Assemblée nationale : Cavaye Yeguié déporte la présidence chez lui à Maroua

Par un arrêté signé le lundi, 03 janvier 2022, CAVAYE YEGUIÉ DJIBRIL le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, a créé une antenne de ses services à Maroua dans l'Extrême- Nord du pays, sa région d'origine.

Pour de nombreux observateurs, CAVAYE YEGUIÉ DJIBRIL qui n'a plus la vigueur de ses 20 ans, et président de l'Assemblée nationale du Cameroun depuis 30 ans, en a déjà fait sa propriété, dégageant les secrétaires généraux au gré de ses humeurs et de ses intérêts personnels, et faisant occuper des postes importants à une trentaine de membres de sa famille.

C'est donc tout logiquement, selon ses contempteurs, qu'il peut se permettre déjà de déporter les bureaux de la présidence de la Chambre dite basse du parlement camerounais à Maroua sa région natale.

Lisez plutôt l'intégralité de son arrêté.