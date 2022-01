CAMEROUN :: La CAN, un rendez-vous à capitaliser ! :: CAMEROON

Ça y est ! Nous y sommes enfin.

Après des années d’attente, de glissement, de tergiversations, de chantages de la CAF et de la FIFA, les Africains, et particulièrement les Camerounais, vont à nouveau vibrer, pendant un mois, au rythme du ballon rond. Avec au centre des regards, le Cameroun, qui accueille, du 09 janvier au 06 février 2022, la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies, cette compétition organisée par la Confédération africaine de football (CAF).

Le Cameroun va donc recevoir tous ceux qui comptent dans le football africain aujourd’hui. Il y’aura bien sûr les instances dirigeantes avec tout le gratin de la CAF et de la FIFA. Il y’aura les invités de tous bords : sport, culture, politique, économie etc. Il y’aura également des centaines de fans qui feront le déplacement, ainsi que les millions de téléspectateurs qui vivront la compétition par écrans interposés.

Mais, il y’aura aussi et surtout les vingt-quatre (24) meilleures équipes du continent. Elles qui se sont battues pour être au rendez-vous, avec une seule idée en tête : détrôner l’Algérie. L’origine de la Coupe d’Afrique des Nations remonte à juin 1956, lorsque la création de la CAF est proposée durant le troisième congrès de la FIFA à Lisbonne par l'intermédiaire de l'Égyptien Abdelaziz Abdellah Salem qui est débouté de sa demande en raison du faible nombre de membres africains (quatre). Celui-ci décide alors de quitter le congrès en disant : « Si nous ne sommes pas tous traités ici sur le même pied d’égalité, il n'est nullement question de notre présence parmi vous ».

Il est accompagné, par solidarité, par le Soudanais Mohamed Abdelhalim, ce qui pousse la FIFA à réagir favorablement à sa demande. Immédiatement, un projet de créer une compétition continentale se met en place et l’appellation « Coupe d’Afrique des Nations » est adoptée. La première édition s’est jouée au Soudan en février 1957 et l’Egypte en fut le vainqueur. Pour accueillir la CAN TotalEnergies 2021, le Cameroun s’est doté de nombreuses infrastructures qu’il va falloir exploiter à bon escient pour une meilleure rentabilité. En toute logique, ce sont les infrastructures sportives, routières, hôtelières, sanitaires, sécuritaires ou autres qui ont absorbé la majeure partie des dépenses engagées.

Pour que ces investissements colossaux, mobilisés pour accueillir la CAN TotalEnergies 2021, reçoivent leur juste récompense, il va falloir relever au moins trois défis. D’abord, celui de la mobilisation populaire. Le succès d’un évènement majeur ainsi que sa notoriété, au-delà des frontières, dépendent aussi de l’affluence. Des gradins bien remplis et animés lors d’un match ont un effet galvaniseur pour les équipes comme pour les officiels. Qui dit affluence dit aussi vente des tickets d’accès aux stades, fréquentation des hôtels et autres restaurants, avec des recettes qui s’en suivent.

Sur ce plan, la CAN féminine organisée au Cameroun en 2016 et le Championnat d’Afrique des Nations de football (CHAN) en 2020 avaient déjà envoyé des signaux positifs concernant l’engouement du grand public. Sur la même lancée, la CAN pourrait constituer une sorte d’apothéose en matière d’accueil et de mobilisation. L’autre défi à remporter est lié à la performance attendue de l’équipe nationale de football.

Si le Cameroun a consenti d’énormes efforts pour abriter cette grande fête du football africain, c’est pour obtenir la victoire finale et remporter enfin ce trophée comme l’a rappelé le Chef de l’Etat lors de son discours du 31 décembre 2021 : « Je ne saurais terminer mon discours sans demander à nos chers Lions Indomptables, de donner le meilleur d’eux-mêmes, pour qu’au soir du 06 février 2022, cette fête se termine dans l’apothéose ». Tous les moyens doivent donc être mis en œuvre pour cet objectif primordial. On comprend mieux dès lors le sens de la juste récompense attendue par tout un peuple le soir du 06 février 2022. Le troisième défi est d’ordre économique et concerne aussi bien l’Etat que le secteur privé.

Les opérateurs économiques, qui ont beaucoup investi dans plusieurs projets, tout comme les villes d’accueil, attendent de jouir de multiples retombées en termes de recettes, de création d’emplois, de qualité de vie, etc. L’Après-CAN est tout aussi problématique. Des centaines de milliards de FCFA ont été dépensées pour l’organisation d’une compétition d’une durée de quatre semaines. Ce délai étant trop court pour obtenir un retour sur l’investissement, il va falloir élaborer des stratégies pour mieux entretenir et rentabiliser par la suite les installations sportives ou autres. Des opportunités ne manquent pas.

Qu’il s’agisse des matches de gala, des concerts, des foires-expositions, du tourisme, etc. S’agissant de l’Etat, même s’il peut sembler difficile de justifier la rentabilité immédiate d’un investissement d’intérêt général à l’aune des critères de marché, on ne saurait mettre par pertes et profits des gros investissements qui ont saigné le Trésor public. D’où la nécessité de réfléchir dès à présent à l’après-compétition. Comment faire en sorte que les grands stades, les hôtels, les centres commerciaux et hospitaliers continuent de fonctionner et d’être rentables ? Ce questionnement doit être au centre des préoccupations.

Si on considère les infrastructures comme une contrepartie, voire un héritage d’une compétition fort onéreuse, alors il faut commencer dès maintenant à réfléchir sur les stratégies pour capitaliser les investissements à moyenne ou à longue échéance. En attendant, l’on a hâte