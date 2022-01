CAMEROUN :: GAGNER AU LOTO POUR NOEL AVEC LES TIRAGES DE FIN D'ANNEE! :: CAMEROON

Noel n’est pas uniquement la période des repas de famille, des guirlandes lumineuses, et des cadeaux au pied du sapin. C’est aussi une occasion idéale pour participer aux loteries de fin d’année qui, folie des fêtes oblige, se montrent bien plus généreuses avec les joueurs. Pour clôturer l’année en beauté, les loteries européennes mettent les bouchées doubles pour attirer les amoureux de jeux de hasard, mais aussi ceux qui souhaitent tenter leur chance pour la première fois dans l’espoir de remporter des jackpots exceptionnels.

Le loto de Noël : une tradition espagnole !

Mais les joueurs français ne sont pas les seuls à tenter leur chance dans l’espoir d’offrir à leurs proches le meilleur des cadeaux de Noel, à savoir un ticket gagnant du loto. En effet, de l’autre côté de la frontière, nos voisins espagnols sont eux aussi des aficionados de la loterie. Le loto de Noël y est une tradition locale, le tirage le plus populaire ayant le doux nom d’El Gordo (le Gros) et rassemblant chaque année plusieurs millions de fidèles.

Pour participer, il suffit d’acheter un billet de loterie pourvu d’un nombre de 00000 à 99999 et d’attendre patiemment le tirage, qui a lieu un peu plus tôt que chez nous, à savoir le 22 décembre ! La bonne nouvelle est qu’avec la création des plateformes de loterie en ligne, plus besoin de résider en Espagne pour tenter sa chance. Les joueurs du monde entier peuvent participer.

Vieille de plusieurs siècles, et originaire de Madrid, la capitale espagnole, la tradition culmine avec le tirage au sort du ticket gagnant dans deux tambours plein à craquer, dans le magnifique Teatro Real madrilène ! Le pactole sera ensuite partagé entre les gagnants.

Le grand loto de Noël : une occasion en or de devenir millionnaire

Comme chaque année, le grand loto français propose son tirage de Noel. Les festivités se parent donc d’une possibilité pour les joueurs de devenir millionnaires le 24 décembre, avec un jackpot de 15 millions d’euros, et de nombreux autres prix à la clé. Cette tradition organisée chaque année par la FDJ remettra donc le couvert en 2021. D’autant plus que l’année précédente, c’était un habitant de l’Isère qui avait remporté les 19 millions d'euros mis en jeu avec la combinaison suivante : 15-30-33-35-48 et le numéro Chance 5. Une victoire qui a sans nulle doute changé le cours de la vie de ce trentenaire, même s’il n’a pas pu en profiter immédiatement pour partir en voyage.

Ce tirage exceptionnel avait réuni en 2020 plus de 6 millions de joueurs, qui comptaient sur leur bonne étoile pour passer un réveillon en or ! Les résultats seront encore une fois annoncés juste avant la dinde, à 20h50. Cette année, la grille coûtera 5 euros, et pourra aussi bien s’acheter en ligne qu’auprès de son PMU ou bureau de presse/tabac local. La tombola du Loto mettra quant à elle en jeu un prix de 2 millions d’euros, qui seront partagés avec les 100 codes gagnants prévu au lieu des 10 habituels.

Les loteries de Noël à travers le monde

On s’en doute, les français et les espagnols ne sont pas les seuls à pimenter les fêtes de fin d’année en achetant un billet de loterie. Les lotos de Noel existent à travers le monde, et notamment au Portugal, où le tirage se fait le 23 décembre. Mais aussi en Argentine, avec son non moins célèbre Gordo de Navidad, une tradition célébrée chaque année depuis 1893 !

Et bien qu’il ne s’agisse pas réellement d’un tirage exclusif pour les fêtes de Noël, le célèbre loto italien, le SupperEnalotto, est certainement celui qui se montrera le plus généreux sur le continent européen. En effet, mardi dernier, le gagnant du tirage au sort a empoché une somme exceptionnelle de 78 millions et demi d’euros. Idem en Angleterre, qui organisera encore en 2021 des tombolas spéciales pour les vacances de fin d’année. L’opérateur local, qui supervise le loto national, a annoncé un tirage de 15 millions de livres sterling (ce qui équivaut à près de 17 millions d’euros) pour le réveillon de cette année. Un autre tirage aura également lieu pour la Saint Sylvestre, avec des gagnants supplémentaires à la clé. Au Cameroun, les tirages de décembre comptent aussi parmi les plus généreux. Un parieur a ainsi gagné 14 milliards en pariant seulement 90F CFA le 1er décembre dernier !

Idem pour les allemands, dont le Loto 6aus49 qui existe depuis 1974 aura lui aussi droit à son tirage de Noel. En Colombie, la loterie de Bogota, la capitale du pays, organise une tombola de Noël le 23 décembre, avec un jackpot de près de 3 millions d’euros (et des prix comme des voitures ou des motos, accessibles en grattant une case supplémentaire sur son ticket. Avec l’évènement argentin, celui-ci montre bien l’engouement des latino-américains avec la loterie de Noel !