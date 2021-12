CAMEROUN :: Mokolo : Une marche pour dire merci à Paul Biya :: CAMEROON

L' initiative est du Dr Manaouda Malachie, ministre de la Santé publique, élite du coin.

Le stade municipal de Mokolo était noir de monde ce mercredi 29 décembre 2021. Et pour cause, les jeunes venus de l'ensemble des sept arrondissements du Département du Mayo-Tsanaga avaient pris d'assaut le lieu à l'occasion de la marche de remerciements au chef de l'Etat, Paul Biya, pour l'organisation et le maintien de la CAN. Ceci intervient dans un contexte où de sérieux doutes avaient été répandus sur ladite compétition.

L'autre motif du grand rassemblement de ce mercredi visait aussi à encourager les Lions Indomptables pour cette compétition. Selon Koda Mara, Jeune membre de l'organisation, " cette marche intervient à point nommé. D'abord, les jeunes voulaient dire MERCI au Chef de l'Etat pour le maintien de cette Can à bonne date. Comme vous le savez, de sérieux doutes sur l'organisation effective de cette compétions avait persisté. Tantôt les infrastructures qui ne seraient pas prêtes. Tantôt le motif de la Covid 19 qui serait une menace pour cette compétition.

Sur tous les plans, notre pays a montré pattes blanches et notre chef de l'Etat a donné l'assurance ultime que notre pays peut accueillir avec honneur cette grande compétition panafricaine. Aujourd'hui, la compétition est maintenue à bonne date, nous avons voulu lui témoigner toute notre reconnaissance. Bien plus, l'occasion était idoine pour dire aussi tous nos encouragements aux Lions indomptables. Voilà la raison d'être de cette grande mobilisation".

Pour l'occasion, plus de 10 000 jeunes ont marché du stade municipal jusqu'à l'esplanade de la Préfecture du Mayo-Tsanaga. Signe de leur patriotisme, tous arboraient des tenues aux couleurs des Lions indomptables. Notamment le vert rouge et jaune. Pour l'occasion, le Ministre de la Santé Publique, Dr Manaouda Malachie a appuyé ces jeunes patriotes a travers l'acquisition de 300 maillots des Lions, plus de 3000 drapeaux, plus de 3000 T shirts floques de messages patriotiques divers. On pouvait y lire: "Papa Paul Biya merci pour notre Can", "Les jeunes du Mayo-Tsanaga disent Merci pour la Can", Etc.

Le Dr Manaouda Malachie bien que n'ayant pas pu se joindre à cette cérémonie a Tweeté un message d'encouragement et de soutien à ses jeunes frères et sœurs . " Je dis encore Merci à mes frères et sœurs du Mayo-Tsanaga pour leur adhésion à cette initiative. Ensemble nous disons MERCI au Chef de l'Etat pour cette Can TotalEnergies 2021. La jeunesse est reconnaissante. Tous derrière nos Lions indomptables ! Vaccinons-nous !" a écrit le Ministre de la Santé Publique sur son compte Tweeter.

Cette cérémonie fortement courue des autorités traditionnelles et locales a été sanctionnée par une motion de soutien, de déférence et de remerciements au Président de la République. Le Premier adjoint préfectoral du Mayo-Tsanaga, qui a au nom de Monsieur le Préfet du Mayo-Tsanaga empêché remercié l'initiateur et les participants pour leurs sens de patriotisme et de reconnaissance envers le Chef de l'Etat. La cérémonie débuté à 10H a pris fin à 11H 30 sur une note de célébration et de reconnaissance populaire avec un seul espoir: la victoire des Lions indomptables au soir de la finale de la du 09 février 2021.