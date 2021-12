CAMEROUN :: PASCAL ABUNDE: NOUS TRAVAILLONS EN PARFAITE SYNERGIE AVEC ETO'O FILS :: CAMEROON

Nouvellement élu à la tête de l’Acec, le président de Pwd de Bamenda, dans la région du Nord-ouest du Cameroun, parle des pistes de financement des clubs professionnels et de la main tendue des présidents de clubs pour une synergie d’actions avec Samuel Eto’o.

Comment cerner le sentiment qui vous anime après votre élection comme président de l’Acec ?

Nous sommes tous animés par un sentiment de fierté, du fait d’avoir réussi à organiser une assemblée générale extraordinaire avec 31 présidents de clubs présents. Les statuts de l’Association des Clubs d’Elite du Cameroun (Acec) sont adoptés. Nous n’avions plus vu autant de mobilisation depuis longtemps. C’est de bons augures pour l’avenir de la grande famille du football professionnel au Cameroun. Concernant l’élection, ça n’a pas été facile. Mais, nous avons fait preuve de grandeur. Des collègues ont librement exprimé leurs ressentis. Nous nous réjouissons de ce qu’un comité exécutif soit élu pour un mandat de 5 ans. Cette élection va nous apporter de la stabilité et nous permettra de mieux défendre les intérêts de nos clubs professionnels.

Votre candidature n’émanait pas de vous, mais des présidents de clubs qui disent porter leurs espoirs sur votre personne. Qu’envisagez-vous pour ne pas les décevoir ?

La tâche est lourde. L’adversité était très dure dans la salle, si bien qu’à un certain moment, j’ai pensé faire autrement. Mais quand ce sont mes pairs qui portent ma candidature, je me dis qu’il faut combler leurs attentes. J’en ai solennellement pris l’engagement. Accepter leurs appels, c’est déjà un message fort que je lance à leurs endroits.

C’est l’occasion de dire que je vais tout mettre en œuvre pour ces clubs qui attendent énormément du bureau élu. Il s’agira d’innover dans la gestion et ne plus faire des choses comme par le passé.

Vous avez abordé l’aspect de financement des clubs par les solutions numériques. Comment comptez-vous mettre ce projet en œuvre ?

Nous avons travaillé en amont avec l’entreprise Network Sports Finances (Nsf) sur la question de financement numérique des clubs. Il s’agit de sensibiliser les supporters de clubs sur la nécessité d’autofinancement de leurs équipes. En fait, il est question de prélever le pourcentage de 5% sur leurs recharges téléphoniques, de manière à ce qu’ils n’en ressentent pas un effet négatif.

Par exemple pour une recharge de 1000 Fcfa, l’application prélève 50 Fcfa, un montant qui va directement dans le compte numérique du club. Ces supporters appelés sociosphone vont fournir des ressources pour financer leurs équipes. C’est l’une de nos multiples solutions parmi tant d’autres que nous développons. C’est une sorte de crowdfunding (socio-financement, Ndlr) dans le football. Nous voulons avoir notre autonomie.

Certains de vos pairs pensent que vous êtes jeunes et que cette jeunesse se fera ressentir sur votre gestion ?

C’est vrai que je suis jeune, mais je bénéficie de l'encadrement des personnes expérimentées, j’allais dire des personnalités reconnues pour leurs probités morales et intellectuelles, pour leurs sens de conciliation et surtout pour leurs visions. Dans cette condition, il sera très aisé pour moi de me mettre à leurs écoles et utiliser ma jeunesse pour dynamiser notre association et trouver des pistes de rayonnements à nos clubs professionnels. Je suis très optimiste quant à l’avenir. Nous allons réussir.

En filigrane, certains présidents émettent l’idée selon laquelle, vous développez la démarche de nuire au président nouvellement élu de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o Fils.

Vous faites exprès de nous ramener à l’élection à la Fecafoot. En ce qui me concerne, la page est définitivement tournée. Pour votre gouverne, nous avons envoyé au président de la Fecafoot, une lettre de félicitations après sa brillante élection. Nous irons vers le président Eto'o lui présenter le bureau élu de l'Acec et à cette occasion, nous échangerons de vive voix.

Nous avons l’agréable devoir de l’accompagner dans sa délicate mission. Samuel Eto’o a besoin de nous, nous avons besoin de lui. Nous devons travailler en parfaite synergie et dans une bonne ambiance, pour ainsi redonner au football camerounais toute sa grandeur, comme il le déclare lui-même. Si nous l'avons offensé, qu’il nous en excuse.

De même que nous demandeons aux présidents que nous avons dû offenser sans le savoir, de nous excuser. Nous sommes tous des êtres humains, donc des hommes et des femmes imparfaits.

Propos recueillis par Alain NDANGA