CAMEROUN :: Des étudiants remercient Paul Biya pour le bon déroulement du paiement de la prime d'excellence :: CAMEROON

La prime d'excellence accordée aux étudiants camerounais des universités d'État par le Président de la République, Paul Biya, réjouit particulièrement les bénéficiaires à l'Université de Yaoundé I.

Ces derniers sont très satisfaits par la bonne conduite de l'opération par le Recteur de l'institution académique suscitée, le Pr Maurice Aurélien SOSSO.

En effet, selon un communiqué du Recteur de l'Université de Yaoundé I, le paiement de ladite prime a débuté le mercredi, 08 décembre 2021. Le montant de la prime s'élève à 50 000 francs CFA. "Les opérations de paiement de la prime d'excellence accordée par le Président de la République aux meilleurs étudiants, se déroulent très bien ici à l'Université de Yaoundé I, et ce, grâce à la très bonne organisation mise en place par notre Recteur, le Pr Maurice Aurelien SOSSO. Nous profitons de cette occasion pour lui dire de transmettre notre reconnaissance au Chef de l'État, et de lui souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année", nous confient un groupe d'étudiants de la Faculté de Médecine et des Sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé I, l'un des points de paiement de la prime de excellence du Chef de l'État. A l'Ecole nationale supérieure polytechnique de la même Université, c'est le même sentiment qui anime les étudiants : " Tout se passe très bien ici. Le paiement de cette prime arrive au moment des fêtes de fin d'année, et cela nous soulage. Bravo à notre Recteur, le Pr Maurice Aurelien SOSSO pour la bonne organisation de l'opération, et merci à notre Président de la République", disent en choeur des étudiants bénéficiaires.

Nous poursuivons notre randonnée au coeur même du campus principal de l'Université de Yaoundé I. Plusieurs étudiants consultent encore les listes des bénéficiaires affichées au restaurant N°1, à la Faculté des Arts, Lettres et Sciences humaines. Au point de paiement, tout se passe aussi très bien, en dépit de quelques requêtes. Il s'agit d'étudiants ayant la moyenne requise, mais dont les noms ne figurent pas sur la liste des heureux élus. " Les étudiants font des requêtes et les adressent au Recteur. Ce qui est un vice de procédure, parce que dans les listes des bénéficiaires, le Recteur mentionne que les requêtes sont déposées auprès des chefs d'établissement. Ce sont les doyens qui procèdent aux vérifications nécessaires, et le Recteur traite donc en dernier lieu", nous confie un personnel administratif de l'Université de Yaoundé I qui, regrette au passage que même des étudiants n'ont pas les habitudes de lecture tout comme les citoyens lambdas.

En un mot comme en mille, et au-delà des requêtes enregistrées, les opérations de paiement de la prime d'excellence du Président de la République, Paul Biya se déroulent très bien, à l'Université de Yaoundé I, et les étudiants, tout en félicitant leur Recteur pour sa maestria managériale, remercient Paul BIYA pour ce cadeau qu'il leur accorde depuis 10 ans.