Le président du PCRN s’est exprimé après la décision des autorités de la CAF d’imposer le vaccin et le test comme conditions d’accès aux stades lors de la compétition.

Sa tribune est entièrement retranscrite telle que publiée:

Dans un communiqué du 16 décembre 2021, signé des MINSEP, MINSANTE, CAF et FECAFOOT, nous découvrons avec stupéfaction le protocole sanitaire de la CAN.

Il est inadmissible d’exiger le vaccin ET le test (PCR de moins de 72 heures ou TDR de moins de 24 heures) du Covid 19, pour assister aux matches de la CAN. La FIFA l’a-t-il exigé pour la Champions League? Le plus important n’est-il pas le test? Pourquoi réveiller la polémique autour de l’obligation vaccinale à l’approche d’une CAN tant espérée ?

C’est excessif, inique et méprisant envers le peuple camerounais.

Mon Dieu! notre pays malgré son incurie aggravée se distingue quand même dans sa méthode de contention de cette pandémie. Par-dessus tout, les camerounais avec leurs pharmacopées et la Grâce de Dieu vivent sereinement depuis un certain temps.

Laissez les camerounais supporter leur équipe et participer à cette fête!

Et comble de l’humiliation et de mépris envers le corps médical camerounais, c’est un laboratoire étranger qui va faire les tests aux différentes équipes.

Je sais que notre gouvernement a dû servilement courber l’échine à cause du stade d’Olembe qu’il sont en train de bricoler précipitamment et hors délais…

Ils sont supplicatifs nous le savons, pour que la cérémonie d’ouverture de la CAN “preuve” là-bas soit maintenue.

Mais quand même !

Jusqu’à quand mon Dieu!»