapelle religieuse, à prendre conscience du danger que fait courir à la nation, les bandes terroristes dont les alliances avec des centrales criminelles internationales sont notoirement établies

Le MPDR demande au gouvernement de redoubler de vigilance, et par ailleurs de doter nos forces de défense et de sécurité, de moyens consistants et appropriés, pour faire face aux hors la loi dont le mode d’opération est diffus, asymétrique, lâche et d’une extrême cruauté.

Le MPDR souhaite en effet, plus de professionnalisme de la part des services de sécurité, et recommande que toutes les indications, note de renseignement, signalement et soupçons fondés dans l’intérêt de la lutte méthodique contre les terroristes, soient bien exploités en temps opportun et selon la procédure d’urgence. Beaucoup de renseignements sont négligés, mal exploités, insuffisamment exploités ou même abandonnés sans explication valable.

Le MPDR s’insurge enfin, sur l’existence de trop de failles, trop de laxisme et trop d’amateurisme qui sont observés, dans les comportements de certains agents, y compris dans des postes fixes sensibles, où leur attention est polarisée prioritairement sur la lecture de leur téléphone androïde. D’autres s’attablent dans les bars publics en tenue et munis de leurs armes de service. Nous avons maintes décrié ces fautes chroniques et en vain. Il est temps de sévir, car l’ennemi rode partout.

Le MPDR réitère son soutien ferme au gouvernement de la République et particulièrement aux forces de défense et de sécurité, et saisi l’occasion pour présenter ses condoléances fraternelles et patriotiques, à la famille de l’illustre disparu, au parlement dans son ensemble ainsi qu’à l’ordre des Avocats du Cameroun éploré.

Le MPDR note que ces attaques qui ciblent des élites brillantes, comportent une part de jalousie pour la réussite de ces derniers, exactement comme on l’avait connu, avec le terrorisme opportuniste qui s’était malheureusement greffé, sur la lutte nationaliste de 1955 à 1965.

Le MPDR exhorte malgré tout le gouvernement, à maintenir le cap du dialogue et à travailler pour faire triompher le principe, tout en restant ferme dans la lutte, tout en faisant bien la différence entre les populations innocentes et les terroristes.

Le MPDR demande à tous les patriotes authentiques, de redoubler de vigilance, parce que des antipatriotes mécontents de la réussite du lancement éclatant de la CAN, cherchent par tous les moyens et par toutes les voies, à ternir l’image de notre pays. Tous ensemble, nous devons rester alerte, pour les contrer et les renvoyer à leurs rêves fous et haineux. Le Cameroun triomphera, et le dialogue, la réconciliation, le pardon et la paix, seront possibles avec les vrais fils et filles du pays aux mains non teintées de sang./.

Yaoundé, le 12 Janvier 2021

SHANDA TONME

Président, Médiateur universel