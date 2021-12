CAMEROUN :: Les Nouvelles femmes dynamiques Africaines font parler leur cœur :: CAMEROON

Ce Dimanche 12 Décembre 2021, la Maison du Parti de Bonanjo (Douala) était le théâtre d’une manifestation joyeuse et à saluer. Ce lieu Mythique de la ville de Douala a accueilli la 2e édition de l’Arbre de Noêl pour enfants déplacés et jeunes filles mères abandonnées du NOSO. On le sait tous, ça fait plusieurs années que le NOSO est pratiquement invivable.

Le monde peut se montrer parfois cruel envers certaines personnes, si cruel que ces personnes peines parfois à vivre sereinement car se demandant toujours pourquoi ce sont elles qui subissent le plus, qui reçoivent ces foudres de la vie. La vie est faite ainsi. Comme rien n’arrive au hasard, la vie réserve toujours une solution à chaque problème qui puisse exister ainsi, elle met toujours des personnes qui seront un support pour d’autres car, toujours prêtes à leur venir en aide. La vie met toujours des personnes comme celle de l’association Les Nouvelles Femmes Dynamiques Africaines. C’est un exemple palpable que des personnes aux grands cœurs existent encore malgré toute la noirceur de ce monde. C’est bien pour cela que la représentante du préfet du Wouri a tenu à rassurer ces enfants « Les enfants ne pleurez plus, sachez que vous n’êtes plus seuls » a-t-elle déclaré lors de sa prise de parole.

Effectivement, c’est déjà Noel chez les nouvelles femmes dynamiques Africaines. Comme depuis trois ans déjà, celles-ci ont encore fait parler leur cœur de mère, faisant un geste fort envers des enfants et jeunes filles mères abandonnées du NOSO. Ces enfants qui n’ont pas demandé à être abandonnés, ont pu retrouver un peu le sourire ce 12 Décembre grâce à l’association les nouvelles femmes dynamiques Africaines.



Accompagnées par des partenaires de tailles tels que Afriland First Bank, JFN Institut of technology (JFN-IT), Les Brasseries du Cameroun…, Les Nouvelles Femmes Dynamiques Africaines ont redonné de la joie à plus de 500 enfants et 40 filles mères abandonnées de plusieurs orphelinats de la ville de Douala.

Une ambiance unique

L’ambiance était magnifique ce jour. Après le mot de la présidente de l’Association Les Nouvelles Femmes Dynamiques Africaines, plusieurs artistes se sont joints pour célébrer cette merveilleuse journée. En effet, on a eu des artistes comme Saint Bruno, Dj Gérad Ben, Longue Longue, Wintin Minstrel etc. il fallait bien redonner de la joie à tous ces enfants par tous les moyens. Plusieurs jeux ont même été installés pour leur permettre de s’épanouir ce jour plus que jamais. Certains diront que c’est une fois par an pourtant ce n’est pas le cas. Il n’y a pas qu’à l’occasion de l’arbre de Noel que les femmes Dynamiques sont en action. Face à la presse ce jour, la présidente de l’association Mme KAMGANG TCHEDJOU Valerie a tenu à rassurer ceux qui doutent encore de leur bonne foi en rappelant tout au long de l’année ces enfants sont suivis : « ces soutiens ne se limitent pas à l’arbre de Noel Chaque deux mois les femmes dynamiques font les descentes dans les orphelinats pour suivre ces enfants et savoir si les enfants que nous avons scolarisé sont entrain d’aller à l’écoles… A chaque fois nous faisons signes à tous les partenaires qui nous accompagnent pour qu’ils sachent que nous allons dans les orphelinats… » déclarait madame KAMGANG Valerie, présidente de l’association Les Femmes Dynamiques Africaines.

Interrogé, Mr Alphonse Nafack ADG d’Afriland First Bank, grand partenaire de l’événement se dit satisfait et fière de l’initiative des femmes dynamique. Pour lui c’était un honneur de pouvoir redonner le sourire à tous ces enfants. Cet accompagnement était aussi une manière de montrer que « Afriland s’intéresse aussi à l’Homme, pas seulement aux entreprises » dixit Alphonse Nafack, ADG de Afriland First Bank.

Plusieurs orphelinats pourront bénécifier de l’accompagnement des femmes dynamiques car comme l’a dit la présidente de ladite association chaque année les orphelinats sont changés…