CAMEROUN :: "TENDRE 65 000FCFA A UN ARTISTE EST UNE INSULTE" :: CAMEROON

Pesana Petnga, la présidente de Festipesana, parle de son festival de danse et de sa relation avec l’artiste Annie Andzouer.

Peut-on avoir le point des préparatifs à moins de 24 heures de l’événement

L’apothéose du Festival de danse FestiPesana, 3ème édition, se célèbre, demain 18 décembre à Douala. Tout a bien commencé en termes de préparatifs, et nous espérons que de la même manière tout finira bien.

Quelles sont les innovations de cette année ?

Comme chaque année depuis et ce depuis le début de l’aventure, nous mettons l’accent sur une classe sociale vulnérable ou marginalisée. L'année passée les orphelins étaient mis sur orbite. La fête était belle. Cette année, notre cœur n’a cessé de battre pour les personnes à mobilité réduite. L’objectif est de les mettre en scène, non seulement pour que les mécènes et les pouvoirs publics se penchent davantage sur leurs cas, mais aussi qu’ils réalisent qu’ils sont des citoyens à part entière et non des personnes entièrement à part.

Vous avez certainement un message derrière cette action sociale combinée à l'art de la danse ?

Nous voulons par cette occasion, montrer que le handicapé a droit au bonheur, il a droit au travail et de se prendre lui-même en charge. Nous avons des handicapés mécaniciens, sportifs et donc danseurs. Ils doivent avoir une femme et des enfants.

Il faut les regarder au-delà de leurs physiques. Nous vivons plusieurs cas d’injustice quand un handicapé et une personne à mobilité normale, postulent à un même poste de travail. Le handicapé a moins de chance, alors qu’ils développent les mêmes facultés intellectuelles, alors qu’ils ont reçu les mêmes formations. Nous voulons que la société de manière générale arrête des préjugés vis-à-vis de ces personnes. Que la société leur donne les mêmes chances.

Quels sont les enjeux pour les groupes sélectionnés en termes de prix à gagner ?

Le gagnant emportera la somme de 250 000 Fcfa, avec en prime, une chaise roulante. Pourquoi ? Parce que, le chorégraphe et le danseur handicapé doivent se les partager. En temps de fête, ils peuvent contribuer à de petits bonheurs de leurs familles pour quelques temps. C’est même cela Festipesana. Le deuxième au classement s’en tirera avec une enveloppe de 200 000 Fcfa, et enfin le troisième avec 150 000 Fcfa.

Les règles pour gagner ces prix étaient pour chaque groupe d’envoyer la vidéo de sa prestation en date du 11 décembre dernier. Ceux des groupes qui l’ont fait à temps, peuvent déjà s’estimer heureux. Mais qui ne l’ont pas fait à temps, seront disqualifiés. Mais puisque nous sommes en fête, on va leur donner juste une prime de participation.

Vous faites plus la promotion des valeurs, en l’occurrence la chanteuse Annie Andzouer. Quelles sont les raisons de cette attache ?

Je suis un fan de cette artiste, notre « Mumy nationale », comme on l’appelle affectueusement. Elle n’était pas dans la ligne de mire du festival de cette année, dès le début des préparatifs. Je suis tombée au hasard sur l’une de ces vidéos postées à Facebook. Je me disais qu’elle ne vivait plus au Cameroun. Elle parlait d’une personne qui se moquait d’elle parce qu’elle chante du Gospel, donc parce qu’elle n’est plus en vue sur la scène nationale et qu’elle a perdu de valeur.

J’ai été touchée par cette situation, touchée de voir une artiste de ce calibre qui a porté haut les flambeaux de son pays, être aussi insultée et dénigrée. Chanter pour Dieu est même d’ailleurs la meilleure chose. Toute la gloire doit lui être retournée. Elle a beaucoup aidé les enfants, les jeunes et elle continue d’aider des orphelins. Je me suis dit qu’il est important de lui rendre hommage.

L’appeler pour une prestation et lui tendre 65 000 Fcfa est une insulte à l’endroit des artistes. L’approche pour l’avoir n’était pas facile du tout. De fil en aiguille, j’ai pu la contacter avec l’aide du Seigneur et aujourd’hui, je suis en train d’achever la mission que Dieu m’a donnée auprès d’elle.

C’est de cette manière, que nous nous sommes mis ensemble pour organiser Festipesana, 3ème édition. Il faut que son étoile continue de briller.