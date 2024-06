CAMEROUN :: MOUELLE KOMBI LE DIPLOMATE AU SERVICE DU SPORT :: CAMEROON

L’enseignant de carrière

Mouellé Kombi est un grand enseignant. Je l’ai découvert pour la première fois à la télévision camerounaise dans les années 90. Dans ces années là, il jouait le rôle de porte-parole sur l’affaire Bakassi à la CRTV. Présenté comme enseignant à l’IRIC, il était éblouissant. Plus tard, à l’université de Yaoundé, notamment en 1993, il était le chef de salle à l’amphi 1002 pendant les examens de fin d’années. Prestigieux de part sa stature, il a consacré sa vie à l’éducation et à la formation de la jeunesse. En 1993, il était frais, toujours bien vêtu, mais sans sourire. Il faut savoir que c’est un enseignant de carrière. Aujourd’hui, après 34 ans, en supposant qu’il ait formé 1000 étudiants par an, cela ferait 30 000 étudiants camerounais qui, maintenant, sont répartis dans le monde et appliquent les connaissances acquises.

Il est important de respecter les personnalités de notre pays. Il a par ailleurs eu une brillante carrière, de directeur de l’IRIC puis ministre, sans aucun faux pas. C’est un grand serviteur du Cameroun et ses étudiants sont présents partout au Cameroun et en Afrique. Diplomate émérite, la Fecafoot aurait pu venir apprendre à ses côtés. Outre la culture du professeur de droit qu’il incarne, il y a l’éloquence d’un ministre. Il importe de distinguer, le leader populiste qu’est Eto’o, du professeur ; il n’y a pas de comparaison à faire ici, il est temps que les gens redescendent sur terre et abandonnent les incantations. À l’IRIC, les diplomates qu’il a formés affirment qu’il n’arrive jamais en retard à ses cours.

Il a fait de sa ponctualité une marque de respect envers ses étudiants, se présentant en salle une quinze minute avant le début des cours afin que ceux qui rencontrent des difficultés puissent lui en parler. C’était sa manière d’être impliqué ; il est un homme dévoué à la formation. Monsieur Mouellé a formé de nombreuses générations dans notre pays. Esprit critique et ouvert, il a pris une distance vis-à-vis du dogmatisme. Le Professeur Kombi, animé par une passion indéfectible de l’enseignement, incarnait l’essence même de l’université, en transmettant des valeurs essentielles. Toujours disposé à partager ses récentes lectures et ses analyses, il observe avec clairvoyance les événements de l’actualité. L’État ne peut se permettre de sacrifier une figure aussi éminente sur l’autel du sensationnel.

Un haut fonctionnaire de l’État m’a confié : « En tant qu’étudiant sous sa tutelle, je n’oublierai jamais sa propension à remettre en question nos certitudes et à encourager notre esprit critique. » Ce professeur a marqué plusieurs générations. Chercheur éminent, ministre d’une grande sympathie, il demeure une référence, un pilier dans l’histoire académique de la diplomatie camerounaise. Ouvert à tous, avide de débats, il accepte d’inaugurer les petites entreprises et d’accompagner les écrivains lors de leurs séances de dédicaces, pour montrer qu’un ministre est comme tout le monde.

Le soutien international d’Eto’o Fils

La plupart ne comprennent pas le Cameroun. Eto’o reçoit un soutien sans équivoque, c’est vrai, ce soutien est fait non pas par passion démesurée, mais par souci stratégique. Sa présence affaiblie l’équipe nationale, sous lui, on compris les faiblesses de l’équipe du Cameroun. Une opportunité saisie par d’autres pour dominer les Lions Indomptables, la seule équipe mythique d’Afrique. Sous son commandement, la vulnérabilité des Lions est devenue manifeste, chaque équipe africaine s’est efforcé de tirer profit de cette situation.

La mystique dans tout ça.

Eto’o fils, l’enfant chéri, l’icône, la fierté nationale. Cependant, ses récentes actions l’ont définitivement classé, condamné à jamais. Aucun régime ne voudra plus jamais faire appel à Eto’o fils, et tous les moyens seront déployés pour l’effacer. Les gens feront semblant de l’aimer, mais à la moindre occasion on va la broyer. C’est dommage, car il avait tout pour réussir une brillante carrière après football. Il doit se former, apprendre à maîtriser ses émotions, mais se méfier des choses célèbres, car les hommes politiques n’aiment pas les célébrités. Les individus d’une grande mysticité sont souvent agités, leur pouvoir les consume, la force mystique d’Eto’o dépasse les étoiles, c’est pourquoi on n’arrive pas à l’assombrir même quand il a mal fait. Un pouvoir mystique qui se fait au détriment du Cameroun et surtout des lions Indomptables. C’est ainsi que pendant près de 14 ans, le Cameroun sombrait tandis que lui seul brillait dans le monde. Maintenant, ce pouvoir est en train de se retourner parce que c’est aussi un homme mystique qui est en face de lui, mais il refuse de lâcher prise. Les conséquences de ce retournement pourraient être la folie ou d’autres incidents, surtout s’il persiste dans son entêtement. Actuellement, le pouvoir qui l’habite le secoue jusqu’au plus profond de son être.