Cameroun-Tchad : la coopération numérique passe à haut débit :: CAMEROON

Dans le cadre d’une visite de travail de trois jours, le ministre des Postes et Télécommunications du Cameroun, Minette Libom Li Likeng, a accordé une audience publique à son homologue tchadien en charge des Télécommunications hier 14 mai à Yaoundé.

Le Cameroun et le Tchad sont à corps parfaits dans le domaine des télécommunications. Pour sceller ce partenariat entre les deux pays, la délégation tchadienne conduite par son ministre en charge des télécommunications, de l’Économie numérique et de la digitalisation de l’Administration, Dr Boukar Michel. La volonté assumée étant de raffermir les liens de coopération numérique .

Au cours d’une réunion technique avec la Cameroon Telecommunication (Camtel) et les partenaires tchadiens à Camtel, il a été question de se pencher sur la révision des tarifs du service internet et de la location de la fibre optique entre le Cameroun et le Tchad ; sur l’interconnexion de la liaison Mbere-Nana pour la redondance de la liaison principale N’Djamena-Kousseri ; et sur la situation des impayés et rétablissement du service internet entre le Groupe Sotel Tchad et Camtel. Les deux parties ont surtout évoqué la question de la sécurisation de la fibre optique Tchad-Cameroun et la réalisation de nouveaux tronçons de fibre optique, en vue d’une meilleure interconnexion entre nos deux pays.

Dans son discours de circonstance, Minette Libom Li Likeng a rappelé que la visite de travail qui se déroule du 14 au 16 mai s’inscrit dans le cadre d’un élan renouvelé de coopération bilatérale entre la République du Cameroun et la République du Tchad, deux pays frères unis par l’histoire, la géographie et une vision commune du développement numérique au service de l’intégration sous régionale. Elle ajoute qu’elle constitue une occasion privilégiée d’approfondir les échanges techniques entre nos deux pays, de renforcer la coordination interinstitutionnelle, et de jeter les bases d’engagements concrets en faveur d’une interconnexion numérique durable et mutuellement bénéfique.

Sans répit, une autre réunion a concerné l’Agence de Régulation des Télécommunications (Art) et l’Arcep au siège de l’ART. Là, les deux pays ont parlé de la révision des tarifs roaming international, conformément aux directives de la CEMAC et la régulation des interférences aux frontières (roaming indésiré) ; cette réunion a débouché sur la visite technique et d’échanges sur les équipements de contrôle de spectre, de qualité de service et de réseaux de l’ART. Les travaux se poursuivent demain avec plusieurs activités inscrites dans l’ordonnancement officiel.