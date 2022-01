CAMEROUN :: Condamnation des prévenus du MRC et de Stand up :le duel entre Jules Lazare Fogue et Samuel Moth :: CAMEROON

54 militants du MRC et 4 de Stand Up for Cameroun, arrêtés dans le cadre des manifestations pacifiques du 22 septembre 2020 et poursuivis pour atteinte à l’autorité de l’Etat, rébellion et appel à l’insurrection, ont été condamnés entre 1 à 7 ans de prison ferme par le tribunal militaire. Jules Lazare FOGUE et Samuel Dieudonné MOTH croisent leur regard sur cette actualité bouillante. L'intégralité de ce débat dans la présente vidéo. PART1 : Les condamnation des prévenus PART2 : le discours du 31 décembre de Paul Biya vs Maurice Kamto