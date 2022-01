Coupe Africaine des Nations de Football : 50ans après Revoici le Cameroun :: CAMEROON

La cérémonie d’ouverture de la 33eme édition de la Can TotalEnergies 2021 qui s’est déroulée a Yaoundé le Dimanche 9 Janvier était riche en couleurs. Pour un résultat de 2 buts pour le Cameroun contre 1 pour le Burkina Faso. La presse nationale au Cameroun s’en est livrée.

Cameroon Tribune le quotidien à capitaux privés pense que l’Ouverture de la CAN était « Grandiose ». Pour le Journal, Le président de la République, Paul Biya a donné hier le coup d’envoi de la 33e Coupe d’Afrique des Nations, dans un stade d’Olembé brillant de mille feux et investi par des dizaines de milliers de supporters séduits. Un public hyper-motivé qui a vu la victoire du Cameroun sur le Burkina-Faso (2-1) et celle du Cap-Vert devant l’Ethiopie (1-0).

« Victoire sur le fil du rasoir … », écrit Le Messager. Mené au score d’entrée, le Cameroun a dû s’en remettre à deux penalties transformés de Vincent Aboubakar pour venir à bout du Burkina Faso hier en match d’ouverture à Olembé (2-1)

« Lions Ok, Etalons K.O », souligne Mutations. Le Cameroun l’emporte au mental face au Burkina Faso en ouverture de la compétition…

« C’est parti ! ». Pour le journal Emergence, En match d’ouverture, le Cameroun l’a emporté face au Burkina Faso. Les coulisses et les insolites de la cérémonie d’ouverture.

C’était plutôt « Laborieux », écrit L’Indépendant. Pour le journal, en venant à bout des Etalons du Burkina Faso sur le score de 2 buts à 1 lors du match d’ouverture de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) TotalEnergies 2021 au stade Paul Biya d’Olembé à Yaoundé dimanche dernier, le pays hôte affiche clairement ses ambitions.

A Douala L’Intégration indique que « Les supporters ivoiriens à couteaux tirés ». La gestion d’une enveloppe gouvernementale d’environ 5 milliards Fcfa à l’origine de la discorde.